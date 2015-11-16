Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,105 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Bloomberg подтверждает планы властей Китая запретить торги на криптовалютных биржах

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:07
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,898
Благодарностей: 1,421
УГ: 26
КП: 0.204
подарки
Bloomberg подтверждает планы властей Китая запретить торги на криптовалютных биржах



Американское новостное агентство Блумберг, основываясь на своих источниках сегодня подтверждает, что китайские власти действительно намереваются в скором времени ввести запрет на торговлю биткойном и остальными криптовалютами на открытых ранее в Интернете онлайн-биржах.

Однако уточняется, что запрет на криптоторговлю коснётся только бирж, остальные сегменты этого рынка, а именно розничная продажа криптовалют будет продолжаться и дальше.

Народный Банк Китая, который является главным финансовым регулятором этой страны пока отказался давать какие-либо комментарии по данному поводу.

Между тем 3 самые крупные китайские криптобиржи OKCoin, BTCC и Huobi проинформировали журналистов, что они пока не получали каких-либо властных указаний (имеется ввиду, чтобы прекратить торговлю криптовалютами) на этот счёт и пока работают в своём прежнем режиме.

Естественно, на эту новость отреагировал и биткойн, который в этот понедельник уже падал ниже 4100 долл. США за одну единицу этой виртуальной криптовалюты. Однако, пока такого резкого падения, которое наблюдалось 8 сентября, когда с точно такими же заявлениями выступил владелец китайской криптобиржи ViaBTC не произошло и курс снова пошел к отметке 4200 долл. США и даже уже выше.

Эксперты в этой области уже дают свои комментарии по этой теме и например, один из руководителей инвесткомпании FBG Capital из Пекина г-н Джу Шоджи утверждает, что не стоит особо боятся введение подобного запрета, поскольку в таком случае, хоть объемы торгов безусловно понизятся, но вряд ли этот факт окажет сильное влияние на цену биткойна на глобальном уровне.

Дополнительно, он сообщил, что из-за недавнего усилия давления на криптовалюты со стороны местных властей влияние Китая на рынке биткойна постоянно снижается и к примеру, если зимой 2017 года на китайские криптобиржи приходилось 90% всех биткойн-операций, то сейчас этот показатель резко ушёл вниз и составляет в районе 23%.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/59b64337d8a00
__________________
Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
О незаконности торговли на криптовалютных биржах Sergey S. Shirin Биржи криптовалют 18 29.07.2017 23:53
Планы властей по покупке валюты оказали давление на рубль Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 2 31.01.2017 19:18
Торги на китайских фондовых биржах приостановлены на день после резкого падения индек venik55 Новости в мире финансов и инвестиций 3 05.01.2016 09:22

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Svetlya4ok
Торгово-промышленная палата Украины объявила о запуске проекта «Украина ищет стартапы
От Svetlya4ok в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Aesha
empiremoney - www.empiremoney.org
От Aesha в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Адрон
Одесский припортовый завод может быть продан за 300 млн. долларов
От Адрон в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kamol_mix
Google представила свой флагманский ноутбук
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар JD13
Вилки от JD13 (Пинакл и БэтСити)
От JD13 в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар Volangott
Беру кредит у Slade000
От Volangott в разделе «Кредитная история»
.     
Пользователей
422,105
Тем
488,346
Сообщений
12,154,082

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram