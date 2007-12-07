ForexClub дарит авто в честь своего юбилея

На днях компания ForexClub
отметит значимое событие – 20 лет деятельности в качестве брокера на финансовых рынках
. В честь данного мероприятия компания подготовила для действующих клиентов акцию, участники которой обретут шанс получить в качестве награды автомобили.
Праздничная акция от компании ForexClub стартовала 8 сентября и продлится до 17 декабря
текущего года. От желающих принять в ней участие требуется пополнить счет на сумму от 1 000$, а также отправить заявку на участие в специальном предложении. Каждый участник акции получает специальный билет в подтверждение того, что он имеет право претендовать на розыгрыш ценных призов.
В розыгрыше примут участие 36 автомобилей, 180 000$, которые могут быть розданы призерам наличными средствами, бонусы, зачисляемые на торговые счета трейдеров, а также уникальные сервисы от финансовых экспертов компании. Стоит отметить, что данная акция распространяется не на всех клиентов.
Важным является факт присутствия офиса ForexClub в городе, в котором проживает клиент, желающий принять участие в специальном предложении. С перечнем городов, в которых фактически присутствует представительство брокера можно ознакомиться на его официальном сайте.
Источник: ru.forexnews.pro