BrandBook LTD - brandbook.online

Я не админ/владелец проекта, проект BrandBook LTD добавлен на мониторинг
Старт 11.09.17
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Описание:
Тысячи венчурных фондов и инвестиционных платформ предлагают свои услуги, но нужно сделать лишь один правильный выбор. Brandbook LTD руководствуется четырьмя критериями, определяющими ваше с нами сотрудничество:
Самые выгодные тарифные планы; Моментальные выплаты Вашей прибыли; Отсутствие крупных рисков; Удобство и простота.
Мы являемся лицензионной инвестиционной компанией и ведем свою деятельность с 2014 года на рынке IT. Позади тысячи удачных сделок и помощь многим инвесторам. Ни одному нашему клиенту мы не позволили упустить шанс, каждый из них успешно вложил свои деньги в дело и основательно на нем заработал.
Brandbook LTD предоставляет инвестиционные «продукты», которые приносят действительно высокую прибыль. Не так давно огромный доход был прерогативой только корпоративных клиентов с крупными активами, но теперь каждый частный инвестор получил возможность стабильно зарабатывать хорошие деньги с нашей помощью.
Инвестируйте с нами в самые успешные IT-проекты
Вкладывать в информационные технологии — это перспективно, выгодно и доходно. Мы привели цифры и рассказали о прогнозах, чтобы вы смогли оставить сомнения и начать зарабатывать. Если вы хотите почувствовать успешность IT-сферы на себе и понять, как работает прибыльный механизм, Мы поделимся с Вами секретами.
Инвестиции в информационные технологии довольно просты и понятны. У одной стороны есть выгодный проект, который гарантированно будет успешным на рынке, а у другого — деньги. В частности, эти деньги есть у вас. Хотите не дать им пропасть и выгодно инвестировать? Тогда Мы к вашим услугам. Наша задача заключается в том, чтобы организовать сотрудничество Крупных компаний и частного инвестора.
Мы помогаем запустить механизм взаимовыгодной работы двух сторон, которые могут помочь друг другу хорошо заработать. С нами договоренности не останутся словами и превратятся на 100% в действующую машину, приносящую доход обеим сторонам.
Инвестиционные планы:
1. 2.2% в день на 15 дней
2. 2.4% в день на 30 дней
3. 3.0% в день на 60 дней
4. 150% через 15 дней
5. 300% через 30 дней
6. 1000% через 60 дней
7. 2000% через 80 дней
8. 500% через 20 дней
9. 1600% через 50 дней
Мин/макс депозит:
10$/100000$
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, YandexMoney, NixMoney
Выплаты:
инстант
Реф.система:
15-7-1%
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS,
Наш депозит(листинг):
09.11.17 11:47 Account Transfer -150.00 Sent Payment: 150.00 USD to account U14019492 from U4731311. Batch: 187869416. Memo: Shopping Cart Payment. Add money for monitorinvestnet № 853.