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FastPayBtc COMPANY - fastpaybtc.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 12:31
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.05.2015
Сообщений: 3,619
Благодарностей: 1,708
УГ: 60
КП: 0.088
FastPayBtc COMPANY - fastpaybtc.com
Дата открытия финансовой компании 11 сентября 2017 года.



О компании:



Добро пожаловать в Fastpaybtc.com


Fastpaybtc.com является зарегистрированной компанией Великобритании предоставляет услуги по управлению капиталом для общественности. Наша компания занимается полным инвестиционных услуг , ориентированной на рынок торговли Bitcoin.
Конкретное алгоритмическое Автоматическое Торговое Программное обеспечение разработано наша собственная команда экспертов. Высокое качество большого количества компьютерных серверов используются для поддержки массивной калькуляции. Вся торговля автоматизирована наше программное обеспечение торгового робота и он работает 24 часа в сутки! Таким образом, система легко получать прибыль для всех наших инвесторов.



Инвестиционные планы:

1) Пробный план

1.41-1.58% в час.Почасовой для 72 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

Trial Plan
1.41-1.58% Hourly for 72 Hours

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мин депозит: $ 5
макс депозит: $ 5000
Мгновенный вывод
Реф ссылка 2%

2) Профессиональный план

3.68-4.13% в час.Почасовой для 40 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

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18-24% в час.Почасовой для 20 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.

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Реф ссылка 12%

Выплаты ручные до 24 часов,обычно инстант.

Платежные системы:

Perfect Money,USD
OKPAY,USD
Advanced Cash,USD
PAYEER,USD
Bitcoin

Посмотрите сайт здесь:

https://www.Fastpaybtc.com/?ref=Badminton

Программа партнерства

Вы получаете 2% 5% 12% от депозита вашего реферала.Bы приглашаете больше людей, чтобы наши инвестиционных программы, вы мгновенно получите 2-12% реф комиссии от каждого сделанного депозита ваших рефералов .

Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!

Мой вклад в финансовую компанию:



Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
17af0adb-1e1f-47f2-b367-96d6f7edaab2
Кому:
fastpaybtc@gmail.com
Снято:
-12.00 USD
11 Sep, 15:24
Комиссия:
Без комиссии

Отправлено:
12.00 USD



Тема на заграничном форуме


http://www.dreamteammoney.com/index....owtopic=670475


Контактная информация:

Вы можете поговорить с нашим представителем онлайн в любое время или используйте нашу систему билет поддержки на нашем сайте.

Адрес: 158 Kings Man Road, Chelsea, London ,United Kingdom, SW10 0LR

Электронная почта: admin@Fastpaybtc.com

Рабочие часы
Понедельник - воскресенье 24 часа
Последний раз редактировалось Anglijsk; Сегодня в 12:41.
Anglijsk на форуме  
Старый Сегодня, 12:46
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 993
Благодарностей: 89
УГ: 22
КП: 0.010
Re: FastPayBtc COMPANY - fastpaybtc.com
ни разу с хайпами такого пока не было, wtf???
reallyOo на форуме  
Старый Сегодня, 12:49
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.05.2015
Сообщений: 3,619
Благодарностей: 1,708
УГ: 60
КП: 0.088
Автор темы Re: FastPayBtc COMPANY - fastpaybtc.com
В исключения добавьте и нет проблем.
Anglijsk на форуме  
Старый Сегодня, 12:52
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 993
Благодарностей: 89
УГ: 22
КП: 0.010
Re: FastPayBtc COMPANY - fastpaybtc.com
Цитата:
Сообщение от Anglijsk Посмотреть сообщение
В исключения добавьте и нет проблем.
это-то понятно
фишка в том, что кто-то добавил в базу каспа, зачем, для чего, хз
другие хайпы-то не попадают почему-то
reallyOo на форуме  
Старый Сегодня, 12:55
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.05.2015
Сообщений: 3,619
Благодарностей: 1,708
УГ: 60
КП: 0.088
Автор темы Re: FastPayBtc COMPANY - fastpaybtc.com
Обычно у каспа все сайты фишинговые,где лежат бесплатные ключи на их антивирусник.


У меня антивирусник ESET и никаких проблем нет.
Последний раз редактировалось Anglijsk; Сегодня в 13:01.
Anglijsk на форуме  
Старый Сегодня, 13:03
#6
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 5,862
Благодарностей: 786
УГ: 5
КП: 0.097
подарки
Цитата:
Сообщение от reallyOo Посмотреть сообщение
ни разу с хайпами такого пока не было, wtf???
нет было и Вы там присутствовали http://mmgp.ru/showthread.php?t=5346...paign=partners
rysi1967 на форуме  
Старый Сегодня, 13:07
#7
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 993
Благодарностей: 89
УГ: 22
КП: 0.010
Re: FastPayBtc COMPANY - fastpaybtc.com
Цитата:
Сообщение от rysi1967 Посмотреть сообщение
нет было и Вы там присутствовали http://mmgp.ru/showthread.php?t=5346...paign=partners
я всё еще там )) но такой херни от каспа как тут не вылезало
reallyOo на форуме  
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