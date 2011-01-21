asguardpro Интересующийся

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Закон об анонимайзерах: Как их будут блокировать и что с этим делать. Закон об анонимайзерах: Как их будут блокировать и что с этим делать.





23 июня 2017 года Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации”» (pdf), который был внесён на рассмотрение парламента 8 июня 2017 года. Ранее директор ФСБ Александр Бортников на закрытом правительственном часе попросил депутатов ускорить принятие законов о запрете анонимайзеров и регулировании мессенджеров.

За законопроект проголосовали 363 депутата. Против: 0, Воздержалось: 0

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о запрете средств для обхода интернет-блокировок, под действие которого попадают в том числе VPN-сервисы и анонимайзеры. При отказе таких сервисов блокировать доступ к запрещенному контенту они сами будут заблокированы Роскомнадзором. В случае одобрения Советом Федерации и президентом Владимиром Путиным закон вступит в силу с 1 ноября 2017 года.

The Village разобрался, какие сервисы попадут под ограничения, каким образом их будут блокировать и как это повлияет на пользователей.



Что будет заблокировано.

Новым законом устанавливается запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к интернет-ресурсам, заблокированным в России. Под действие закона попадают не только прокси- и VPN-сервисы, но и анонимные сети, такие как Tor и I2P. Кроме того, документ запрещает поисковым системам вроде Google и «Яндекс» выдавать ссылки на заблокированные ресурсы.



Однако на этом список доступных к ограничению ресурсов не заканчивается, поскольку сайты, размещающие информацию о средствах обхода блокировок, неоднородны. К ним можно отнести любые ресурсы со списками VPN-сервисов и даже магазины приложений, включая App Store и Google Play. Под запрет могут попасть и программные платформы типа операционных систем и их технические порталы, например портал техподдержки Microsoft, описывающий настройку VPN в различных версиях Windows. Возможно и ограничение работы популярных браузеров, предлагающих встроенные способы обхода блокировок. Подобные опции в различных вариантах доступны в Opera, Chrome или Safari. Списки VPN-сервисов и инструкций по их настройке также распространяются по социальным сетям и мессенджерам.

При этом законом предусмотрено исключение для собственных VPN компаний, если эти средства доступны только сотрудникам. В свою очередь, интернет-омбудсмен при президенте Дмитрий Мариничев, назвавший законопроект «безумием», отметил невозможность отделить VPN, используемый в коммерческих целях, от VPN, используемого для обхода блокировок.



Как планируют блокировать.

Анонимайзеры и VPN-сервисы можно блокировать двумя способами — по IP-адресам или по типу трафика.

В случае использования первой технологии, уже опробованной в России, Роскомнадзор внесет в реестр все доменные имена и IP-адреса официальных сайтов VPN-сервисов, на которых можно приобрести продукт. Также по IP можно блокировать публичные серверы Tor, к которым подключаются пользователи.

Для использования второй технологии необходимо установить на сети всех операторов DPI-оборудование для глубокого анализа трафика, которое способно определять VPN-трафик и отличать его от иного зашифрованного HTTPS-трафика. DPI-оборудование достаточно дорогое, поэтому с учетом большого количества операторов в России на применение этой технологии придется затратить много времени и средств. Этот метод уже опробован в Китае, где идет постоянная гонка вооружений между властями и разработчиками.



Как обходить блокировку.

Опыт азиатских стран вроде Китая, где с 2003 года действует система фильтрации контента «Золотой щит», показывает, что ограничение работы средств для обхода интернет-блокировок не позволяет полностью ограничить доступ пользователей к VPN-сервисам, выходным узлам Tor и другим средствам проксирования трафика.



Клиенты VPN-сервисов до внедрения DPI-оборудования не заметят никаких изменений для себя. В отличие от сайтов с дистрибутивами программ, сам VPN заблокировать крайне сложно, для чего потребуется глубоко вникнуть в принципы работы каждого отдельного сервиса и структуру сети. Кроме того, VPN-сервис может оперативно реструктурировать сеть, и все потребуется делать заново. При этом процедура реструктуризации может быть автоматизирована — в этом случае провайдер VPN может создавать новые IP-адреса хоть каждую минуту. Для пользователей же это будет выглядеть как автоматическое обновление расширений.



Сейчас во всем мире множество VPN-сервисов, и постоянно появляются новые. Конкуренция на рынке VPN довольно высока, и заблокировать все средства для обхода за короткое время невозможно. К тому же все установочные файлы VPN-приложений пользователи смогут получать на форумах, по почте или в мессенджерах. По оценке главы «Роскомсвободы» Артема Козлюка, 80–90 % сервисов останутся доступными для россиян.

Кроме того, останется и, вероятно, будет развиваться возможность использования двойного VPN — когда пользователь подключается к серверу в одной стране (например, в Канаде), а оттуда — к серверу в другой (например, в Норвегии). Тогда конечный, норвежский сервис будет воспринимать российского пользователя как канадца и не будет применять блокировки из списка Роскомнадзора даже в случае, если оба VPN-сервиса будут исполнять российский закон.



Другой вариант — настроить собственный VPN, арендовав место на зарубежном хостинге, что потребует небольших денежных вложений. А в некоторых мобильных устройствах, например в смартфонах на Android, существует встроенная функция VPN, и в случае с предустановленными программами заблокировать какой-либо VPN-ресурс просто невозможно. Помимо этого, как отмечалось ранее, блокировки официально разрешат обходить корпоративным VPN, которыми пользуются сотрудники компаний.



Что касается Tor, то у сети, кроме публичного списка ключей, есть постоянно обновляемый список серверов, через которые можно получать доступ к нужным сайтам. В случае блокировки публичных узлов Tor для подключения к сети и доступа к запрещенным сайтам можно использовать мосты, которые специально придумали для обхода блокировок с помощью скрытых ретрансляторов. Пользователи могут воспользоваться встроенными в браузер вариантами мостов либо получить новые адреса.



По всем вопросам писать в jabber: 23 июня 2017 года Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации”» (pdf), который был внесён на рассмотрение парламента 8 июня 2017 года. Ранее директор ФСБ Александр Бортников на закрытом правительственном часе попросил депутатов ускорить принятие законов о запрете анонимайзеров и регулировании мессенджеров.Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о запрете средств для обхода интернет-блокировок, под действие которого попадают в том числе VPN-сервисы и анонимайзеры. При отказе таких сервисов блокировать доступ к запрещенному контенту они сами будут заблокированы Роскомнадзором. В случае одобрения Советом Федерации и президентом Владимиром Путиным закон вступит в силу с 1 ноября 2017 года.The Village разобрался, какие сервисы попадут под ограничения, каким образом их будут блокировать и как это повлияет на пользователей.Новым законом устанавливается запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к интернет-ресурсам, заблокированным в России. Под действие закона попадают не только прокси- и VPN-сервисы, но и анонимные сети, такие как Tor и I2P. Кроме того, документ запрещает поисковым системам вроде Google и «Яндекс» выдавать ссылки на заблокированные ресурсы.Однако на этом список доступных к ограничению ресурсов не заканчивается, поскольку сайты, размещающие информацию о средствах обхода блокировок, неоднородны. К ним можно отнести любые ресурсы со списками VPN-сервисов и даже магазины приложений, включая App Store и Google Play. Под запрет могут попасть и программные платформы типа операционных систем и их технические порталы, например портал техподдержки Microsoft, описывающий настройку VPN в различных версиях Windows. Возможно и ограничение работы популярных браузеров, предлагающих встроенные способы обхода блокировок. Подобные опции в различных вариантах доступны в Opera, Chrome или Safari. Списки VPN-сервисов и инструкций по их настройке также распространяются по социальным сетям и мессенджерам.При этом законом предусмотрено исключение для собственных VPN компаний, если эти средства доступны только сотрудникам. В свою очередь, интернет-омбудсмен при президенте Дмитрий Мариничев, назвавший законопроект «безумием», отметил невозможность отделить VPN, используемый в коммерческих целях, от VPN, используемого для обхода блокировок.Анонимайзеры и VPN-сервисы можно блокировать двумя способами — по IP-адресам или по типу трафика.В случае использования первой технологии, уже опробованной в России, Роскомнадзор внесет в реестр все доменные имена и IP-адреса официальных сайтов VPN-сервисов, на которых можно приобрести продукт. Также по IP можно блокировать публичные серверы Tor, к которым подключаются пользователи.Для использования второй технологии необходимо установить на сети всех операторов DPI-оборудование для глубокого анализа трафика, которое способно определять VPN-трафик и отличать его от иного зашифрованного HTTPS-трафика. DPI-оборудование достаточно дорогое, поэтому с учетом большого количества операторов в России на применение этой технологии придется затратить много времени и средств. Этот метод уже опробован в Китае, где идет постоянная гонка вооружений между властями и разработчиками.Опыт азиатских стран вроде Китая, где с 2003 года действует система фильтрации контента «Золотой щит», показывает, что ограничение работы средств для обхода интернет-блокировок не позволяет полностью ограничить доступ пользователей к VPN-сервисам, выходным узлам Tor и другим средствам проксирования трафика.Клиенты VPN-сервисов до внедрения DPI-оборудования не заметят никаких изменений для себя. В отличие от сайтов с дистрибутивами программ, сам VPN заблокировать крайне сложно, для чего потребуется глубоко вникнуть в принципы работы каждого отдельного сервиса и структуру сети. Кроме того, VPN-сервис может оперативно реструктурировать сеть, и все потребуется делать заново. При этом процедура реструктуризации может быть автоматизирована — в этом случае провайдер VPN может создавать новые IP-адреса хоть каждую минуту. Для пользователей же это будет выглядеть как автоматическое обновление расширений.Сейчас во всем мире множество VPN-сервисов, и постоянно появляются новые. Конкуренция на рынке VPN довольно высока, и заблокировать все средства для обхода за короткое время невозможно. К тому же все установочные файлы VPN-приложений пользователи смогут получать на форумах, по почте или в мессенджерах. По оценке главы «Роскомсвободы» Артема Козлюка, 80–90 % сервисов останутся доступными для россиян.Кроме того, останется и, вероятно, будет развиваться возможность использования двойного VPN — когда пользователь подключается к серверу в одной стране (например, в Канаде), а оттуда — к серверу в другой (например, в Норвегии). Тогда конечный, норвежский сервис будет воспринимать российского пользователя как канадца и не будет применять блокировки из списка Роскомнадзора даже в случае, если оба VPN-сервиса будут исполнять российский закон.Другой вариант — настроить собственный VPN, арендовав место на зарубежном хостинге, что потребует небольших денежных вложений. А в некоторых мобильных устройствах, например в смартфонах на Android, существует встроенная функция VPN, и в случае с предустановленными программами заблокировать какой-либо VPN-ресурс просто невозможно. Помимо этого, как отмечалось ранее, блокировки официально разрешат обходить корпоративным VPN, которыми пользуются сотрудники компаний.Что касается Tor, то у сети, кроме публичного списка ключей, есть постоянно обновляемый список серверов, через которые можно получать доступ к нужным сайтам. В случае блокировки публичных узлов Tor для подключения к сети и доступа к запрещенным сайтам можно использовать мосты, которые специально придумали для обхода блокировок с помощью скрытых ретрансляторов. Пользователи могут воспользоваться встроенными в браузер вариантами мостов либо получить новые адреса.По всем вопросам писать в jabber: Asguard2323@jabber.pw

http://mmgp.ru/showthread.php?t=398826 __________________