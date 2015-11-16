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Bankin и Yonomi помогают экономить деньги, собрав воедино все банковские счета

Французские финтех-стартапы



Стартап Bankin также конкурирует с другим мобильным приложение, а именно Linxo, описание которого было представлено на популярном портале про инновации "TechCrunch" на прошлой неделе. Оба этих мобильных приложения хотят в итоге превратиться в своего рода ваш постоянный финансовый хаб, чтобы получать обзор всех ваших финансовых счетов, осуществлять переводы ваших денежных средств и предоставлять многие другие финансовые услуги. Два этих сервиса мечтают стать вашим полным платежным приложением на смартфоне, чтобы выполнять все ваши финансовые операции.



Между тем, стартап Bankin уже запустил у себя в мобильном приложении так называемый "морфинг", то есть плавную трансформацию одного объекта в другой на экране гаджета (иными словами это графические визуальные эффекты на экране вашего смартфона), в качестве простого способа для проверки всех ваших платежных аккаунтов. Здесь вы сможете переводить деньги между несколькими платежными аккаунтами, причём не покидая самого приложение. И в то время, как сейчас, лишь немногие банки могут поддерживать такую опцию и я просто знаю, что компания сейчас работает над добавлением в неё ещё нескольких банков.



А начиная с сегодняшнего дня, пользователи приложения Bankin также начнут получать информацию во вкладке уведомлений под названием "ваш финансовый тренер / coach" с рекомендациями по реальной экономии своих денежных средств. Если вы откроете эту вкладку, то там вы получите актуальные рекомендации, нажав на кнопку по их получению. Также там вы сможете прочитать рекомендацию по открытию своего аккаунта в стартапе Yomoni, который также позволяет экономить ваши денежные средства.



Yomoni - это такой робот-советник. Он в состоянии управлять за вас портфелем акций и бондов в течение многих лет. Вы сможете открыть аккаунт в стартапе Yomoni прямо из вашего мобильного приложения Bankin. И в настоящее время команда Bankin уже думает над тем, чтобы вы смогли бы переводить деньги на свой аккаунт в Yomoni непосредственно из приложения Bankin.



Cервис Yomoni оплачивает приложению Bankin комиссию за то что оно в качестве такого финансового хаба поставляет ему новых пользователей сервиса. Там взимается комиссия за регистрацию, а также некоторая повторяющиеся абонентская плата. Это довольно интересное сотрудничество 2-х финансовых стартапов, и я надеюсь, что в будущем таких сервисов станет в финансовом мире ещё гораздо больше.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59b69c353ad1b Французские финтех-стартапы Bankin и Yomoini являются партнерами в одном важном для этих обеих компаний проекте, о котором пойдёт речь ниже. Финансовый сервис Bankin объединяет все ваши банковские счета в единый унифицированный интерфейс. Это своего рода такой вот "монетный двор", но для французского финансового рынка.Стартап Bankin также конкурирует с другим мобильным приложение, а именно Linxo, описание которого было представлено на популярном портале про инновации "TechCrunch" на прошлой неделе. Оба этих мобильных приложения хотят в итоге превратиться в своего рода ваш постоянный финансовый хаб, чтобы получать обзор всех ваших финансовых счетов, осуществлять переводы ваших денежных средств и предоставлять многие другие финансовые услуги. Два этих сервиса мечтают стать вашим полным платежным приложением на смартфоне, чтобы выполнять все ваши финансовые операции.Между тем, стартап Bankin уже запустил у себя в мобильном приложении так называемый "морфинг", то есть плавную трансформацию одного объекта в другой на экране гаджета (иными словами это графические визуальные эффекты на экране вашего смартфона), в качестве простого способа для проверки всех ваших платежных аккаунтов. Здесь вы сможете переводить деньги между несколькими платежными аккаунтами, причём не покидая самого приложение. И в то время, как сейчас, лишь немногие банки могут поддерживать такую опцию и я просто знаю, что компания сейчас работает над добавлением в неё ещё нескольких банков.А начиная с сегодняшнего дня, пользователи приложения Bankin также начнут получать информацию во вкладке уведомлений под названием "ваш финансовый тренер / coach" с рекомендациями по реальной экономии своих денежных средств. Если вы откроете эту вкладку, то там вы получите актуальные рекомендации, нажав на кнопку по их получению. Также там вы сможете прочитать рекомендацию по открытию своего аккаунта в стартапе Yomoni, который также позволяет экономить ваши денежные средства.Yomoni - это такой робот-советник. Он в состоянии управлять за вас портфелем акций и бондов в течение многих лет. Вы сможете открыть аккаунт в стартапе Yomoni прямо из вашего мобильного приложения Bankin. И в настоящее время команда Bankin уже думает над тем, чтобы вы смогли бы переводить деньги на свой аккаунт в Yomoni непосредственно из приложения Bankin.Cервис Yomoni оплачивает приложению Bankin комиссию за то что оно в качестве такого финансового хаба поставляет ему новых пользователей сервиса. Там взимается комиссия за регистрацию, а также некоторая повторяющиеся абонентская плата. Это довольно интересное сотрудничество 2-х финансовых стартапов, и я надеюсь, что в будущем таких сервисов станет в финансовом мире ещё гораздо больше.Перевод специально для mmgp.ru источник

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