Bloomberg подтверждает планы властей Китая запретить торги на криптовалютных биржах

Американское новостное агентство Блумберг, основываясь на своих источниках сегодня подтверждает, что китайские власти действительно намереваются в скором времени ввести запрет на торговлю биткойном и остальными криптовалютами на открытых ранее в Интернете онлайн-биржах.
Однако уточняется, что запрет на криптоторговлю коснётся только бирж, остальные сегменты этого рынка, а именно розничная продажа криптовалют будет продолжаться и дальше.
Народный Банк Китая, который является главным финансовым регулятором этой страны пока отказался давать какие-либо комментарии по данному поводу.
Между тем 3 самые крупные китайские криптобиржи OKCoin, BTCC и Huobi проинформировали журналистов, что они пока не получали каких-либо властных указаний (имеется ввиду, чтобы прекратить торговлю криптовалютами) на этот счёт и пока работают в своём прежнем режиме.
Естественно, на эту новость отреагировал и биткойн, который в этот понедельник уже падал ниже 4100 долл. США за одну единицу этой виртуальной криптовалюты. Однако, пока такого резкого падения, которое наблюдалось 8 сентября, когда с точно такими же заявлениями выступил владелец китайской криптобиржи ViaBTC не произошло и курс снова пошел к отметке 4200 долл. США и даже уже выше.
Эксперты в этой области уже дают свои комментарии по этой теме и например, один из руководителей инвесткомпании FBG Capital из Пекина г-н Джу Шоджи утверждает, что не стоит особо боятся введение подобного запрета, поскольку в таком случае, хоть объемы торгов безусловно понизятся, но вряд ли этот факт окажет сильное влияние на цену биткойна на глобальном уровне.
Дополнительно, он сообщил, что из-за недавнего усилия давления на криптовалюты со стороны местных властей влияние Китая на рынке биткойна постоянно снижается и к примеру, если зимой 2017 года на китайские криптобиржи приходилось 90% всех биткойн-операций, то сейчас этот показатель резко ушёл вниз и составляет в районе 23%.
По материалам источник
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