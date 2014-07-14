Новая тенденция: когда под личиной ICO прячется хайп. 80% ICO в результате оказываются скамами и люди, вложившие в них свои деньги в надежде в дальнейшем получить прибыль, в итоге все теряют. В будущем, по их словам, ситуация только ухудшится. Основная причина подобного явления заключается в том, что отсутствует правовое регулирование ICO. Ни в одной из стран мира нет законов, которые хоть как-то бы определяли положение ICO. Все говорят, что в США, есть законы, регулирующие ICO, что это чуть ли не единственная страна мира, где правовое положение ICO регулируется. Вот только как оно регулируется? Законы США говорят о том, что нельзя вкладывать деньги в то, что ничем не обеспечено, то есть в то, что не является акциями. Но ведь токены ICO акциями не являются. Следовательно, американцы не могут вкладывать деньги в ICO. Практически во всех WhitePapers любого ICO, есть фраза: Токены данного ICO не являются акциями. Наше ICO не работает с гражданами США.



И это вы называете правовым регулированием ICO? По моему, это открытый запрет.



Но дело в том, что в других странах даже этого нет.



Все это приводит к тому, что ICO являются идеальным инструментом для мошенников. Собрал деньги и ушел.



Сколько вы видели случаев, когда после окончания Pre-sale, когда деньги собраны, сайт закрывается и пропадает, а вместе с ним пропадают и все деньги, которые люди переслали в ICO. Это явление встречается сплошь и рядом.



Но сейчас появилась новая тенденция и я хочу вам о ней рассказать.



Мошенники начинают действовать более тонко и аккуратно. Происходит постепенное слияние хайпов с ICO.



Чтобы понять, как осуществляется и реализуется этот механизм, разберемся, что из себя представляют хайпы (hyips). В большинстве своем это финансовые пирамиды, которые не занимаются ни какой реальной деятельностью, а существуют только за счет вкладов. Старым вкладчикам они выплачивают прибыль за счет новых поступлений. Таким образом, пирамида существует до тех пор пока объем поступлений превышает объем выплат, или говоря бухгалтерским языком, существует положительное сальдо. Как только объем выплат увеличивается, а поступления уменьшаются, создатели пирамиды уже не видят дальнейшего смысла в ее существовании и просто прекращают всю работу. В итоге, как всегда, люди теряют свои средства. И если еще у первых вкладчиков есть шанс заработать на пирамиде и иногда это очень солидный заработок, то все последующие вкладчики, а особенно, те кто зашли в конце, всегда обречены на провал, то есть на потерю денежных средств. Это закон пирамиды: Выигрывают только первые за счет последних.





Но как же пирамида применима к ICO? Спросите вы. ICO не может быть пирамидой по определению. Ведь выпуск токенов ограничен и конечен. Все не проданные токены сжигаются. Изначально, в своих условиях ICO застраховано от признаков пирамиды. И ей не могут являться по определение.



А вот это большой обман или видимость. Вам выдают желаемое, то что вы действительно хотите увидеть, за действительное, то что происходит на самом деле.



Вернемся к хайпам. Всем известно, что в хайпе нет реальной деятельности. А то, что написано на сайте и декларируется как реальная деятельность на самом деле является легендой хайпа. То есть тем, что реально не существует.



Все тоже самое происходит и в ICO. Вам только обещают, что выпуск токенов конечен и все не проданные токены будут уничтожены. Это элемент легенды. На самом деле это не так. И пусть вас не обнадеживают сроки проведения ICO и дорожная карта. Все это тоже элемент легенды. Да качественной легенды, НО ЛЕГЕНДЫ, которая не соответствует действительности.





Как это происходит на самом деле?





Придумывается ICO с легендой, которая предполагает получение быстрой и главное большой прибыли. Очень часто такой легендой может быть биржа. Но биржа требует государственного регулирования, получения лицензий и контроля регулятора. Поэтому на самом деле биржа - это только легенда. Реально получается что-то вроде внутренней биржи, где торгуется только одна валюта - местный токен.



Объявляется Pre-ICO. Токены на Pre-ICO можно купить сразу, также как и сразу ими можно торговать!!! Это основное отличие хайпа, замаскированного под ICO, от реального ICO. Обычно в большинстве ICO выпуск токенов происходит только после окончания финального ICO, и только тогда начинает течь прибыль. В хайпах все происходит намного быстрее и не надо ждать.



Каждый день меняется курс токена. С каждым днем он растет. Люди, видя рост стараются купить как можно больше токенов.



Потом Pre-ICO заканчивается. Токены можно выкупить только у участников ICO. Команда ICO специально следит, чтобы курс на бирже только рос и люди видели насколько биржа успешна и выгодна. Так может пройти и месяц и два до запуска основного ICO, на котором будет выпущена основная часть токенов уже по более высокой цене.



А после основного ICO сайт проекта пропадает.



С биржей это только один из возможных вариантов. Может быть вариант с майнингом (или любой другой идеей), когда после окончания Pre-ICO всем выдаются токены и выплачиваются отличные дивиденды. Все видят, какие высокие дивиденды платятся людям и спешат принять участие в ICO.



А после основного ICO сайт проекта пропадает.



Основное отличие подобных ICO от реальных ICO, то что нет реальных платформ, разработок, продуктов. При этом сразу, после Pre-ICO не понять откуда начинает платиться очень высокая и заманчивая прибыль. Такая прибыль от которой трудно отказаться. Не надо долго ждать, есть все и сразу.



При этом, подобные ICO нельзя назвать скамами. Ведь после Pre-ICO людям платится прибыль. Основная фишка подобных проектов и их главное отличие от хайпов, в том, что после Pre-ICO уже нельзя больше купить токены, если это не биржа (тогда можно купить у участников по более высокой цене, чем было на Pre-ICO). А запретный плод всегда дорог. Вы видите, как другие получают прибыль, а сами ее получать не можете. И ждете основного ICO. И чем больше этот период ожидания, тем больше желание купить токены основного ICO. Ведь всем хочется получать быструю и высокую прибыль сразу. И не ждать завершения разработки платформы или выпуска основного продукта. Именно ожиданием отпугивают честные ICO большинство людей. А тут вам подается все и сразу. НЕ НАДО ОЖИДАНИЯ, ПРИБЫЛЬ ТАК БЛИЗКО И РЯДОМ. Как всегда, админы хайп проектов играют на психологии людей и подсовывают им то, что они так хотят видеть и то, что им надо.



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Автор: veranika55

Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59b6630e37912 Аналитики сообщают, чтои люди, вложившие в них свои деньги в надежде в дальнейшем получить прибыль, в итоге все теряют. В будущем, по их словам, ситуация только ухудшится.Ни в одной из стран мира нет законов, которые хоть как-то бы определяли положение ICO. Все говорят, что в США, есть законы, регулирующие ICO, что это чуть ли не единственная страна мира, где правовое положение ICO регулируется. Вот только как оно регулируется? Законы США говорят о том, что нельзя вкладывать деньги в то, что ничем не обеспечено, то есть в то, что не является акциями. Но ведь токены ICO акциями не являются. Следовательно, американцы не могут вкладывать деньги в ICO. Практически во всех WhitePapers любого ICO, есть фраза:И это вы называете правовым регулированием ICO?Но дело в том, что в других странах даже этого нет.Сколько вы видели случаев, когда после окончания Pre-sale, когда деньги собраны, сайт закрывается и пропадает, а вместе с ним пропадают и все деньги, которые люди переслали в ICO. Это явление встречается сплошь и рядом.Чтобы понять, как осуществляется и реализуется этот механизм, разберемся, что из себя представляют хайпы (hyips). В большинстве своем это финансовые пирамиды, которые не занимаются ни какой реальной деятельностью, а существуют только за счет вкладов. Старым вкладчикам они выплачивают прибыль за счет новых поступлений. Таким образом, пирамида существует до тех пор пока объем поступлений превышает объем выплат, или говоря бухгалтерским языком, существует положительное сальдо. Как только объем выплат увеличивается, а поступления уменьшаются, создатели пирамиды уже не видят дальнейшего смысла в ее существовании и просто прекращают всю работу. В итоге, как всегда, люди теряют свои средства. И если еще у первых вкладчиков есть шанс заработать на пирамиде и иногда это очень солидный заработок, то все последующие вкладчики, а особенно, те кто зашли в конце, всегда обречены на провал, то есть на потерю денежных средств.Спросите вы. ICO не может быть пирамидой по определению. Ведь выпуск токенов ограничен и конечен. Все не проданные токены сжигаются.Вернемся к хайпам. Всем известно, что в хайпе нет реальной деятельности. А то, что написано на сайте и декларируется как реальная деятельность на самом деле является легендой хайпа. То есть тем, что реально не существует.Все тоже самое происходит и в ICO. Вам только обещают, что выпуск токенов конечен и все не проданные токены будут уничтожены. Это элемент легенды. На самом деле это не так. И пусть вас не обнадеживают сроки проведения ICO и дорожная карта. Все это тоже элемент легенды.Придумывается ICO с легендой, которая предполагает получение быстрой и главное большой прибыли. Очень часто такой легендой может быть биржа. Но биржа требует государственного регулирования, получения лицензий и контроля регулятора. Поэтому на самом деле биржа - это только легенда. Реально получается что-то вроде внутренней биржи, где торгуется только одна валюта - местный токен.Это основное отличие хайпа, замаскированного под ICO, от реального ICO. Обычно в большинстве ICO выпуск токенов происходит только после окончания финального ICO, и только тогда начинает течь прибыль. В хайпах все происходит намного быстрее и не надо ждать.Каждый день меняется курс токена. С каждым днем он растет. Люди, видя рост стараются купить как можно больше токенов.Потом Pre-ICO заканчивается. Токены можно выкупить только у участников ICO. Команда ICO специально следит, чтобы курс на бирже только рос и люди видели насколько биржа успешна и выгодна. Так может пройти и месяц и два до запуска основного ICO, на котором будет выпущена основная часть токенов уже по более высокой цене.С биржей это только один из возможных вариантов. Может быть вариант с майнингом (или любой другой идеей), когда после окончания Pre-ICO всем выдаются токены и выплачиваются отличные дивиденды. Все видят, какие высокие дивиденды платятся людям и спешат принять участие в ICO.------------------------Автор: veranika55Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru100% уникальный текст

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__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 14:30 .