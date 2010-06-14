BTC vs USD (20 поинтов от mk1984)

Сроки проведения данного этапа игры: с 11.09.17 по 18.09.17, а голосование продлится до 21.09.17 включительно
Не забудьте, что демотиваторы для этого конкурса должны быть эксклюзивные (нигде ранее не выставлявшиеся) и сделаны при помощи генератора демотиваторов форума mmgp.ru. Генератор демотиваторов и правила конкурса вы найдёте здесь:
! На этом этапе действуют старые правила - 3 призовых места делят между собой призовой фонд в пропорции - 11-6-3. При равенстве голосов побеждает демотиватор размещённый ранее, а призовой фонд за место делиться между участниками набравшими равное количество "Спасибо".
Последний раз редактировалось morg; Сегодня в 13:43.