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Жители швейцарского Кьяссо смогут платить налоги биткоинами

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Жители швейцарского Кьяссо смогут платить налоги биткоинами
Муниципалитет швейцарского города Кьяссо объявил, что с 2018 года его жители смогут платить налоги при помощи биткоина. Об этом говорится в официальном заявлении властей этого города на юге Швейцарии, сообщает Swissinfo.ch.

Таким образом, Кьяссо последовал примеру небезызвестного Цуга, столицы швейцарской Криптодолины, который ранее также принял такое решение. При этом, если в Цуге лимит на такие операции составляет 200 CHF, власти Кьяссо пошли чуть дальше и определили верхнюю планку на уровне в 250 CHF.

О том, что биткоинами можно будет платить налоги, мэр Кьяссо Бруно Арригони также сообщил в ходе встречи с предпринимателями, выбравшими этот город на границе с Италией для ведения своей деятельности. Среди них оказались представители команды Digital Identity и другие местные стартапы. Кроме того, инициативу поддержали другие известные представители блокчейн-индустрии, включая Eidoo, CryptoLab и Джакомо Зукко из миланской Blockchainlab.

Цитата:
«Сегодня в Кьяссо сформировалось международно признанное сообщество, которое стало эпицентром технологического и экономического роста как для самого кантона, так и для всей Швейцарии. За последние месяца восемь стартапов выбрали Кьяссо для ведения бизнеса, и мы ведем переговоры с другими европейскими компаниями», — сказал Бруно Арригони.
Мэр Кьяссо добавил, что муниципалитет рассматривает возможность поддержки нового некоммерческого фонда, в состав которого войдут известные в блокчейн-индустрии лица, а также будет проводить регулярные митапы на тему блокчейна и криптовалют. Первое такое мероприятие состоится уже в октябре 2017 года.

Ранее в этом году сообщалось, что в кантоне Тичино, где также находится город Кьяссо, готовятся к запуску местной криптовалюты под названием Ticinocoin.

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