Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,119 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

BrandBook LTD - brandbook.online

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:05
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 22,549
Благодарностей: 2,509
Записей в блоге: 35
УГ: 23
КП: 0.334
подарки
BrandBook LTD - brandbook.online
Я не админ/владелец проекта, проект BrandBook LTD добавлен на мониторинг

Старт 11.09.17



Посмотреть/Зарегистрироваться

Описание:

Тысячи венчурных фондов и инвестиционных платформ предлагают свои услуги, но нужно сделать лишь один правильный выбор. Brandbook LTD руководствуется четырьмя критериями, определяющими ваше с нами сотрудничество:

Самые выгодные тарифные планы; Моментальные выплаты Вашей прибыли; Отсутствие крупных рисков; Удобство и простота.

Мы являемся лицензионной инвестиционной компанией и ведем свою деятельность с 2014 года на рынке IT. Позади тысячи удачных сделок и помощь многим инвесторам. Ни одному нашему клиенту мы не позволили упустить шанс, каждый из них успешно вложил свои деньги в дело и основательно на нем заработал.

Brandbook LTD предоставляет инвестиционные «продукты», которые приносят действительно высокую прибыль. Не так давно огромный доход был прерогативой только корпоративных клиентов с крупными активами, но теперь каждый частный инвестор получил возможность стабильно зарабатывать хорошие деньги с нашей помощью.

Инвестируйте с нами в самые успешные IT-проекты

Вкладывать в информационные технологии — это перспективно, выгодно и доходно. Мы привели цифры и рассказали о прогнозах, чтобы вы смогли оставить сомнения и начать зарабатывать. Если вы хотите почувствовать успешность IT-сферы на себе и понять, как работает прибыльный механизм, Мы поделимся с Вами секретами.

Инвестиции в информационные технологии довольно просты и понятны. У одной стороны есть выгодный проект, который гарантированно будет успешным на рынке, а у другого — деньги. В частности, эти деньги есть у вас. Хотите не дать им пропасть и выгодно инвестировать? Тогда Мы к вашим услугам. Наша задача заключается в том, чтобы организовать сотрудничество Крупных компаний и частного инвестора.

Мы помогаем запустить механизм взаимовыгодной работы двух сторон, которые могут помочь друг другу хорошо заработать. С нами договоренности не останутся словами и превратятся на 100% в действующую машину, приносящую доход обеим сторонам.

Инвестиционные планы:

1. 2.2% в день на 15 дней
2. 2.4% в день на 30 дней
3. 3.0% в день на 60 дней
4. 150% через 15 дней
5. 300% через 30 дней
6. 1000% через 60 дней
7. 2000% через 80 дней
8. 500% через 20 дней
9. 1600% через 50 дней

Мин/макс депозит: 10$/100000$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, YandexMoney, NixMoney

Выплаты: инстант

Реф.система: 15-7-1%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

09.11.17 11:47 Account Transfer -150.00 Sent Payment: 150.00 USD to account U14019492 from U4731311. Batch: 187869416. Memo: Shopping Cart Payment. Add money for monitorinvestnet № 853.
__________________
Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
http://monmaster.com/images/banners/1M468.gif
NikNak67 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Александра 81
Как в мире ICO уберечься от "круговой схемы"?
От Александра 81 в разделе «Инвестирование в криптовалюты»
Аватара нет
"Газпром" обратился в арбитраж с требованием взыскать с "Нафтогаза" 30 млрд долларов
От Happy Money в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар morg
Скоро! Новый клиент-банк от Fintech Band
От morg в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар INVEST01
ФИЛЬМ "ИГРОК"
От INVEST01 в разделе «Кино/Музыка»
Аватар Kanger
Новые MacBook Pro можно будет купить уже в октябре, — MacRumors
От Kanger в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар bvn
Стратегия Kiwi-трейдер
От bvn в разделе «Торговые стратегии»
.     
Пользователей
422,119
Тем
488,394
Сообщений
12,154,953

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram