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В Туле мошенники запугали владельца биткоинов нарушением закона и ограбили

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Старый Сегодня, 13:26
#1
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Имя: Василий
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В Туле мошенники запугали владельца биткоинов нарушением закона и ограбили
26-летний житель Тулы, торгующий биткоинами на бирже, стал жертвой мошенников. Об этом сообщили представители УМВД РФ по Тульской области.

Двое неработающих ранее судимых мужчин, узнав о финансовой деятельности туляка, пришли к нему в квартиру и сообщили о том, что операции с криптовалютой в стране незаконны. После этого они начали угрожать, что сообщат о деятельности мужчины в полицию, и потребовали заплатить им 2,5 млн рублей.

Туляк отдал злоумышленникам имевшиеся у него 400 тысяч рублей и золотую цепочку. Оставшуюся сумму потерпевший обещал заплатить через несколько дней, после вывода денег с биржевого счета.

Как только злоумышленники покинули его квартиру, мужчина обратился в полицию. Подозреваемые были задержаны при попытке получения оставшейся суммы. По факту мошенничества открыто уголовное производство.

Стоит отметить, что криптовалютные операции производимые 26-летним пострадавшим не были расценены правоохранителями как нарушение закона.

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