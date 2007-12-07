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ПАММ счет NewYorkNightVip:9501671 (FxOpen)

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ПАММ счет NewYorkNightVip:9501671 (FxOpen)
  1. Название ПАММ счета: NewYorkNightVip - 9501671 [FxOpen]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 03.11.2016
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 25
    • Капитал управляющего: 200
    • Тип счета: PAMM STP

  3. Оферта:


    Расшифровка
    1. Вознаграждение Управляющего от прибыли (Performance fee) - процент от прибыли Инвестора, который будет перечислен Управляющему при распределении прибыли в конце Торгового интервала.
    2. Вознаграждение Управляющего за Управление (Management fee) - процент от текущего Баланса Инвестора, который будет ежедневно рассчитываться и перечисляться Управляющему. Вознаграждение Управляющего за Управление задается в процентах годовых, ежедневно списывается сумма в 260 раз меньшая.
    3. Ограничение минимальной эффективности (Minimum performance constraints) - процент прибыли Инвестора, только в случае превышения которого Управляющему в конце Торгового интервала будет перечислено Вознаграждение Управляющего от прибыли сверх этого процента.
    4. Комиссия за ввод средств (Deposit comission) - процент от вводимых средств Инвестора, который будет перечислен на счет Управляющего при исполнении заявки на ввод средств.
    5. Штраф за досрочный вывод средств (Early withdrawal penalty) - процент от выводимых Инвестором средств, который будет перечислен на счет Управляющего при исполнении досрочной заявки на вывод средств.
    6. Минимальная сумма инвестиций (Minimal investments) - минимальная первоначальная сумма для ввода средств Инвестора на ПАММ-счет.
    7. Минимальная сумма пополнения (Minimal refill) - минимальная сумма для добавления средств Инвестора к существующим Средствам в управлении Инвестора, где Баланс Инвестора больше нуля.
    8. Минимальный остаток средств (Minimal remaining balance) - значение минимально возможного Остатка средств на счете.
    9. Комиссия агента (Agent Commission) - процент от Вознаграждения Управляющего от прибыли, который будет перечислен агенту Инвестора при распределении прибыли в конце Торгового интервала.



  4. О торговой стратегии: не указано

  5. Манименеджмент: Торговля достаточно умеренна

  6. Информация об управляющим:
    • water (30/2/0 - 2/5 - 500/500/500 - 10)

  7. Мониторинг у брокера:


  8. Сторонний мониторинг:
    Не указано

  9. Еще ПАММ счета управляющего:
    Не указано

Результаты
  • Результат: [04.09.2017 - 09.09.2017] : 1,75%
  • Результат: [28.08.2017 - 02.09.2017] : 13,11%
  • Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : 13,54%
  • Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : -5,96%
  • Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 14,36%
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 8,99%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 43,14%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : -15,2%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -1,92%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 323,78%
__________________
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