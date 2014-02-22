Biostar представила материнскую плату H110M-BTC — основу для минифермы

Китайская компания Biostar представила новую материнскую плату H110M-BTC, которая подходит для создания миниатюрной майнинговой фермы. Об этом сообщает 3dnews.
Плата форм-фактора Micro-ATX вмещает в себя пять слотов PCIe x1 2.0 и один слот PCIe x16. В качестве видеоадаптера можно задействовать интегрированный в ЦП графический процессор.
H110M-BTC поддерживает процессоры Intel седьмого поколения и имеет два слота DDR4 DIMM с поддержкой до 32 Гбайт памяти с частотой до 2400 МГц.
Имеется поддержка USB 3.0, видеовыходов у платы два: аналоговый VGA и HDMI с поддержкой функций KVM. Также на плате установлен дополнительный разъем питания для усиления силовой части слотов PCIe.
В конструкции платы применены твердотельные конденсаторы и высококачественные дроссели, также реализована защита от статического электричества.
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