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BTC vs USD (20 поинтов от mk1984)

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Старый Сегодня, 13:41
#1
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Имя: Олег
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Адрес: Украина, Мариуполь
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Счастье BTC vs USD (20 поинтов от mk1984)

Тема очередного этапа игры: "BTC vs USD "





Приз: 20 поинтов



Спонсор данного этапа - mk1984



Сроки проведения данного этапа игры: с 11.09.17 по 18.09.17, а голосование продлится до 21.09.17 включительно



Не забудьте, что демотиваторы для этого конкурса должны быть эксклюзивные (нигде ранее не выставлявшиеся) и сделаны при помощи генератора демотиваторов форума mmgp.ru. Генератор демотиваторов и правила конкурса вы найдёте здесь:




Условия, правила игры и генератор демотиваторов
Как вставить картинку в пост


! На этом этапе действуют старые правила - 3 призовых места делят между собой призовой фонд в пропорции - 11-6-3. При равенстве голосов побеждает демотиватор размещённый ранее, а призовой фонд за место делиться между участниками набравшими равное количество "Спасибо".
Последний раз редактировалось morg; Сегодня в 13:43.
morg вне форума  
Сказали спасибо:
mk1984 (Сегодня)
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Метки
btc, btc vs usd, usd
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