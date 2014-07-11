Quartercore.co - QUARTERCORE

Представляю Вашему вниманию очередной проект с легендой управления криптовалютными активами.
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Легенда (взято с официального сайта):
Quartercore – это сплоченная команда профессиональных разработчиков и трейдеров из разных стран мира.
Благодаря накопленному 15ти летнему опыту, успешных торговых контрактов на онлайн биржах, мы уверенно можем предложить
вам инвестировать в криптовалюты с нами!
Современные технологии быстро развиваются и устанавливают правила для устаревшей банковский системы.
Команда Quartercore, ежегодно проводит независимые исследования рынка валют, в том числе криптовалют.
Наши инвестиционные планы созданы для повышения доходности наших клиентов,
за счёт разницы курсов на мировых криптобиржах.
Технология Blockchain, уже стала современной большой революцией и старый финансовый мир не был к ней готов.
Многие компания будут вынуждены признать, что их предложения больше не являются ликвидными на рынке.
И наша команда, Quartercore, совместно с вами, будет участвовать в изменении всей мировой финансовой системы.
Для этого Quartercore предлагает вам индивидуальные и доступные решения независимо от вашего инвестиционного статуса.
Мы делаем криптовую валюту выгодной двумя способами:
независимые торги на международных криптобиржах.
давние, индивидуальные договорённости с майнинг пулами.
Наша система работает с использованием европейского оборудования и серверов расположенных в Гонконге.
Тарифные планы:
BITCOIN
Ежедневный процент: 1.6 %
Минимальный депозит: $ 15.00
Максимальный депозит: $ 500000.00
Срок инвестиции: 3 года
Процент: Ежедневно
ETHEREUM
Ежедневный процент: 2 %
Минимальный депозит: $ 487.00
Максимальный депозит: $ 500000.00
Срок инвестиции: 3 года
Процент: Ежедневно
LITECOIN
Ежедневный процент: 1.8 %
Минимальный депозит: $ 241.00
Максимальный депозит: $ 500000.00
Срок инвестиции: 3 года
Процент: Ежедневно
Как это работает! (взять с оф. сайта):
Пример: Вы инвестировали 1000usd, ваш инвестиционный план – «ETHEREUM». Каждый рабочий день с понедельника по пятницу вы будете зарабатывать 20 usd которые будут поступать на ваш счет. Вы можете вывести эти деньги в любое время, если хотите. При этом ваши инвестиции будут удваиваются ежегодно! Вашу ежемесячная, годовая и трехлетняя прибыль, согласно инвестиционному плану, вы можете увидеть в калькуляторе. Ваш первоначальный депозит будет возвращен вам полностью, после окончания срока любого выбранного вами контракта на покупку инвестиционного плана. От вас требуется только контролировать увеличение дохода на вашем счете!
Платежные системы:
Bitcoin, Perfect Money, OKPAY, Payeer
Мой вклад:
Sent Payment 100.00 USD to account U14024479. Memo: ref. # 3698. BID №170118 FROM IP 37.73.218.107. Payment ID: 170118
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