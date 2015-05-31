FastPayBtc COMPANY - fastpaybtc.com

Дата открытия финансовой компании 11 сентября 2017 года.
О компании:
Добро пожаловать в Fastpaybtc.com
Fastpaybtc.com является зарегистрированной компанией Великобритании предоставляет услуги по управлению капиталом для общественности. Наша компания занимается полным инвестиционных услуг , ориентированной на рынок торговли Bitcoin.
Конкретное алгоритмическое Автоматическое Торговое Программное обеспечение разработано наша собственная команда экспертов. Высокое качество большого количества компьютерных серверов используются для поддержки массивной калькуляции. Вся торговля автоматизирована наше программное обеспечение торгового робота и он работает 24 часа в сутки! Таким образом, система легко получать прибыль для всех наших инвесторов.
Инвестиционные планы:
1) Пробный план
1.41-1.58% в час.Почасовой для 72 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
Trial Plan
1.41-1.58% Hourly for 72 Hours
инвестировать в настоящее время
мин депозит: $ 5
макс депозит: $ 5000
Мгновенный вывод
Реф ссылка 2%
2) Профессиональный план
3.68-4.13% в час.Почасовой для 40 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
Pro Plan
3.68-4.13% Ежечасно в течение 40 часов
инвестировать в настоящее время
мин депозит: $ 300
максимальный депозит: $ 50 000
Мгновенный вывод
Реф ссылка 5%
3) VIP план
18-24% в час.Почасовой для 20 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
VIP Plan
18-24% Ежечасно в течение 20 часов
инвестировать в настоящее время
мин депозит: 3000 $
Макс депозит: $ 500 000
Мгновенный вывод
Реф ссылка 12%
Выплаты ручные до 24 часов,обычно инстант.
Платежные системы:
Perfect Money,USD
OKPAY,USD
Advanced Cash,USD
PAYEER,USD
Bitcoin
Посмотрите сайт здесь:
https://www.Fastpaybtc.com/?ref=Badminton
Программа партнерства
Вы получаете 2% 5% 12% от депозита вашего реферала.Bы приглашаете больше людей, чтобы наши инвестиционных программы, вы мгновенно получите 2-12% реф комиссии от каждого сделанного депозита ваших рефералов .
Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!
Мой вклад в финансовую компанию:
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
17af0adb-1e1f-47f2-b367-96d6f7edaab2
Кому:
fastpaybtc@gmail.com
Снято:
-12.00 USD
11 Sep, 15:24
Комиссия:
Без комиссии
Отправлено:
12.00 USD
Тема на заграничном форуме
http://www.dreamteammoney.com/index....owtopic=670475
Контактная информация:
Вы можете поговорить с нашим представителем онлайн в любое время или используйте нашу систему билет поддержки на нашем сайте.
Адрес: 158 Kings Man Road, Chelsea, London ,United Kingdom, SW10 0LR
Электронная почта: admin@Fastpaybtc.com
Рабочие часы
Понедельник - воскресенье 24 часа