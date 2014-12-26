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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 3,900 Благодарностей: 1,422 УГ: 26 КП: 0.204 подарки

РФ: собрав на ICO от $10 млн российский бизнес не может их поменять на обычные деньги



Основатель российской инвестиционной компании Exante г-н Князев признался сегодня в интервью газете "Ведомости", что после проведения ICO, собранная сумма на которых превышает 10 млн долл. США, многие проекты, будучи не в состоянии поменять такие большие средства на фиатную валюту так и оставляют их для обращения внутри самой компании.



К его утверждениям также присоединился и г-н Перекопский являющийся основателем блокчейн-системы по фандрайзингу "Блэкмун Крипто" и плюс к тому же один из бывших руководителей соцсети "Вконтакте". По его словам такие сделки обмена невозможно сейчас провести без ощутимого понижения цены на представленные к обмену цифровые активы и всё это следствие большого количества криптобирж в сети и небольших объемов торгов на них. Плюс на крупные объемы собранных средств, часто обращают своё внимание как налоговики из США, так и из России, а сетевые проекты просто не желают иметь с ними каких-либо дел, потому что понятно, что привязавшись к проекту один раз от него они уже никогла не отстанут.



Слова вышеуказанных экспертов этого рынка подтверждает г-н Хмель, учредитель российского стартапа BankEx.com - его компания собрав приличные объемы средств на пре-ICO даже и не пыталась поменять их на фиатную валюту. Например, они платят своим юристам в своей криптовалюте и часть собранных средств ещё идёт на другие их внутренние оплаты.



Источники издания "Ведомости", которые занимаются этой сферой криптовалют вплотную, также подтверждают, что многие проекты опасаются внимания со стороны регуляторов и поэтому почти не рассказывают на сторону сколько собранных средств им удается в итоге поменять на фиат, однако, безусловно, эти средства ликвидные, потому ими можно оплатить практически всё. Это происходит во многом ещё и потому, что легального способа продажи криптовалют с проведенных ICO в России пока нет - ну так чтобы легально поменял, затем вывел на расчетный счет в российском банке и спокойно бы снимал или тратил фиат со этого банковского счёта.



Например, в США так делать можно - то есть там можно поменять привлеченную криптовалюту на криптобирже, вывести полученные доллары на свой банковский счет в Америке, а далее просто перевести эти доллары на свой валютный счет в РФ.



И по всей видимости, уже этой осенью наши законодатели прояснят этот момент в новом законе о криптовалютах, который они готовят к скорому принятию.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59b657f37b10a Основатель российской инвестиционной компании Exante г-н Князев признался сегодня в интервью газете "Ведомости", что после проведения ICO, собранная сумма на которых превышает 10 млн долл. США, многие проекты, будучи не в состоянии поменять такие большие средства на фиатную валюту так и оставляют их для обращения внутри самой компании.К его утверждениям также присоединился и г-н Перекопский являющийся основателем блокчейн-системы по фандрайзингу "Блэкмун Крипто" и плюс к тому же один из бывших руководителей соцсети "Вконтакте". По его словам такие сделки обмена невозможно сейчас провести без ощутимого понижения цены на представленные к обмену цифровые активы и всё это следствие большого количества криптобирж в сети и небольших объемов торгов на них. Плюс на крупные объемы собранных средств, часто обращают своё внимание как налоговики из США, так и из России, а сетевые проекты просто не желают иметь с ними каких-либо дел, потому что понятно, что привязавшись к проекту один раз от него они уже никогла не отстанут.Слова вышеуказанных экспертов этого рынка подтверждает г-н Хмель, учредитель российского стартапа BankEx.com - его компания собрав приличные объемы средств на пре-ICO даже и не пыталась поменять их на фиатную валюту. Например, они платят своим юристам в своей криптовалюте и часть собранных средств ещё идёт на другие их внутренние оплаты.Источники издания "Ведомости", которые занимаются этой сферой криптовалют вплотную, также подтверждают, что многие проекты опасаются внимания со стороны регуляторов и поэтому почти не рассказывают на сторону сколько собранных средств им удается в итоге поменять на фиат, однако, безусловно, эти средства ликвидные, потому ими можно оплатить практически всё. Это происходит во многом ещё и потому, что легального способа продажи криптовалют с проведенных ICO в России пока нет - ну так чтобы легально поменял, затем вывел на расчетный счет в российском банке и спокойно бы снимал или тратил фиат со этого банковского счёта.Например, в США так делать можно - то есть там можно поменять привлеченную криптовалюту на криптобирже, вывести полученные доллары на свой банковский счет в Америке, а далее просто перевести эти доллары на свой валютный счет в РФ.И по всей видимости, уже этой осенью наши законодатели прояснят этот момент в новом законе о криптовалютах, который они готовят к скорому принятию.Специально для mmgp.ru

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