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Дебетовые карты Сбербанка внезапно превратились в кредитные карты

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#1
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Дебетовые карты Сбербанка внезапно превратились в кредитные карты


Клиенты Сбербанка массово жалуются на специализированных форумах и в соцсетях, что их дебетовые карты внезапно превратились в кредитные, то есть на них, ни с того ни с сего появился овердрафт, за который естественно нужно платить проценты, если клиент уходит в минус, порой сам того даже не ведая.

Российские СМИ приводят в пример многочисленные сообщения в соцсетях клиентов Сбера об этой внезапной проблеме для них, а сама страница Сбера в "ВКонтакте" уже переполнена сообщениями об этой проблеме - люди жалуются, причем активно.

Например, пользователь по фамилии Горячев сообщил "ВКонтакте", что его дебетовка "запросто идёт в овердрафт, когда необходимо оплачивать услуги мобильного банка". Другой пользователь соцсети по фамилии Сибаков пишет, что у него на руках имеются 2 дебетовки и зайдя в свой личный кабинет на сайте Сбера он наблюдает, что их статус был изменен на "овердрафт".

Клиенты этого кредитного учреждения крайне недовольны тем, что никто ни о чём их не предупреждал и тому же у многих зарплатные карты становятся вдруг овердрафтовыми и они не могут понять, что как им вернуть в своих личных кабинетах статус обратно. А еще они беспокоятся за пенсионеров и финансово малограмотных людей, коих еще довольно много в России.

В ответ на эту историю, уже ближе к обеду представитель Сбербанка с соцсети "ВКонтакте" сообщил, что овердрафт по дебетовке могут разрешать только сами клиенты, а не банк. В качестве исключения может быть еще техническая задолженность (когда карта уходит в минус), но Сбер не начисляет по ней свои проценты. А еще в мобильном приложении "Сбербанк-Онлайн" часть дебетовок всегда была со статусом "овердрафт" и это нужно для правильной работы с денежными переводами и оплатой услуг и товаров, но клиенты по всей видимости только сейчас обратили на этой своё внимание, когда мол поднялся такой ажиотаж.

Но потребители финансовых услуг в ответ ловят Сбербанк то ли на неправде, то ли на бардаке творящемся в их финансовом хозяйстве. Например, там же в "ВКонтакте", пользователь по имени Елена Ивашковская сообщает: "Сбербанк, не пишите неправду, что дебетовки и ранее отображались в ЛК со статусом "овердрафт"! Я картодержатель 2 дебетовых карт Сбербанка и сейчас проверяла и одна карта так и осталась дебетовой, а вот вторая вдруг стала с овердрафтом"!

Ей же вторит другой клиент Сбера по имени Олег Стрельников: "А чего вдруг моя карта МПС МастерКард стала овердрафтовой, а карта Виза осталась дебетовой?". И количество подобных сообщений растёт с каждой минутой.

И на момент написания этой новости, в сторону Сбербанка пошли даже прямые намёки, что если он не вернёт клиентам старый статус, то многие из них уйдут в другие банки. Наверно действительно, у Сбербанка в последние годы стало слишком много клиентов и он решил скорее всего избавится от них таким вот необычным приемом. Ждём развития этой ситуации.


Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59b6681976e5b
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