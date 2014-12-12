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Maxipay.eu - банковский счёт в европе онлайн, p2p платежи, пополнение Paypal, Bitcoin

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Все о платежных системах и электронных валютах. Например таких, как: Webmoney, Yandex-Деньги, RBK-Money, PerfectMoney, Liberty-Reserve, PayPal, LiqPay и др.
При поддержке
Обмен PM, EgoPay, BitCoin, LiteCoin, OKPAY, Z-Payment
Важная информация
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Старый Сегодня, 17:19
#1
Интересующийся
 
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.05.2016
Сообщений: 19
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Maxipay.eu - банковский счёт в европе онлайн, p2p платежи, пополнение Paypal, Bitcoin
Добрый день, представляем новую платёжную систему https://maxipay.eu
Maxipay.eu это электронный кошелёк, банковский счёт, обменник валют.
Пополнение:
Bitcoin
SEPA
SOFORT
SWIFT
Банки Чехии:
FIO
Unicredit
CSOB

Вывод:
PayPal
SEPA
Swift
Банки Чехии:
FIO
Unicredit
CSOB

Что мы предлагаем?
Приём средств в Европе, в дальнейшем планируется именная prepaid карта для физ и юр лиц, фрилансеров.
Платежи в PayPal, пополнение PayPal счёта.
Для жителей Чехии - денежные переводы в выходные дни, между 3-мя банками - в течении 10 минут.
Вывод биткоин в банки Чехии, PayPal, SEPA.

Для интернет магазинов - приём средств от пользователей нашего кошелька, с мгновенным зачислением на внутренний счёт.

Для тех кто ищет заработок в сети - реферальная программа с 15% от нашего дохода, за каждое пополнение реферала.


Для Бизнеса - B2P платежи, переводы внутри ЕС, регистрация счетов на имя компании.

Будем рады сотрудничеству!
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