Maxipay.eu - банковский счёт в европе онлайн, p2p платежи, пополнение Paypal, Bitcoin

Добрый день, представляем новую платёжную систему https://maxipay.eu
Maxipay.eu это электронный кошелёк, банковский счёт, обменник валют.
Пополнение:
Bitcoin
SEPA
SOFORT
SWIFT
Банки Чехии:
FIO
Unicredit
CSOB
Вывод:
PayPal
SEPA
Swift
Банки Чехии:
FIO
Unicredit
CSOB
Что мы предлагаем?
Приём средств в Европе, в дальнейшем планируется именная prepaid карта для физ и юр лиц, фрилансеров.
Платежи в PayPal, пополнение PayPal счёта.
Для жителей Чехии - денежные переводы в выходные дни, между 3-мя банками - в течении 10 минут.
Вывод биткоин в банки Чехии, PayPal, SEPA.
Для интернет магазинов - приём средств от пользователей нашего кошелька, с мгновенным зачислением на внутренний счёт.
Для тех кто ищет заработок в сети - реферальная программа с 15% от нашего дохода, за каждое пополнение реферала.
Для Бизнеса - B2P платежи, переводы внутри ЕС, регистрация счетов на имя компании.
Будем рады сотрудничеству!