Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга. При поддержке

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 17:56 Сегодня, 17:56 Сегодня, 17:38 #1 bitcoinbtcgold

Возраст: 20 Регистрация: 11.09.2017 Сообщений: 7 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000 Miner Control



Работает со следующими группами пулов:

1) данные прибыльности предоставляет сам пул: “Nicehash”, “Nanopool”, “Zpool”, "YIIMP", "Coin-Miners", “MiningPoolHub”.

2) расчет прибыльности происходит на базе данных с портала Whattomine и работает для следующих пулов “CoinMine.pl”, ”Suprnova.cc”,"Miningfield.com, "AikaPool", "Luckpool", "Ethermine”&”Flypool”, “TheBlockFactory”, “GiveMeCoins”, “Dwarfpool”, “Coinotron”.

3) расчет прибыльности на базе Whattomine для двойной добычи монет “DualMining” для майнеров Claymore для любых пулов.



MС работает с любыми комбинациями пулов и на любом оборудовании (AMD, Nvidia, CPU) из-под Windows.



В файле базовой конфигурации меняется Account либо Wallet на свои, также ApiKey и UserID, если нужны данные по балансу и скоростям.



Конфигурация состоит из нескольких разделов:



раздел "general" - глобальные настройки для приложения

Цитата: "power": 0.00, //Стоимость КВт/ч в используемой валюте

"exchange": 2000, //Примерная цена Bitcoin в используемой валюте для расчета затрат на электроэнергию (только если не удается загрузить данные по курсу)

"currencycode": "USD", //аббревиатура используемой валюты (USD, EUR, RUB), общий баланс и затраты пересчитываются в соответствии с указанной валютой

"startdelay":10, //Задержка запуска майнера в секундах для режима автостарта, для получения данных с пулов (по умолчанию 0)

"mintime": 1, //Минимально допустимое время для работы майнера в минутах после переключения алгоритма

"maxtime": 30, //Максимально допустимое время для работы майнера в минутах после переключения алгоритма и до режима перезапуска

"switchtime": 1, //Время в минутах, в течение которого текущая позиция не должна быть лучшей по прибыльности, чтобы произошло переключение на более топовую.

"delay": 3, // Задержка запуска майнера в секундах после переключения. Быстрый запуск/остановка майнера могут приводить к нестабильности видеодрайверов.

"exittime": 0, //Время в минутах, после которого приложение будет закрыто. Значения меньше 1 мин, будут проигнорированы.

"apitime":5, //периодичность запросов к пулам.

"deadtime": 1, //Время в минутах, в течение которого у позиции будет сохраняться статус “dead” (невозможность майнинга на пуле)

"statwindow": 60, //Время в минутах для сбора и анализа статистики (по умолчанию 60 мин)).

"minprice": "0BTC", // Абсолютная доходность в BTC или в пр. фиатной валюте, с которой запускается майнинг. Используйте добавку "BTC" если желаете использовать BTC, или без добавки для свой валюты.

// По умолчанию 0, если учитываются затраты на электричество, майнинг не будет запускаться при отрицательных значениях заработка.

"minebyaverage": true,// Задействует расчет доходности по средним значениям, вычисляемым по временному диапазону из “statwindow”. Снижает количество переключений из-за колебаний доходности.

"minprofit": 1.1, //Допуск на лучшую доходность. Лучшая позиция будет в статусе ожидания “pending”, пока ее доходность не превысит доходность текущей позиции в указанное количество раз.

"dynamicswitching": true, // Уменьшает время переключения, пропорционально величине доходности лучшей позиции над текущей.

"dynamicswitchpower": 2, // dynamicswitchpower, dynamicswitchpivot, dynamicswitchoffset Переменные для расчета динамического переключения (по умолчанию 2, 1.05, none)

// Dynamic switchtime = ("switchtime" / ((best entry price / currently running price) ^ "dynamicswitchpower")) + "dynamicswitchingoffset"

//Где"dynamicswitchoffset" по умолчанию: "switchtime" - ("switchtime" * (1/"dynamicswitchpivot") ^ "dynamicswitchpower)).

"ignoreoutliers": false, // игнорирует алгоритмы с завышенной доходностью (outlier), исходя из анализа “statwindow” и локальных переменных, не работает при активном "minebyaverage".

"iqrmultiplier": 2.2, //позиция получает статус outlier если доходность выше средней в указанное число раз.

"showhistory": true, // Активирует вкладку «History» с графиками

"logerrors": false, //Пишет ошибки в файл 'error.log'

"logactivity": true, //Пишет все действия приложения в файл 'activity.log'

"gridsortmode": 2, // режим сортировки позиций 0 = без сортировки, 1 = только в режиме «авто», 2 = по возрастанию после обновления данных (по умолчанию 1)

"minerkillmode": 1, //режим остановки майнера 0 = остановка единичного процесса, 1 = остановка дерева процессов (по умолчанию 1)

"traymode": 0, //режим окна 0 = полнооконный, 1 = сворачивать в трей и прятать майнер после запуска, 2 = сворачивать в трей и запускать майнер в свернутом окне.

"donationfrequency ": 60, //Частота в минутах для режима «доната» (по умолчанию 60 мин).

"checkconnection":false, //Пингуется google.com. Если нет соединения, ожидает, не запуская майнер.

"usewindow": true, //если активен, запускает майнер в отдельном окне, иначе запускается во вкладке консоли.

"coloring":true, //добавляет цветовое оформление для динамики и статусов

"showinactive":true, //отображение отключенных конфиге позиций для информации.

"minidleseconds":60, //время простоя в секундах для запуска майнинга в простое

"wtmurl": "http://whattomine.com/coins.json", // ссылка на данные Whattomine, можно изменить через анонимайзер,

"avgspeedticks":10, //число тиков для учета средних скоростей

"dynoffset":10, //допуск для изменения динамики и получения статусов “pumping”/”dumping”

"remotesend": false, отправка данных консоли удаленному отправителю (по умолчанию false)

"remotereceive": false, отправка данных консоли удаленному получателю (по умолчанию false)

"minerfolderpath": "MinerControl" // расположение майнеров 3 варианта:

// - абсолютный путь к папке с майнерами, например, "C:\\Miners\\Nvidia";

// - Значение "MinerControl". Подставляется путь до "MinerControl.exe";

// - Пусто. Относительный путь.

// Структура пути к майнерам: MinerFolderPath \APARAM1 \ APARAM2

"genworker": "1070", // генеральный воркер. Используется, если если не прописан на уровне пула.

"hidecolumngr1": false, //прячет группу столбцов "Price", "PowerCost", "Fees"

"hidecolumngr2": false, // прячет группу столбцов "RejectSpeed", "TopAvgSp", "AcSpWrk", "MU", "PoolFee"



//следующие параметры влияют на отображение соответствующего столбика

"service" : true,

"algo" : true,

"coin" : true,

"exname": true,

"remark": true,

"dynamics" : true,

"hashrate" : true,

"acspwrk" : true,

"topavgsp" : true,

"mu" : true,

"poolfee" : true,

"price" : true,

"earn" : true,

"fees" : true,

"powercost" : true,

"netearn" : true,

"netavgearn" : true,

"netcurrency" : true,

"exrate" : true,

"balancebtc" : true,

"balancecoin" : true,

"pendingcoin" : true,

"acceptspeed" : true,

"rejectspeed": true,

"updated":true,

"workers":true,

// параметры для установки габаритов главного окна в пикселах

"width": 1684,

"height": 616,

Цитата: {"name": "lyra2v2" //имя алгоритма для увязки с пулом ,

"display": "Lyra2REv2" //отображаемое имя в столбце "Algo",

"hashrate": 39000 // скорость оборудования на алгоритме в KH/s,

"mu": "kH/s" //единицы скорости,

"power": 50 // потребляемая мощность в ваттах,

"aparam1": "Miners\\Nvidia\\Ccminer\\Nanashi" //путь к папке с майнером,

"aparam2": "ccminer_nanashi.exe" //исп. файл майнера,

"aparam3": "-r 2 -a lyra2v2 -o" // параметры запуска},

Цитата: },"MiningPoolHub": //имя пула жестко закодировано, менять нельзя

{ //параметры для работы с пулом

"poolenabled": true, // включает/отключает пул целиком

"account": "YOUR_ACCOUNT", //имя учетной записи на пуле

"worker": "YOUR POOL WORKER NAME", //имя воркера на пуле

"worker": "1070", //название воркера на пуле

"apikey": "YOUR_APIKEY", //ключ API на пуле для получения персональной статистики

"userid": "YOUR_USERID", //ключ USER на пуле для получения персональной статистики

"getpooldata": true, // включает/отключает работу с API пула (баланс, общ. скорость, скорость воркера) совместно

"nobalance": false, //включает/отключает баланс на пуле

"nospeed": false, //включает/отключает принятую скорость на пуле

"nospeedworker": false, //включает/отключает принятую скорость по каждому воркеру

"autofee": true, //включает/отключает загрузку размера сборов пула

"weight": 1.0, //приоритет пула по сравнении с другими из конфигурации

"minprofit": 1,//Допуск на лучшую доходность пула. Лучший пул будет в статусе ожидания “pending”, пока его доходность не превысит доходность текущего пула в указанное количество раз.

"btcfee": 0.2,//сбор пула за конвертацию в BTC

"sparam1": "hub.miningpoolhub.com", //подменный параметр, который заменяет все "SPARAM1"

"sparam2": "-p 123", //подменный параметр, который заменяет все "SPARAM2"

"sparam3": "stratum+tcp://", //подменный параметр, который заменяет все "SPARAM3"



"algos": //параметры конкретных монет на пуле [



{"active": true, //включает/отключает конкретную позицию

"cname": "zcash", //имя монеты

"algo": "equihash", //алгоритм монеты

"tag":"zec", //ярлык монеты

"wallet": "YOU_COIN_WALLET", //если майнинг идет на кошелек

"exchange": "ExchangeName", //название биржи с которого берется курс обмена

"exrate": 0.001 //курс, введенный вручную

"price": 0.02 //доходность введенная вручную

"cweight": 1, //множитель доходности монеты (можно корректировать приоритет или масштаб хешрейта)

"fee": 0.9, //сбор пула

"priceid": 185, //для пулов с данными Whattomine, если монеты нет в основном списке портала, можно загрузить отдельно.

//PriceId соответсвует номеру монеты на WTM (тут 185-Zencash) http://whattomine.com/coins/185.json

"arguments": "_APARAM3_ --server _SPARAM1_ --port 20570 --user _ACCOUNT_._WORKER_ --pass x", //аргументы запуска конкретной монеты

"usewindow": true //использовать ли отдельное окно или консоль

},



Цитата: {"tag": "xlr", "wallet": "YOUR_WALLET", "exchange": "ExchangeName"},

{"tag": "music", "wallet": "YOUR_WALLET", "exchange": "ExchangeName"},

{"tag": "ubiq", "wallet": "YOUR_WALLET", "exchange": "ExchangeName"},

{"tag": "zec", "wallet": "YOUR_WALLET", "exchange": "ExchangeName"},

{"tag": "zcl", "wallet": "YOUR_WALLET", "exchange": "ExchangeName"},

{"tag": "hush", "wallet": "YOUR_WALLET", "exchange": "ExchangeName"},

{"tag": "zen", "wallet": "YOUR_WALLET", "exchange": "ExchangeName"},

{"tag": "eth", "wallet": "YOUR_WALLET", "exchange": "ExchangeName"},

{"tag": "etc", "wallet": "YOUR_WALLET", "exchange": "ExchangeName"},

{"tag": "exp", "wallet": "YOUR_WALLET", "exchange": "ExchangeName"},

{"tag": "btc", "wallet": "YOUR_WALLET", "exchange": "ExchangeName"}

Цитата: общая {"active" : true, "wallet": "tXXXXXXXXXXXXX", "cname": "zcash", "tag": "zec", "algo": "equihash", "folder": "_APARAM1_", "cweight": 1, "fee": 1, "command": "_APARAM2_", "arguments": "_APARAM3_ --server _SPARAM2_ --port 3357 --user _ACCOUNT_._WORKER_ --pass x", "usewindow": true},

подстановка кошелька {"active" : true, "wallet": "zec", "cname": "zcash", "tag": "zec", "algo": "equihash", "folder": "_APARAM1_", "cweight": 1, "fee": 1, "command": "_APARAM2_", "arguments": "_APARAM3_ --server _SPARAM2_ --port 3357 --user _ACCOUNT_._WORKER_ --pass x", "usewindow": true},

При наличии более прибыльной монеты, предыдущий процесс завершается и запускается новый для наиболее прибыльного алгоритма.



Основное правило для начала работы, во вкладке "консоль" вы должны увидеть строку с параметрами, аналогичными запуску обычного bat-файла.



Если чего-то не хватает - проверять файл конфигурации на полноту данных (см. ссылки проверка конфига на ошибки)



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ссылки на скачивание:



Link1:



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

обсуждение на bitcointalk

https://bitcointalk.org/index.php?to...925#msg8669925

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Полезные советы:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) При смене майнера часто происходят вылеты драйвера из-за повышения частоты памяти на 200мгц, решается так:

качаем nvidiaProfileInspector, например из этого поста

https://forum.bits.media/index.php?/...trol/?p=737497



Находим строчку в 5 разделе "common": CUDA_FORCE_P2_STATE по дефолту ON, меняем на OFF.

Теперь дефолтные частоты всегда будут +200мгц, не забываем скорректировать настройки программ для разгона.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) На фермах с большим числом карт при перезапуске майнера не все карты могут стартовать успешно.

Пробуем параметр --cuda-schedule 0 в аргументах майнера.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) При нехватке каких-либо .dll при запуске майнеров необходимо установить Visual C++ Runtime

Скачать с оф сайта

или по ссылке ниже собранный пакет

http://www.majorgeeks.com/files/deta...installer.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Утилита для расчета прибыльности майнинга монет на пулах и отображения API-данных с пулов в удобной форме, такие как по балансы монет, скорости воркеров, сборы пулов, информация по биржевым курсам и динамике.Работает со следующими группами пулов:1) данные прибыльности предоставляет сам пул: “Nicehash”, “Nanopool”, “Zpool”, "YIIMP", "Coin-Miners", “MiningPoolHub”.2) расчет прибыльности происходит на базе данных с портала Whattomine и работает для следующих пулов “CoinMine.pl”, ”Suprnova.cc”,"Miningfield.com, "AikaPool", "Luckpool", "Ethermine”&”Flypool”, “TheBlockFactory”, “GiveMeCoins”, “Dwarfpool”, “Coinotron”.3) расчет прибыльности на базе Whattomine для двойной добычи монет “DualMining” для майнеров Claymore для любых пулов.MС работает с любыми комбинациями пулов и на любом оборудовании (AMD, Nvidia, CPU) из-под Windows.В файле базовой конфигурации меняется Account либо Wallet на свои, также ApiKey и UserID, если нужны данные по балансу и скоростям.Конфигурация состоит из нескольких разделов:раздел "general" - глобальные настройки для приложенияраздел "algorithms", в котором прописаны используемые алгоритмы, скорость оборудования, расход электричества, путь к майнеру и параметры его запуска.сервисный раздел на каждый пул, где прописывается параметры монеты/алгоритма, адрес пула, порта, аккаунт/кошелек, воркер, пароль.Кошельки могут быть, по желанию, вынесены в отдельный разделтогда на уровне каждой монеты в пуле указывается не номер кошелька, а таг монетыПри запуске данные разделов комбинируются, и в консоли вы видите аналог .bat файла, как если бы запустили его из командной строки.При наличии более прибыльной монеты, предыдущий процесс завершается и запускается новый для наиболее прибыльного алгоритма.Основное правило для начала работы, во вкладке "консоль" вы должны увидеть строку с параметрами, аналогичными запуску обычного bat-файла.Если чего-то не хватает - проверять файл конфигурации на полноту данных (см. ссылки проверка конфига на ошибки)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ссылки на скачивание:Link1: https://yadi.sk/d/cxdrfdQz3Mne9K --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------обсуждение на bitcointalk--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Полезные советы:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) При смене майнера часто происходят вылеты драйвера из-за повышения частоты памяти на 200мгц, решается так:качаем nvidiaProfileInspector, например из этого постаНаходим строчку в 5 разделе "common": CUDA_FORCE_P2_STATE по дефолту ON, меняем на OFF.Теперь дефолтные частоты всегда будут +200мгц, не забываем скорректировать настройки программ для разгона.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) На фермах с большим числом карт при перезапуске майнера не все карты могут стартовать успешно.Пробуем параметр --cuda-schedule 0 в аргументах майнера.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) При нехватке каких-либо .dll при запуске майнеров необходимо установить Visual C++ RuntimeСкачать с оф сайта https://www.microsoft.com/ru-ru/down....aspx?id=53840 или по ссылке ниже собранный пакет---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 17:56 Сегодня, 17:56 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Краудфандинг и его производные Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о криптовалютах Биржа криптовалют EXMO Сибирский Червонец (SIBcoin) Новости криптовалют Горячие новости криптовалют Криптовалюты: общий форум Конкурсы: Криптовалюты Инвестирование в криптовалюты Avrorum.io (ICO) ICO Завершенные и отмененные ICO Сомнительные ICO Проблемные ICO Биржи криптовалют Аналитика Проблемные сервисы Bitcoin Ethereum Другие криптовалюты Новые и перспективные криптовалюты Архив: Криптовалюта Майнинг (mining) Оборудование для майнинга Заработок Криптовалют Краны Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Психология трейдинга Торговля трейдеров форума Новости и слухи рынка форекс Конкурсы от MMGP Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Бонусы брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Форекс регуляторы Проблемные брокеры Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Актуальные экономические новости Обсуждение аналитических прогнозов Pankow JASumy Dana Тимон Ratatara VictorSamus PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс sunmistik kislov zaharik1404 Asal Klod SwaNn ruh666 realnotstory olkavac Hxs Прогнозы и анализ торговли против "Толпы" на Myfxbook Leonidas2013 Анаэль 2017 MegaProfit mokol Michaeles Foxxxeremina Архив: Форекс-блоги Ruslan89 Vasyaenergy Dimoniy741 Roman Boroda ODIN Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования Инвестиционные портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от Форекс-Блогеров Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Intrade.bar Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Торговые стратегии Сигналы бинарных опционов Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив BetOnMoney.com Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы PrimeBroker.pro Форум о псевдоинвестициях InvestorsStartPage.com Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом HYIP с почасовыми планами HYIP с почасовыми планами (почасовики) под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги и блоги HyipMe.com Profvest.com Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия



Случайные темы Сделаю шаблон для хайпа (от 1000 рублей) От donutsbank bank в разделе «Архив» ibegun.ru -инвестиционная площадка От massiaf в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Минкомсвязи РФ работает над поправками к «антитеррористическому пакету» законов От kral85 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» mountainclass.com - mountainclass От asmith в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Возьму 300WMZ на 1 день От S1lent в разделе «Архив: Прием лимитов доверия» Займ 120 долларов 222614417887 От Кирилл Владимирович в разделе «Архив: Прием лимитов доверия» Пользователей 422,132 Тем 488,413 Сообщений 12,155,330

MMGP.Ru 18+

Мобильная версия

Карта сайта

Помощь

Наверх ↑