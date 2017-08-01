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Имя: Денис Пол: Мужской Возраст: 33 Адрес: Кинешма, Ивановская область Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 01.08.2017 Сообщений: 27 Благодарностей: 2 УГ: 0 КП: 0.000 Лже-заработок в интернете: развод AutoBinTrade Вступление





Любителям быстрых и легких заработков – это статья для Вас. Универсальной кнопки «бабло» не существует. Существуют многочисленные варианты «развести лохов» и заставить их работать на себя. Здесь – и знание психологии широких масс. Здесь – и умение пользоваться разнообразными психологическими приемами убеждения. Не верите? Тогда читайте ниже – это статья для Вас.



Итак, начнем.



Сегодня мы рассмотрим такую программу лже-заработка в интернете как AutoBinTrade. По результатам проверки сервиса Доверие в сети.рф, очень большой процент риска. Вот как выглядит сайт программы:



Что эта такое?





В двух словах – это программа, которая запускает торгового робота для бинарных опционов для торговли на курсах валют в автоматическом режиме. От Вас не требуется ничего кроме нажатия в течение 5 дней каждое утро на кнопку «Старт» и запускать робота. AutoBinTrade это клон другой программы AgloSpiner , удивляет насколько сервисы похожи, как братья близнецы, неужели у создателей не хватает фантазии создать что-то новое и оригинальное? Вопрос к ним – что это, лень людская или просто мозгов не хватает?



Но будем обо всем по порядку.



Как это работает?



Начинается данная мошенническая афера с письма на Вашу электронную почту о некоего пользователя под именем Андрей Боровик. Учтите, адрес и имя может меняться!!! Предыдущие имена, под которыми действовали мошенники Николай Михновец, Андрей Воронин, Алексей . Письмо придет примерно следующего содержания: Добрый день! Меня зовут Андрей Боровик. Предлагаю вам вакансию по удаленной работе с еженедельными выплатами от 15000 рублей и выше. Выплаты вы можете получать как на банковскую карту, так и на электронный кошелек ….



Что происходит далее? Лицо, которое назвалось указанным именем вступает с Вами в переписку, присылает ссылку на инструкцию , суть которой сводиться к тому, что Вам предлагается зарегистрироваться на сайте AutoBinTrade под своими личными достоверными данными. После того, как Вы прошли регистрацию, мошенник присылает Вам код (ключ) jakEIuXM1oodnlZ4uCi8IWyT9y0h1k3z (ключ меняется!!!) который Вам необходимо ввести после завершения регистрации, так как по словам мошенников доступ к сервису платный, а код который Вам сообщили, дает право бесплатного доступа на целый год.



После активации, Вы перейдете во вкладку торговые настройки и подключите аккаунт на торговой платформе брокера « PlatinumBin ». Естественно, что логин и пароль аккаунта Вы получите следующим письмом:

« Вот данные от торговой платформы. Переходите на сайт торговой платформы PlatinumBin. Ваш Пароль: 05946289



Я зарегистрировал для вас аккаунт и внес депозит 500 долларов для вашей работы. Вам необходимо зайти в этот аккаунт, по данным что я написал выше. Переходите на сайт торговой платформы и в правом верхнем углу нажмите на ВХОД, в появившееся окно введите логин и пароль и нажмите кнопку ВОЙТИ. После вы попадете в аккаунт с деньгами для работы, перепроверьте сейчас наличие денег и отпишитесь мне. Наличие денег Вы можете увидеть сразу в верхней строке по центру, должна быть надпись DEPOSIT 500. После входа в Autobintrade и введения ключа, напротив логотипа торговой платформы Platinumbin нужно ввести данные от аккаунта, что я вам сообщил в предыдущем письме и подключить его к сервису Autobintrade, нажав кнопку ПОДКЛЮЧИТЬ. Этим мы устанавливаем соединение между сервисом автоматической торговли (роботом) Autobintrade и нашим аккаунтом с реальными деньгами в торговой платформе Platinumbin. Затем просто нажимаем кнопку СТАРТ и сервис Autobintrade автоматически торгует на реальных деньгах и зарабатывает нам автоматически. Вы можете выключать даже смело компьютер. Не обязательно чтобы сервис был открыт постоянно. Сервис автоматической торговли (робот) ведет торговлю самостоятельно с момента старта до конца каждых календарных суток про GMT (по Гринвичу), то есть на следующий день утром, либо после его остановки по истечению календарных суток его необходимо просто перезапускать, нажав на кнопку СТАРТ. Напишите, как все сделаете. Я расскажу, что делать дальше».



Открыв хоть свой аккаунт PlatinumBin либо на Autobintrade мы видим что наш депозит пополнен на $500. Далее каждое утро Вы запускаете торгового робота, просто нажимая на зеленую кнопку «Старт». Так происходит 5 рабочих дней. Каждый день Вы сообщаете Вашему «работодателю» баланс счета, который каждый день увеличивается на $500, иногда на 800. Какие то ставки идут в плюс, какие то в минус, но так или иначе размер депозита растет. Вывести данные деньги самостоятельно у Вас возможности нет по одной простой причине – никаких реальных денег на данном депозите нет . Это демо-счет, а не реальный. Чтобы вывести эти несуществующие деньги, Вам нужно совершить депозит, то есть пополнить уже реальный счет на $500. Обмануть мошенников невозможно, они четко отслеживают все, что происходит с аккаунтами и со ставками и Ваши любые попытки, сменить пароль на торговой платформе, чтобы перекрыть мошенникам доступ к деньгам, которые заработаны с Вашим участием, невозможно. Они его тут же восстановят.



В конце пятого дня, когда Вы ждете своих честно заработанных денег, на почту от того же Андрея Боровика приходит письмо следующего содержания: « Я поставил деньги на вывод из аккаунта в торговой платформе. Спасибо вам за работу, за то, что потратили время. Немного вас огорчу, на самом деле выплату я делать не буду, так как реально выгоднее нанимать новых работников постоянно и просто не выплачивать. Но и с другой стороны справедливости ради, я могу полное право не выплачивать вам, так как вы имеете ключ для активации робота, который еще действителен до августа 2018 года, и который стоит 3500 долларов и вы с помощью него сможете зарабатывать еще долго сами. Единственное что нужно сделать это в своем аккаунте Autobintrade отключить мой аккаунт торговой платформы, нажав кнопку ОТКЛЮЧИТЬ, и просто подключить свой, и зарабатывать дальше себе. У меня есть совесть, и если у вас будут вопросы - я помогу вам. Всего хорошего! »



Заключение.



Вот, собственно говоря, и все. Хочется предупредить людей, которые могут схватиться за предложенный ключ и побегут пополнять брокерский счет на PlatinumBin . В предыдущей версии программы AgloSpiner использовалась другая торговая платформа - BinSekret, но сути лохотрона это не меняет. Стоит Вам пополнить этот брокерский счет, чтобы в последующем уже с этим аккаунтом запускать торгового робота, знайте – денег на этом брокерском счете, которые Вы положите, там не окажется уже через 10 минут. Выводы делайте сами, вступать или нет в какие либо отношения с указанными «проектами».



Уже существуют и новые клоны Autobintrade, так на него посыпались отрицательные отзывы: Ischimoku, Трейд Сканер и др. Так и будет происходить до тех пор, пока Роскомнадзор не возмется за дело и не отыщет концы этой аферы. Будьте бдительны, не дайте развести себя!!!



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Автор:(dnk1984)

Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru ------------------------Автор:(dnk1984)Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru Миниатюры



Последний раз редактировалось dnk1984; Сегодня в 17:34 . Сегодня, 17:27 #2 dnk1984 Интересующийся

Имя: Денис Пол: Мужской Возраст: 33 Адрес: Кинешма, Ивановская область Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 01.08.2017 Сообщений: 27 Благодарностей: 2 УГ: 0 КП: 0.000 Re: Лже-заработок в интернете: развод AutoBinTrade Кто заинтересовался статьей, ссылки на сайты и скриншоты, могу скинуть в ЛС, пишите Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 17:56 Сегодня, 17:56 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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