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РФ: собрав на ICO от $10 млн российский бизнес не может их поменять на обычные деньги

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Старый Сегодня, 13:37
#1
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РФ: собрав на ICO от $10 млн российский бизнес не может их поменять на обычные деньги


Основатель российской инвестиционной компании Exante г-н Князев признался сегодня в интервью газете "Ведомости", что после проведения ICO, собранная сумма на которых превышает 10 млн долл. США, многие проекты, будучи не в состоянии поменять такие большие средства на фиатную валюту так и оставляют их для обращения внутри самой компании.

К его утверждениям также присоединился и г-н Перекопский являющийся основателем блокчейн-системы по фандрайзингу "Блэкмун Крипто" и плюс к тому же один из бывших руководителей соцсети "Вконтакте". По его словам такие сделки обмена невозможно сейчас провести без ощутимого понижения цены на представленные к обмену цифровые активы и всё это следствие большого количества криптобирж в сети и небольших объемов торгов на них. Плюс на крупные объемы собранных средств, часто обращают своё внимание как налоговики из США, так и из России, а сетевые проекты просто не желают иметь с ними каких-либо дел, потому что понятно, что привязавшись к проекту один раз от него они уже никогла не отстанут.

Слова вышеуказанных экспертов этого рынка подтверждает г-н Хмель, учредитель российского стартапа BankEx.com - его компания собрав приличные объемы средств на пре-ICO даже и не пыталась поменять их на фиатную валюту. Например, они платят своим юристам в своей криптовалюте и часть собранных средств ещё идёт на другие их внутренние оплаты.

Источники издания "Ведомости", которые занимаются этой сферой криптовалют вплотную, также подтверждают, что многие проекты опасаются внимания со стороны регуляторов и поэтому почти не рассказывают на сторону сколько собранных средств им удается в итоге поменять на фиат, однако, безусловно, эти средства ликвидные, потому ими можно оплатить практически всё. Это происходит во многом ещё и потому, что легального способа продажи криптовалют с проведенных ICO в России пока нет - ну так чтобы легально поменял, затем вывел на расчетный счет в российском банке и спокойно бы снимал или тратил фиат со этого банковского счёта.

Например, в США так делать можно - то есть там можно поменять привлеченную криптовалюту на криптобирже, вывести полученные доллары на свой банковский счет в Америке, а далее просто перевести эти доллары на свой валютный счет в РФ.

И по всей видимости, уже этой осенью наши законодатели прояснят этот момент в новом законе о криптовалютах, который они готовят к скорому принятию.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59b657f37b10a
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