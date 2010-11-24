0.00000060 BTC каждый час!!!

Салют, форумчане. Представляю вам кран, который совсем недавно нашел на просторах интернета. Вот ссылка для регистрации www.knolix.com
На этом сайте нам предоставляется дерево, на котором и будут расти наши монетки.
Собирать монетки можно хоть каждую минуту, но каждые 60 минут - обязательно. Так как по истечении часа, монетки перестают расти.
1 минута = 1 сатош \ 60 минут = 60 сатош
Накапливать для вывода ничего не нужно. Выводятся они (монетки=сатоши) моментально на кошелек микроплатежей xapo.com
Ниже скрин моих крайних выплат