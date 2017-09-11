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Miner Control

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 17:38
#1
 
Возраст: 20
Регистрация: 11.09.2017
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Miner Control
Утилита для расчета прибыльности майнинга монет на пулах и отображения API-данных с пулов в удобной форме, такие как по балансы монет, скорости воркеров, сборы пулов, информация по биржевым курсам и динамике.

Работает со следующими группами пулов:
1) данные прибыльности предоставляет сам пул: “Nicehash”, “Nanopool”, “Zpool”, "YIIMP", "Coin-Miners", “MiningPoolHub”.
2) расчет прибыльности происходит на базе данных с портала Whattomine и работает для следующих пулов “CoinMine.pl”, ”Suprnova.cc”,"Miningfield.com, "AikaPool", "Luckpool", "Ethermine”&”Flypool”, “TheBlockFactory”, “GiveMeCoins”, “Dwarfpool”, “Coinotron”.
3) расчет прибыльности на базе Whattomine для двойной добычи монет “DualMining” для майнеров Claymore для любых пулов.

MС работает с любыми комбинациями пулов и на любом оборудовании (AMD, Nvidia, CPU) из-под Windows.

В файле базовой конфигурации меняется Account либо Wallet на свои, также ApiKey и UserID, если нужны данные по балансу и скоростям.

Конфигурация состоит из нескольких разделов:

раздел "general" - глобальные настройки для приложения
Цитата:
"power": 0.00, //Стоимость КВт/ч в используемой валюте
"exchange": 2000, //Примерная цена Bitcoin в используемой валюте для расчета затрат на электроэнергию (только если не удается загрузить данные по курсу)
"currencycode": "USD", //аббревиатура используемой валюты (USD, EUR, RUB), общий баланс и затраты пересчитываются в соответствии с указанной валютой
"startdelay":10, //Задержка запуска майнера в секундах для режима автостарта, для получения данных с пулов (по умолчанию 0)
"mintime": 1, //Минимально допустимое время для работы майнера в минутах после переключения алгоритма
"maxtime": 30, //Максимально допустимое время для работы майнера в минутах после переключения алгоритма и до режима перезапуска
"switchtime": 1, //Время в минутах, в течение которого текущая позиция не должна быть лучшей по прибыльности, чтобы произошло переключение на более топовую.
"delay": 3, // Задержка запуска майнера в секундах после переключения. Быстрый запуск/остановка майнера могут приводить к нестабильности видеодрайверов.
"exittime": 0, //Время в минутах, после которого приложение будет закрыто. Значения меньше 1 мин, будут проигнорированы.
"apitime":5, //периодичность запросов к пулам.
"deadtime": 1, //Время в минутах, в течение которого у позиции будет сохраняться статус “dead” (невозможность майнинга на пуле)
"statwindow": 60, //Время в минутах для сбора и анализа статистики (по умолчанию 60 мин)).
"minprice": "0BTC", // Абсолютная доходность в BTC или в пр. фиатной валюте, с которой запускается майнинг. Используйте добавку "BTC" если желаете использовать BTC, или без добавки для свой валюты.
// По умолчанию 0, если учитываются затраты на электричество, майнинг не будет запускаться при отрицательных значениях заработка.
"minebyaverage": true,// Задействует расчет доходности по средним значениям, вычисляемым по временному диапазону из “statwindow”. Снижает количество переключений из-за колебаний доходности.
"minprofit": 1.1, //Допуск на лучшую доходность. Лучшая позиция будет в статусе ожидания “pending”, пока ее доходность не превысит доходность текущей позиции в указанное количество раз.
"dynamicswitching": true, // Уменьшает время переключения, пропорционально величине доходности лучшей позиции над текущей.
"dynamicswitchpower": 2, // dynamicswitchpower, dynamicswitchpivot, dynamicswitchoffset Переменные для расчета динамического переключения (по умолчанию 2, 1.05, none)
// Dynamic switchtime = ("switchtime" / ((best entry price / currently running price) ^ "dynamicswitchpower")) + "dynamicswitchingoffset"
//Где"dynamicswitchoffset" по умолчанию: "switchtime" - ("switchtime" * (1/"dynamicswitchpivot") ^ "dynamicswitchpower)).
"ignoreoutliers": false, // игнорирует алгоритмы с завышенной доходностью (outlier), исходя из анализа “statwindow” и локальных переменных, не работает при активном "minebyaverage".
"iqrmultiplier": 2.2, //позиция получает статус outlier если доходность выше средней в указанное число раз.
"showhistory": true, // Активирует вкладку «History» с графиками
"logerrors": false, //Пишет ошибки в файл 'error.log'
"logactivity": true, //Пишет все действия приложения в файл 'activity.log'
"gridsortmode": 2, // режим сортировки позиций 0 = без сортировки, 1 = только в режиме «авто», 2 = по возрастанию после обновления данных (по умолчанию 1)
"minerkillmode": 1, //режим остановки майнера 0 = остановка единичного процесса, 1 = остановка дерева процессов (по умолчанию 1)
"traymode": 0, //режим окна 0 = полнооконный, 1 = сворачивать в трей и прятать майнер после запуска, 2 = сворачивать в трей и запускать майнер в свернутом окне.
"donationfrequency ": 60, //Частота в минутах для режима «доната» (по умолчанию 60 мин).
"checkconnection":false, //Пингуется google.com. Если нет соединения, ожидает, не запуская майнер.
"usewindow": true, //если активен, запускает майнер в отдельном окне, иначе запускается во вкладке консоли.
"coloring":true, //добавляет цветовое оформление для динамики и статусов
"showinactive":true, //отображение отключенных конфиге позиций для информации.
"minidleseconds":60, //время простоя в секундах для запуска майнинга в простое
"wtmurl": "http://whattomine.com/coins.json", // ссылка на данные Whattomine, можно изменить через анонимайзер,
"avgspeedticks":10, //число тиков для учета средних скоростей
"dynoffset":10, //допуск для изменения динамики и получения статусов “pumping”/”dumping”
"remotesend": false, отправка данных консоли удаленному отправителю (по умолчанию false)
"remotereceive": false, отправка данных консоли удаленному получателю (по умолчанию false)
"minerfolderpath": "MinerControl" // расположение майнеров 3 варианта:
// - абсолютный путь к папке с майнерами, например, "C:\\Miners\\Nvidia";
// - Значение "MinerControl". Подставляется путь до "MinerControl.exe";
// - Пусто. Относительный путь.
// Структура пути к майнерам: MinerFolderPath \APARAM1 \ APARAM2
"genworker": "1070", // генеральный воркер. Используется, если если не прописан на уровне пула.
"hidecolumngr1": false, //прячет группу столбцов "Price", "PowerCost", "Fees"
"hidecolumngr2": false, // прячет группу столбцов "RejectSpeed", "TopAvgSp", "AcSpWrk", "MU", "PoolFee"

//следующие параметры влияют на отображение соответствующего столбика
"service" : true,
"algo" : true,
"coin" : true,
"exname": true,
"remark": true,
"dynamics" : true,
"hashrate" : true,
"acspwrk" : true,
"topavgsp" : true,
"mu" : true,
"poolfee" : true,
"price" : true,
"earn" : true,
"fees" : true,
"powercost" : true,
"netearn" : true,
"netavgearn" : true,
"netcurrency" : true,
"exrate" : true,
"balancebtc" : true,
"balancecoin" : true,
"pendingcoin" : true,
"acceptspeed" : true,
"rejectspeed": true,
"updated":true,
"workers":true,
// параметры для установки габаритов главного окна в пикселах
"width": 1684,
"height": 616,
раздел "algorithms", в котором прописаны используемые алгоритмы, скорость оборудования, расход электричества, путь к майнеру и параметры его запуска.
Цитата:
{"name": "lyra2v2" //имя алгоритма для увязки с пулом ,
"display": "Lyra2REv2" //отображаемое имя в столбце "Algo",
"hashrate": 39000 // скорость оборудования на алгоритме в KH/s,
"mu": "kH/s" //единицы скорости,
"power": 50 // потребляемая мощность в ваттах,
"aparam1": "Miners\\Nvidia\\Ccminer\\Nanashi" //путь к папке с майнером,
"aparam2": "ccminer_nanashi.exe" //исп. файл майнера,
"aparam3": "-r 2 -a lyra2v2 -o" // параметры запуска},
сервисный раздел на каждый пул, где прописывается параметры монеты/алгоритма, адрес пула, порта, аккаунт/кошелек, воркер, пароль.
Цитата:
},"MiningPoolHub": //имя пула жестко закодировано, менять нельзя
{ //параметры для работы с пулом
"poolenabled": true, // включает/отключает пул целиком
"account": "YOUR_ACCOUNT", //имя учетной записи на пуле
"worker": "YOUR POOL WORKER NAME", //имя воркера на пуле
"worker": "1070", //название воркера на пуле
"apikey": "YOUR_APIKEY", //ключ API на пуле для получения персональной статистики
"userid": "YOUR_USERID", //ключ USER на пуле для получения персональной статистики
"getpooldata": true, // включает/отключает работу с API пула (баланс, общ. скорость, скорость воркера) совместно
"nobalance": false, //включает/отключает баланс на пуле
"nospeed": false, //включает/отключает принятую скорость на пуле
"nospeedworker": false, //включает/отключает принятую скорость по каждому воркеру
"autofee": true, //включает/отключает загрузку размера сборов пула
"weight": 1.0, //приоритет пула по сравнении с другими из конфигурации
"minprofit": 1,//Допуск на лучшую доходность пула. Лучший пул будет в статусе ожидания “pending”, пока его доходность не превысит доходность текущего пула в указанное количество раз.
"btcfee": 0.2,//сбор пула за конвертацию в BTC
"sparam1": "hub.miningpoolhub.com", //подменный параметр, который заменяет все "SPARAM1"
"sparam2": "-p 123", //подменный параметр, который заменяет все "SPARAM2"
"sparam3": "stratum+tcp://", //подменный параметр, который заменяет все "SPARAM3"

"algos": //параметры конкретных монет на пуле [

{"active": true, //включает/отключает конкретную позицию
"cname": "zcash", //имя монеты
"algo": "equihash", //алгоритм монеты
"tag":"zec", //ярлык монеты
"wallet": "YOU_COIN_WALLET", //если майнинг идет на кошелек
"exchange": "ExchangeName", //название биржи с которого берется курс обмена
"exrate": 0.001 //курс, введенный вручную
"price": 0.02 //доходность введенная вручную
"cweight": 1, //множитель доходности монеты (можно корректировать приоритет или масштаб хешрейта)
"fee": 0.9, //сбор пула
"priceid": 185, //для пулов с данными Whattomine, если монеты нет в основном списке портала, можно загрузить отдельно.
//PriceId соответсвует номеру монеты на WTM (тут 185-Zencash) http://whattomine.com/coins/185.json
"arguments": "_APARAM3_ --server _SPARAM1_ --port 20570 --user _ACCOUNT_._WORKER_ --pass x", //аргументы запуска конкретной монеты
"usewindow": true //использовать ли отдельное окно или консоль
},
Кошельки могут быть, по желанию, вынесены в отдельный раздел

Цитата:
{"tag": "xlr", "wallet": "YOUR_WALLET", "exchange": "ExchangeName"},
{"tag": "music", "wallet": "YOUR_WALLET", "exchange": "ExchangeName"},
{"tag": "ubiq", "wallet": "YOUR_WALLET", "exchange": "ExchangeName"},
{"tag": "zec", "wallet": "YOUR_WALLET", "exchange": "ExchangeName"},
{"tag": "zcl", "wallet": "YOUR_WALLET", "exchange": "ExchangeName"},
{"tag": "hush", "wallet": "YOUR_WALLET", "exchange": "ExchangeName"},
{"tag": "zen", "wallet": "YOUR_WALLET", "exchange": "ExchangeName"},
{"tag": "eth", "wallet": "YOUR_WALLET", "exchange": "ExchangeName"},
{"tag": "etc", "wallet": "YOUR_WALLET", "exchange": "ExchangeName"},
{"tag": "exp", "wallet": "YOUR_WALLET", "exchange": "ExchangeName"},
{"tag": "btc", "wallet": "YOUR_WALLET", "exchange": "ExchangeName"}
тогда на уровне каждой монеты в пуле указывается не номер кошелька, а таг монеты
Цитата:
общая {"active" : true, "wallet": "tXXXXXXXXXXXXX", "cname": "zcash", "tag": "zec", "algo": "equihash", "folder": "_APARAM1_", "cweight": 1, "fee": 1, "command": "_APARAM2_", "arguments": "_APARAM3_ --server _SPARAM2_ --port 3357 --user _ACCOUNT_._WORKER_ --pass x", "usewindow": true},
подстановка кошелька {"active" : true, "wallet": "zec", "cname": "zcash", "tag": "zec", "algo": "equihash", "folder": "_APARAM1_", "cweight": 1, "fee": 1, "command": "_APARAM2_", "arguments": "_APARAM3_ --server _SPARAM2_ --port 3357 --user _ACCOUNT_._WORKER_ --pass x", "usewindow": true},
При запуске данные разделов комбинируются, и в консоли вы видите аналог .bat файла, как если бы запустили его из командной строки.
При наличии более прибыльной монеты, предыдущий процесс завершается и запускается новый для наиболее прибыльного алгоритма.

Основное правило для начала работы, во вкладке "консоль" вы должны увидеть строку с параметрами, аналогичными запуску обычного bat-файла.

Если чего-то не хватает - проверять файл конфигурации на полноту данных (см. ссылки проверка конфига на ошибки)

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Ссылки на скачивание:

Link1: https://yadi.sk/d/cxdrfdQz3Mne9K

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
обсуждение на bitcointalk
https://bitcointalk.org/index.php?to...925#msg8669925
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полезные советы:
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1) При смене майнера часто происходят вылеты драйвера из-за повышения частоты памяти на 200мгц, решается так:
качаем nvidiaProfileInspector, например из этого поста
https://forum.bits.media/index.php?/...trol/?p=737497

Находим строчку в 5 разделе "common": CUDA_FORCE_P2_STATE по дефолту ON, меняем на OFF.
Теперь дефолтные частоты всегда будут +200мгц, не забываем скорректировать настройки программ для разгона.
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2) На фермах с большим числом карт при перезапуске майнера не все карты могут стартовать успешно.
Пробуем параметр --cuda-schedule 0 в аргументах майнера.
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3) При нехватке каких-либо .dll при запуске майнеров необходимо установить Visual C++ Runtime
Скачать с оф сайта https://www.microsoft.com/ru-ru/down....aspx?id=53840
или по ссылке ниже собранный пакет
http://www.majorgeeks.com/files/deta...installer.html
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:56
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