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Работа на ютуб пирате от 600 рублей в день

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Старый Сегодня, 16:33
#1
Интересующийся
 
Возраст: 27
Регистрация: 11.09.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 2
КП: 0.000
Работа на ютуб пирате от 600 рублей в день
предлагаю вам зароботок на ютуб канале пирате!
ненадо не раскручивать непродвегать просто заливай видео чужое близкое по тематики сайта заказчика и снизу в описание оставляй сылку сайта заказчика за одно размещение вам будут платить от 20 рублей я в день таких размещаю 30 -40 штук тратя не более часа и имею 600-800 рублей мало но зато работает ни смотря на ваши аиры,
партнерки и тд.вот вам история моя- был у меня канал раскручивал 1.5 года 1.1к было подписчиков а 2 месяца назад бац и вы нарушили и целая куча предьяв и бан,,,,2 месяца руководство адсенс ни чего ни может решить и дать ответ вывод вот етот зароботок то что требуеться ,
кому интересно все вопросы в личку
или наберите в ютуб :: (((((((((( 600 рублей в день на канале ютуб читайте описание))))))))))))))))))))
::: канал называеться обзорный там и пример выполнения и сайт в описание видео
vostok6409 вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:56
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