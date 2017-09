Tirro Любитель

Quartercore.co - QUARTERCORE







>>Ссылка на официальный сайт <<



Легенда (взято с официального сайта):



Quartercore – это сплоченная команда профессиональных разработчиков и трейдеров из разных стран мира.

Благодаря накопленному 15ти летнему опыту, успешных торговых контрактов на онлайн биржах, мы уверенно можем предложить

вам инвестировать в криптовалюты с нами!

Современные технологии быстро развиваются и устанавливают правила для устаревшей банковский системы.

Команда Quartercore, ежегодно проводит независимые исследования рынка валют, в том числе криптовалют.

Наши инвестиционные планы созданы для повышения доходности наших клиентов,

за счёт разницы курсов на мировых криптобиржах.

Технология Blockchain, уже стала современной большой революцией и старый финансовый мир не был к ней готов.

Многие компания будут вынуждены признать, что их предложения больше не являются ликвидными на рынке.

И наша команда, Quartercore, совместно с вами, будет участвовать в изменении всей мировой финансовой системы.

Для этого Quartercore предлагает вам индивидуальные и доступные решения независимо от вашего инвестиционного статуса.

Мы делаем криптовую валюту выгодной двумя способами:

независимые торги на международных криптобиржах.

давние, индивидуальные договорённости с майнинг пулами.

Наша система работает с использованием европейского оборудования и серверов расположенных в Гонконге.



Тарифные планы:







BITCOIN

Ежедневный процент: 1.6 %

Минимальный депозит: $ 15.00

Максимальный депозит: $ 500000.00

Срок инвестиции: 3 года

Процент: Ежедневно



ETHEREUM

Ежедневный процент: 2 %

Минимальный депозит: $ 487.00

Максимальный депозит: $ 500000.00

Срок инвестиции: 3 года

Процент: Ежедневно



LITECOIN

Ежедневный процент: 1.8 %

Минимальный депозит: $ 241.00

Максимальный депозит: $ 500000.00

Срок инвестиции: 3 года

Процент: Ежедневно



Как это работает! (взять с оф. сайта):



Пример: Вы инвестировали 1000usd, ваш инвестиционный план – «ETHEREUM». Каждый рабочий день с понедельника по пятницу вы будете зарабатывать 20 usd которые будут поступать на ваш счет. Вы можете вывести эти деньги в любое время, если хотите. При этом ваши инвестиции будут удваиваются ежегодно! Вашу ежемесячная, годовая и трехлетняя прибыль, согласно инвестиционному плану, вы можете увидеть в калькуляторе. Ваш первоначальный депозит будет возвращен вам полностью, после окончания срока любого выбранного вами контракта на покупку инвестиционного плана. От вас требуется только контролировать увеличение дохода на вашем счете!



Платежные системы:

Bitcoin, Perfect Money, OKPAY, Payeer



Мой вклад:



Sent Payment 100.00 USD to account U14024479. Memo: ref. # 3698. BID №170118 FROM IP 37.73.218.107. Payment ID: 170118



>>Ссылка на официальный сайт <<



