[ANN] [START] SIMS MAINCOIN - СОЦИАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОНЕТАРН

SIMS MAINCOIN - СОЦИАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОНЕТАРНАЯ СИСТЕМА.
Официальные ресурсы
Maincoin.org *| *Fluid.cash*| Starfish.network
Ссылки будут активны позже*
Мы рады сообщить, что основная часть разработки SIMS MAINCOIN завершена.
Начиная с 10 сентября 2017 года SIMS MAINCOIN социально интегрированная монетарная система официально запущена.
О проекте SIMS MAINCOIN
Криптоиндустрия и электронные деньги – это мощный формирующийся рынок, который дает реальные перспективы для развития прибыльного бизнеса в разных сферах. За несколько лет разработок электронные деньги стали неотъемлемой частью мировых финансовых процессов.
Монетарная система — модель новой экономической структуры, объединившей современные тенденции управления, торговой и предпринимательской деятельности. В новой экономической системе эффективность и прибыльность процессов урегулированы и оптимизированы с помощью финансовых и маркетинговых инструментов, применения финтек и гоутек программ.
Монетарная Система SIMS MainCoin построена на алгоритме взаимодействия автономных платформ, финансовые процессы между которыми осуществляются с помощью внутренней криптовалюты.
Каждая из платформ позволяет получать прибыль , строить собственный бизнес, и предусматривает систему бонусов для его поддержания. Монетарная система рассчитана на пользователей разных уровней финансовой грамотности и не требует особых технических навыков.
Первичная Ликвидность валюты обеспечена торговыми процессами на маркетплейсе аукционного типа, средствами с исо которые презентуют инновационные стартапы в финтек отрасли, франчайзингового акционерного общества. Каждая из платформ стремительно развивается, количество пользователей системы возрастает, способствуя быстрому росту курса криптовалюты.
Про экосистему SIMS MainCoin
Мультивалютная монетарная система состоит из 5 автономных платформ (Maincoin.org, Fluid.cash, Starfish.network (запуск Октябрь 2017), Краудфандинговая платформа и Торговая площадка (запуск Декабрь 2017)). Внутри нее можно заниматься торговой деятельностью, развитием собственных проектов в разных сферах, поиском инвестиций, развитием стартапов и легко *управлять ими благодаря встроенным електронным сервисам. Система предусматривает возможность эффективной биржевой торговли, обучения, создания партнерских сетей, налаживания партнерских связей, возможности сбора средств на собственный проект на крадфандинговой платформе, поиска инвесторов для ведения бизнеса. Кроме этого вы можете получать бонусы на каждой из платформ просто за участие, выполняя простейшие задачи для поддержания системы.
Система состоит из нескольких автономных платформ:
1. Мультивалютная монетарная система MainCoin со встроенной биржей и действующей электронной валютой MCN. Децентрализованое акционерное сообщество StarFishNetwork, строящееся по типу роевого интеллекта, с франчайзинговой программой (системой построения бизнес-сетей и генерирования программных бонусов).
2. Обменка. Валютные пары — BTC, USD, MCN.
3. Торговая площадка, построенная по принципу «peer to peer».
4. Децентрализованое акционерное сообщество StarFishNetwork, строящееся по типу роевого интеллекта, с франчайзинговой программой (системой построения бизнес-сетей и генерирования программных бонусов).
5. Краудфандинговая платформа.
О проекте Fluid.cash
FLC ‒ это криптовалюта, созданная в системе MainCoin. Главные установки инновационной монеты FLC ‒ безопасность, стабильность и рост. Она разрабатывалась с учетом особенности биржи MainCoin, чтобы все биржевые операции способствовали постоянному росту курса.
Представьте, что вы собрались строить дом. И у вас есть все материалы и инструменты. Так работает система MainCoin. Вам предоставляют удобные условия для биржевой торговли и дополнительный функционал, позволяющий увеличить доход. У системы есть несколько партнерских площадок, с помощью которых можно покупать, продавать продукцию, инвестировать.
Биржа MainCoin создана на базе программы NXT ‒ одной из самых безопасных электронных систем,. Она способна защитить ваш капитал от взломов и утечки финансового актива.
Вы можете зарабатывать деньги FLC в любой точке мира и легко пользоваться ими как внутри системы, так и переводя на другие биржи или превращая в любые другие валюты.
Основные принципы работы с FLC
FLC ‒ самодостаточная валюта, не зависящая от колебаний валютного рынка. Внутри электронной платформы работают свои правила, которые гарантированно обеспечивают стабильный рост вашего капитала при минимальных действиях.
Система устроена таким образом, что работать с ней может даже непосвященный в секреты биржевых законов. Просто на вас работает время.
Вы можете пользоваться двумя валютами: MCN и FLC. Чтобы успешно зарабатывать на бирже, надо помнить всего несколько правил:
1. Максимально точно выставлять предложения продажи MCN к текущему курсу;
2. Делать ставку так, чтобы она максимально долго продержалось в ценовом диапазоне, получая системные бонусы;
3. Понимать, как с помощью ставок в FLC регулировать рост курса на бирже.
Преимущества и возможности FLC:
1. Стабильность;
2. Независимость от колебаний рынка;
3. Легкость в использовании;
4. Легкость и экономия на транзакциях;
5. Обучение;
6. Безопасность;
7. Широкий функционал;
8. Минимизация рисков;
9. Неограниченные возможности создания личных структур внутри системы;
10. Множество вариантов дохода.
О проекте Starfish.network
STARFISH NETWORK (SFN) – Специальный портал для ведения коммерческой деятельности, хранения и приумножения денежных средств.
Здесь вы можете продвигать и развивать собственный бизнес, получать пассивный доход за счет инвестиций, заводить новые контакты и расширять свою личную сеть бизнес-знакомств. Инвестиционный портал SFN предоставляет несколько вариантов бонусных программ: франчайзинговая, реферальная, менеджерская. Любая ваша активность будет вознаграждена. Информируйте своих друзей и знакомых об этой возможности и монетизируйте собственную социальную активность.
STARFISH NETWORK предоставляет вам следующие инструменты:
1. Монетизация вашей социальной активности. Получайте вознаграждение за работу в системе SFN и построение своей бизнес-структуры.
2. Реферальная программа. Получайте бонусы за приглашение новых пользователей и активную работу с уже существующими.
3. Франчайзинговая программа для Партнеров портала. Работа SFN организована так, чтобы стимулировать каждого пользователя развиваться и расширять свои горизонты. Это позволяет наращивать объемы резервного фонда и улучшать материальное благополучие каждого участника.
4. Менеджерская программа. Для самых активных Партнеров портала предусмотрен еще один инструмент увеличения своей прибыли. Присоединяйся к программе, и зарабатывай дополнительные проценты прибыли уже сейчас.
5. Покупка/продажа криптовалюты MainCoin. Получайте дополнительный доход, поддерживая активность своего MCN-кошелька, участвуйте в биржевых торгах и совершайте выгодные сделки.
Бизнес- инвестирование собственных средств в различные проекты других участников сети Starfish Network.
формирование своей реферальной сети, привлечение инвестиций и партнеров в собственные проекты. Таким образом каждый сможет найти не только единомышленников для общего дела, но и сгенерировать больший стартовый капитал для запуска вашего бизнеса.