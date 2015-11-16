Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,150 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Bankin и Yonomi помогают экономить деньги, собрав воедино все банковские счета

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:33
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,904
Благодарностей: 1,422
УГ: 26
КП: 0.204
подарки
Bankin и Yonomi помогают экономить деньги, собрав воедино все банковские счета

Французские финтех-стартапы Bankin и Yomoini являются партнерами в одном важном для этих обеих компаний проекте, о котором пойдёт речь ниже. Финансовый сервис Bankin объединяет все ваши банковские счета в единый унифицированный интерфейс. Это своего рода такой вот "монетный двор", но для французского финансового рынка.

Стартап Bankin также конкурирует с другим мобильным приложение, а именно Linxo, описание которого было представлено на популярном портале про инновации "TechCrunch" на прошлой неделе. Оба этих мобильных приложения хотят в итоге превратиться в своего рода ваш постоянный финансовый хаб, чтобы получать обзор всех ваших финансовых счетов, осуществлять переводы ваших денежных средств и предоставлять многие другие финансовые услуги. Два этих сервиса мечтают стать вашим полным платежным приложением на смартфоне, чтобы выполнять все ваши финансовые операции.

Между тем, стартап Bankin уже запустил у себя в мобильном приложении так называемый "морфинг", то есть плавную трансформацию одного объекта в другой на экране гаджета (иными словами это графические визуальные эффекты на экране вашего смартфона), в качестве простого способа для проверки всех ваших платежных аккаунтов. Здесь вы сможете переводить деньги между несколькими платежными аккаунтами, причём не покидая самого приложение. И в то время, как сейчас, лишь немногие банки могут поддерживать такую опцию и я просто знаю, что компания сейчас работает над добавлением в неё ещё нескольких банков.

А начиная с сегодняшнего дня, пользователи приложения Bankin также начнут получать информацию во вкладке уведомлений под названием "ваш финансовый тренер / coach" с рекомендациями по реальной экономии своих денежных средств. Если вы откроете эту вкладку, то там вы получите актуальные рекомендации, нажав на кнопку по их получению. Также там вы сможете прочитать рекомендацию по открытию своего аккаунта в стартапе Yomoni, который также позволяет экономить ваши денежные средства.

Yomoni - это такой робот-советник. Он в состоянии управлять за вас портфелем акций и бондов в течение многих лет. Вы сможете открыть аккаунт в стартапе Yomoni прямо из вашего мобильного приложения Bankin. И в настоящее время команда Bankin уже думает над тем, чтобы вы смогли бы переводить деньги на свой аккаунт в Yomoni непосредственно из приложения Bankin.

Cервис Yomoni оплачивает приложению Bankin комиссию за то что оно в качестве такого финансового хаба поставляет ему новых пользователей сервиса. Там взимается комиссия за регистрацию, а также некоторая повторяющиеся абонентская плата. Это довольно интересное сотрудничество 2-х финансовых стартапов, и я надеюсь, что в будущем таких сервисов станет в финансовом мире ещё гораздо больше.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59b69c353ad1b
__________________
Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 18:38.
OPLOTT вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
РФ: собрав на ICO от $10 млн российский бизнес не может их поменять на обычные деньги OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 Сегодня 13:37
Продам Аккаунт Payoneer USA + 3 банковские счета roober Аккаунты/Базы/Ваучеры 0 01.02.2017 11:44
Банковские счета ИП будут застрахованы Владычица Морская Банковский форум 3 28.11.2016 02:34

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар putoran
Альтернативный метод пополнения бюджета
От putoran в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар assss
Валютная лихорадка: купили подороже - продали подешевле. Доллар и евро рекордно дешев
От assss в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар SoSoDef
Mannuel Company - mannuel.com
От SoSoDef в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Плюсы и минусы Американских форекс брокеров
От alexander androsenko в разделе «Общие вопросы работы Брокеров»
Аватар monhyip
vip-invest.co - Vip-invest
От monhyip в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ursal
Претензия к компании MMCIS от ursal [ Нет выплаты ]+
От ursal в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
.     
Пользователей
422,150
Тем
488,429
Сообщений
12,155,881

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram