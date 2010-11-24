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Старый Сегодня, 12:29
#1
 
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Сообщений: 2
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УГ: 0
КП: 0.000
0.00000060 BTC каждый час!!!
Салют, форумчане. Представляю вам кран, который совсем недавно нашел на просторах интернета. Вот ссылка для регистрации www.knolix.com

На этом сайте нам предоставляется дерево, на котором и будут расти наши монетки.
Собирать монетки можно хоть каждую минуту, но каждые 60 минут - обязательно. Так как по истечении часа, монетки перестают расти.

1 минута = 1 сатош \ 60 минут = 60 сатош

Накапливать для вывода ничего не нужно. Выводятся они (монетки=сатоши) моментально на кошелек микроплатежей xapo.com


Ниже скрин моих крайних выплат


dro1d на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:23
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