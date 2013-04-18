Bounty компании: ожидание и реальность



И чем больше будет ICO, тем сложнее будет им вырваться и достучаться до своего инвестора, чтобы собрать необходимую сумму для реализации своей идеи.



Ожидание: Объявляется Bounty компания, люди начинают активность на форумах, в социальных сетях, делают переводы. Уже подсчитывают сколько токенов они получат после окончания ICO.



Реальность: ICO не собрало запланированную сумму для реализации идеи. Всем сказали спасибо. Потраченное время и все старания напрасны.



Как этого не допустить? Внимательно изучайте документы ICO перед тем, как вы решите принять участие в Bounty компании. Просчитайте насколько реально будет этому ICO собрать необходимую для реализации его идей сумму. Обязательно проанализируйте Bounty компанию, какие затраты идут на рекламу. Вбейте название ICO в поисковике, посмотрите в каких информаторах обслуживается ICO, на каких языках эти информаторы, какова их популярность. Сколько статей и где, посвящено данному ICO. Обычно на сайте каждого ICO есть раздел: Мы в прессе. Почитайте, что там написано, а главное отследите популярность тех ресурсов, в которых написаны статьи о данном ICO. Проследите их Alexa.



Помните: Лучше потратить сутки на изучение перспектив ICO, чем потом потратить месяц на Bounty компанию, которая не окажется продуктивной и ICO просто не соберет нужную сумму денег. А вы, в итоге, потеряете время.





Ожидание: За открытие ветки на форуме платят от 40 до 100 токенов (1 токен = 1 доллар).



Реальность: Большинство ICO интересует только тема на Bitcointalk. Вот столько они и платят за открытие темы. Причем открыть тему доверяют только людям с наиболее высокими статусами на Bitcointalk. Если у вас высокого статуса нет, то и шансов тоже нет. На получение более менее приличного статуса потребуется от полугода и выше. А пока вы статус получаете на первых порах вам придется бесплатно постить, а потом, по мере развития своего статуса принимать участие и поддерживать различные ICO за скромные Bounty. Но чем выше будет ваш статус, тем выше и заработки. Так что развивайте свой аккаунт на Bitcointalk.



Что тут можно сделать? Если проект вам понравился, а у вас нет крутого аккаунта в Bitcointalk можно попробовать связаться с руководством проекта и предложить свои услуги по открытию темы на MMGP. Этот форум ежедневно посещает 20 - 22 тысячи потенциальных инвесторов, сейчас появилось на форуме много баннеров и прочей рекламы ICO и администрация форума активно развивает тему криптовалют. Есть шанс, что если у вас есть продвинутый аккаунт на MMGP вам предложат открытие темы на MMGP с теми же условиями, что и на Bitcointalk. Но здесь надо уметь договариваться и убеждать.



Ожидание: За перевод WhitePapers платят от 100 до 250 токенов (1 токен = 1 доллар).



Реальность: Обычно переводы дают людям, у которых есть богатый опыт подобной работы и довольно обширное резюме - портфолио. Редко кто доверяет создание подобных документов новичкам. Даже если вы получите заказ на работу, не факт, что вы его сможете качественно сделать. Если качество работы не устроит заказчика, то оплату вы не получите. В общем, без опыта подобной работы в переводы лучше не соваться.



Что тут можно сделать? Начните с малого. Свяжитесь с администрацией ICO и предложите свои услуги по переводу новостей, пресс-релиза, интервью. Чтобы еще больше заинтересовать администрацию ICO в своих услугах предложите всю переведенную информацию опубликовать на форуме MMGP (особенно это будет круто, если у вас есть хороший статус на форуме). В качестве доказательства своей профессиональности в дальнейшем вы сможете давать ссылки на свои предыдущие работы и переводы. Таким образом, вы составите свое собственное резюме и портфолио.





Ожидание: Вы выполнили работу, ее приняли. Вы уже готовы получить свою оплату.



Реальность: Основной объем работ по раскрутки ICO требуется задолго до старта самого ICO, а часто и за долго до старта Pre-ICO. Основная цель создателей ICO, чтобы к моменту Pre-ICO о проекте знало как можно больше инвесторов. Ведь успешное Pre-ICO - залог успешной работы проекта. Есть инвесторы, которые не спешат, а внимательно изучают, как пройдет Pre-ICO, сколько сможет собрать денег проект, чтобы потом подготовить основную сумму денег для инвестирования в ICO. Поэтому Pre-ICO очень важен и основная работа должна быть сделанной именно до Pre-ICO. Таким образом, получается, вы делаете работу задолго до Pre-ICO, а оплату получаете в токенах уже через месяц после окончания ICO. Ведь сотрудники проекта должны внимательно просчитать всех участников баунти, чтобы распределить вознаграждение между всеми, кто принимал участие в развитии программы. Время ожидания оплаты может составлять 4 и даже более месяцев. Чтобы так долго ждать свои деньги надо реально верить в проект.



Что тут можно сделать? Ускорить процесс получения токенов у вас вряд ли получится. Скорее всего не получится. Помните!, что любое ICO проводится для энтузиастов идеи, для тех, кто разделяет идеи проекта и его цели. Участвовать в Bounty надо тогда, когда вам самим нужны токены проекта и вы хотите его поддержать, потому что разделяете идеи проекты. Если участвовать в Bounty исключительно с точки зрения заработка и не разделяя идеи проекта, то скорее всего, вы будете терять деньги. Ведь часто наиболее щедрые Baunty предлагают те проекты, единственная цель которых, собрать как можно больше денег. И еще не факт, что данные проекты потом заплатят участникам Bounty. И если заплатят, не обязательно потом получится реализовать полученные токены. Поэтому еще раз совет: Прежде чем участвовать в Bounty все тщательно изучите и просчитайте. Потратьте ваше время, чтобы узнать больше о проекте. Чтобы потом не жалеть о напрасно потраченном на Bounty времени, за которое вам не заплатили.



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Автор: veranika55

Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59b67a12a4800 Рынок ICO никем не регулируем. Ежедневно появляется десятки новых ICO, которые привлекают деньги под какую-то идею. И каждое ICO надеется собрать хотя минимальную сумму, которой было было бы достаточно для реализации данной идеи. Ведь если минимальная сумма не будет собрана, то и идея не будет реализована. Обычно в таком случае деньги участникам возвращаются (это так в правилах прописано), а тем, кто участвовал в Bounty программе говорится спасибо. То есть люди могут потратить много своего личного времени, особенно, те кто делают переводы сайта, whitepapers, а в итоге ничего не получат. Так как идея ICO не нашла понимания у вкладчиков и ICO не смог нужную сумму денег привлечь.И чем больше будет ICO, тем сложнее будет им вырваться и достучаться до своего инвестора, чтобы собрать необходимую сумму для реализации своей идеи.Объявляется Bounty компания, люди начинают активность на форумах, в социальных сетях, делают переводы. Уже подсчитывают сколько токенов они получат после окончания ICO.ICO не собрало запланированную сумму для реализации идеи. Всем сказали спасибо. Потраченное время и все старания напрасны.Внимательно изучайте документы ICO перед тем, как вы решите принять участие в Bounty компании. Просчитайте насколько реально будет этому ICO собрать необходимую для реализации его идей сумму. Обязательно проанализируйте Bounty компанию, какие затраты идут на рекламу. Вбейте название ICO в поисковике, посмотрите в каких информаторах обслуживается ICO, на каких языках эти информаторы, какова их популярность. Сколько статей и где, посвящено данному ICO. Обычно на сайте каждого ICO есть раздел: Мы в прессе. Почитайте, что там написано, а главное отследите популярность тех ресурсов, в которых написаны статьи о данном ICO. Проследите их Alexa.За открытие ветки на форуме платят от 40 до 100 токенов (1 токен = 1 доллар).Большинство ICO интересует только тема на Bitcointalk. Вот столько они и платят за открытие темы. Причем открыть тему доверяют только людям с наиболее высокими статусами на Bitcointalk. Если у вас высокого статуса нет, то и шансов тоже нет. На получение более менее приличного статуса потребуется от полугода и выше. А пока вы статус получаете на первых порах вам придется бесплатно постить, а потом, по мере развития своего статуса принимать участие и поддерживать различные ICO за скромные Bounty. Но чем выше будет ваш статус, тем выше и заработки. Так что развивайте свой аккаунт на Bitcointalk.Если проект вам понравился, а у вас нет крутого аккаунта в Bitcointalk можно попробовать связаться с руководством проекта и предложить свои услуги по открытию темы на MMGP. Этот форум ежедневно посещает 20 - 22 тысячи потенциальных инвесторов, сейчас появилось на форуме много баннеров и прочей рекламы ICO и администрация форума активно развивает тему криптовалют. Есть шанс, что если у вас есть продвинутый аккаунт на MMGP вам предложат открытие темы на MMGP с теми же условиями, что и на Bitcointalk. Но здесь надо уметь договариваться и убеждать.За перевод WhitePapers платят от 100 до 250 токенов (1 токен = 1 доллар).Обычно переводы дают людям, у которых есть богатый опыт подобной работы и довольно обширное резюме - портфолио. Редко кто доверяет создание подобных документов новичкам. Даже если вы получите заказ на работу, не факт, что вы его сможете качественно сделать. Если качество работы не устроит заказчика, то оплату вы не получите. В общем, без опыта подобной работы в переводы лучше не соваться.Начните с малого. Свяжитесь с администрацией ICO и предложите свои услуги по переводу новостей, пресс-релиза, интервью. Чтобы еще больше заинтересовать администрацию ICO в своих услугах предложите всю переведенную информацию опубликовать на форуме MMGP (особенно это будет круто, если у вас есть хороший статус на форуме). В качестве доказательства своей профессиональности в дальнейшем вы сможете давать ссылки на свои предыдущие работы и переводы. Таким образом, вы составите свое собственное резюме и портфолио.Вы выполнили работу, ее приняли. Вы уже готовы получить свою оплату.Основной объем работ по раскрутки ICO требуется задолго до старта самого ICO, а часто и за долго до старта Pre-ICO. Основная цель создателей ICO, чтобы к моменту Pre-ICO о проекте знало как можно больше инвесторов. Ведь успешное Pre-ICO - залог успешной работы проекта. Есть инвесторы, которые не спешат, а внимательно изучают, как пройдет Pre-ICO, сколько сможет собрать денег проект, чтобы потом подготовить основную сумму денег для инвестирования в ICO. Поэтому Pre-ICO очень важен и основная работа должна быть сделанной именно до Pre-ICO. Таким образом, получается, вы делаете работу задолго до Pre-ICO, а оплату получаете в токенах уже через месяц после окончания ICO. Ведь сотрудники проекта должны внимательно просчитать всех участников баунти, чтобы распределить вознаграждение между всеми, кто принимал участие в развитии программы. Время ожидания оплаты может составлять 4 и даже более месяцев. Чтобы так долго ждать свои деньги надо реально верить в проект.Ускорить процесс получения токенов у вас вряд ли получится. Скорее всего не получится. Помните!, что любое ICO проводится для энтузиастов идеи, для тех, кто разделяет идеи проекта и его цели. Участвовать в Bounty надо тогда, когда вам самим нужны токены проекта и вы хотите его поддержать, потому что разделяете идеи проекты. Если участвовать в Bounty исключительно с точки зрения заработка и не разделяя идеи проекта, то скорее всего, вы будете терять деньги. Ведь часто наиболее щедрые Baunty предлагают те проекты, единственная цель которых, собрать как можно больше денег. И еще не факт, что данные проекты потом заплатят участникам Bounty. И если заплатят, не обязательно потом получится реализовать полученные токены. Поэтому еще раз совет: Прежде чем участвовать в Bounty все тщательно изучите и просчитайте. Потратьте ваше время, чтобы узнать больше о проекте. Чтобы потом не жалеть о напрасно потраченном на Bounty времени, за которое вам не заплатили.------------------------Автор: veranika55Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru100% уникальный текст

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__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 16:01 .