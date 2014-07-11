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Quartercore.co - QUARTERCORE

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:17
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.07.2014
Сообщений: 182
Благодарностей: 153
УГ: 0
КП: 0.238
Quartercore.co - QUARTERCORE
Представляю Вашему вниманию очередной проект с легендой управления криптовалютными активами.



>>Ссылка на официальный сайт <<

Легенда (взято с официального сайта):

Quartercore – это сплоченная команда профессиональных разработчиков и трейдеров из разных стран мира.
Благодаря накопленному 15ти летнему опыту, успешных торговых контрактов на онлайн биржах, мы уверенно можем предложить
вам инвестировать в криптовалюты с нами!
Современные технологии быстро развиваются и устанавливают правила для устаревшей банковский системы.
Команда Quartercore, ежегодно проводит независимые исследования рынка валют, в том числе криптовалют.
Наши инвестиционные планы созданы для повышения доходности наших клиентов,
за счёт разницы курсов на мировых криптобиржах.
Технология Blockchain, уже стала современной большой революцией и старый финансовый мир не был к ней готов.
Многие компания будут вынуждены признать, что их предложения больше не являются ликвидными на рынке.
И наша команда, Quartercore, совместно с вами, будет участвовать в изменении всей мировой финансовой системы.
Для этого Quartercore предлагает вам индивидуальные и доступные решения независимо от вашего инвестиционного статуса.
Мы делаем криптовую валюту выгодной двумя способами:
независимые торги на международных криптобиржах.
давние, индивидуальные договорённости с майнинг пулами.
Наша система работает с использованием европейского оборудования и серверов расположенных в Гонконге.

Тарифные планы:



BITCOIN
Ежедневный процент: 1.6 %
Минимальный депозит: $ 15.00
Максимальный депозит: $ 500000.00
Срок инвестиции: 3 года
Процент: Ежедневно

ETHEREUM
Ежедневный процент: 2 %
Минимальный депозит: $ 487.00
Максимальный депозит: $ 500000.00
Срок инвестиции: 3 года
Процент: Ежедневно

LITECOIN
Ежедневный процент: 1.8 %
Минимальный депозит: $ 241.00
Максимальный депозит: $ 500000.00
Срок инвестиции: 3 года
Процент: Ежедневно

Как это работает! (взять с оф. сайта):

Пример: Вы инвестировали 1000usd, ваш инвестиционный план – «ETHEREUM». Каждый рабочий день с понедельника по пятницу вы будете зарабатывать 20 usd которые будут поступать на ваш счет. Вы можете вывести эти деньги в любое время, если хотите. При этом ваши инвестиции будут удваиваются ежегодно! Вашу ежемесячная, годовая и трехлетняя прибыль, согласно инвестиционному плану, вы можете увидеть в калькуляторе. Ваш первоначальный депозит будет возвращен вам полностью, после окончания срока любого выбранного вами контракта на покупку инвестиционного плана. От вас требуется только контролировать увеличение дохода на вашем счете!

Платежные системы:
Bitcoin, Perfect Money, OKPAY, Payeer

Мой вклад:

Sent Payment 100.00 USD to account U14024479. Memo: ref. # 3698. BID №170118 FROM IP 37.73.218.107. Payment ID: 170118

>>Ссылка на официальный сайт <<

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Tirro на форуме  
Старый Сегодня, 16:22
#2
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 13,727
Благодарностей: 6,338
УГ: 213
КП: 0.389
подарки
Re: Quartercore.co - QUARTERCORE
Для таких планов этот полуПокер должен выглядеть на Много лучше а тут просто очередная шляпа.
Musya Rich на форуме  
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