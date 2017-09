Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 17:56 Сегодня, 17:56 Сегодня, 17:42 #1 bitcoinbtcgold

Возраст: 20 Регистрация: 11.09.2017 Сообщений: 7 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000 Ethminer 0.9.41 genoil



В имя.bat файле записываем



Setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0

Setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100

Setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1

SETx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100

это для освобождения памяти на видеокартах (критично для 2х гиговых)





CUDA ядро портировано из ядра OpenCL Тима Хьюза

При участии nicehash, nerdralph, Робик и sp_

Пожалуйста, сами мы не местные, от поезда отстали и т.д.:





Использование ethminer [OPTIONS]

Опции:



Работа с пулом:

-F,--farm переключен в режим работы с пулом по getwork (по умолчанию:

-FF,-FO, --farm-failover, --stratum-failover Failover getwork/stratum URL (по умолчанию: отключено)

--farm-retries Число повторных попыток до фразы "да пошёл ты..." и перехода на failover (по умолчанию: 3)

-S, --stratum переключен в режим через stratum на хост:порт

-FS, --failover stratum <хост: порт> failover через stratum хост:порт

-О, --userpass Учетные данные.

-FS, --failover-stratum failover логин (кошель) или пароль (по желанию, при не указанном будут использовать обычные учетные данные.)

--work-timeout Возврат/переход на следующий failover. По умолчанию 180. Меньше устанавливать лучше не надо.

-SC, --stratum-client Stratum версия клиента. По умолчанию 1 (клиент асинхронном). 2 - чтобы использовать новый синхронный клиент.

-SP, --stratum-protocol Выберите, какой протокол понимает stratum на пуле:

0: официальный stratum: ethpool, ethermine, coinotron, mph, nanopool(по умолчанию)

1: eth-proxy совместимый: dwarfpool, f2pool, nanopool

2: EthereumStratum / 1.0.0: nicehash

-SE, --stratum-email <s> Email который используется eth-proxy для мониторинга(опционально)

--farm-recheck <n> Оставьте п мс между проверками для измененной работы (по умолчанию: 500). При использовании stratum, использовать высокое значение (т.е. 2000), чтобы hashrate не скакал.



Конфигурация Mining:

-G,--opencl Когда копаем на GPU с помощью OpenCL. AMD.

-U,--cuda Когда копаем на GPU с помощью CUDA. NVIDIA

-X,--cuda-opencl Использование OpenCL + CUDA когда в системе понатыкано что попало. Может потребоваться установка --opencl-platform 1

-С --запустится майнинг на процессоре



в некоторых случаях если майнер пишет что "No GPU device" помогает добавление параметра



Цитата: --opencl-platform 1



добавлено через 1 минуту

батник

setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1

SET GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT=100

ethminer -G -t 4 --farm-recheck 200 -F



fa2e3941a1207a1a7b5563a555b9443fd9765124



