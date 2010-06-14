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Угадай курс BTC/USD на 18.09.2017 ($100 FXOpen)

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В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от MMGP, посвященные криптовалютам.
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Старый Сегодня, 13:49
#1
Провожу конкурсы на MMGP
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Имя: Олег
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Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
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Любимая тема Угадай курс BTC/USD на 18.09.2017 ($100 FXOpen)
Угадай курс BTC/USD на 18.09.2017 00:00 (FXOpen)


Условия конкурса

Необходимо максимально точно угадать курс BTC/USD на FXOpen по цене Bid в 00:00 ( по открытию дневной свечи) 18 сентября 2017 года.

Предполагаемый курс криптовалюты BTC/USD публикуем прямо в этой теме(*):

1. Предположения могут повторяться.
2. Каждый участник(**) может оставить только один пост. Курс указывать в виде хххх.ххx(***) за один bitcoin (Например, Morg - 278,543)
3. Приём прогнозов прекращается 15 сентября 2017 года по МСК включительно.
4. Результаты конкурса будут объявлены после завершения приёма прогнозов.

Призовой фонд - 100$
будет распределен не только между теми кто точно угадает курс BTC/USD по терминалу FXOpen по цене Bid в 00:00 ( по открытию дневной свечи) 18 сентября 2017 года, но и теми кто немного* ошибется в любую сторону, но чем больше вы ошибетесь - тем меньшую часть приза получите.

Приз начисляется призёрам на реальный ВЕРИФИЦИРОВАННЫЙ счет (Перед этим открывается главный счет, если его еще нет) открытый на РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ по ссылке в поле агент указываем ручками 717615 у брокера FXOpen STP счет (Для снятия приза нужно совершить не менее 5 сделок (1 закрытый ордер) из расчёта - по 1 сделке на каждые 2$ призовых. При невыполнении данных условий приз будет списан!)

! Призов может быть не больше 5, все 5 ближайших из диапазона попадают в призеры, у победителя на момент окончания должно быть не меньше 10 сообщений


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* В призёры МОГУТ попасть участники конкурса которые ошиблись не более чем на 0,5% от официального курса объявленного в теме конкурса. Призов может быть не больше 5! У призёров на момент подведения итогов должно быть не меньше 10 сообщений!
__________________

Угадай курс BTC/USD $100!!! | Открыть счет в компании FXOpen
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morg вне форума  
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Метки
$100, btc/usd, биткоин, конкурс, конкурсы форекс, угадай курс
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