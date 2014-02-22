Виталик Бутерин: с переходом на Proof-of-Stake майнеры Ethereum могут потерять свой б

Несмотря на то, что сегодня майнинг стал весьма доходным и окупаемым бизнесом, в долгосрочной перспективе эта отрасль может попросту исчезнуть. Такое мнение в интервью «Коммерсанту» высказал основатель Ethereum Виталик Бутерин.
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«Когда мы перейдем на протокол Proof-of-Stake, уже на первом этапе потребность в майнинге эфира резко снизится. В Proof-of-Stake используется алгоритм, который не требует, чтобы большое количество компьютеров постоянно делало расчеты. Это алгоритм, где используется монета внутри самой платформы. Консенсус станет гораздо более дешевым и безопасным. И по факту майнеры могут потерять свой бизнес», — сказал Бутерин.
Основатель Ethereum также высказался относительно рисков, которые могут возникать при использовании криптовалют.
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«Самый большой риск — финансовый. Об этом много говорится, и я не исключение. Рынок сейчас очень волатильный. Это затрагивает и большие криптовалюты, и ICO-проекты. Пузырь может в любой момент лопнуть, а проекты потерять сразу много денег», — говорит Бутерин.
Также он считает, что есть риски и в том, что интерес к блокчейну растет слишком быстрыми темпами, поскольку технология сама по себе пока не готова к тому, чтобы принять весь этот интерес.
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«Такая ситуация сложилась сейчас с биткоином. Места в блокчейне не хватает, использовать его становится все сложнее и сложнее, комиссии растут. У эфира она [комиссия] пока меньше одного цента. Дробить эфир, как это было сделано с биткоином, мы не собираемся, в этом нет необходимости, но риски все равно остаются.
Кроме этого, подчеркивает Бутерин, высоким остается риск мошенничества.
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«Любую технологию можно использовать для нехороших целей. И нашу, к сожалению, тоже — как бы мы ни желали, чтобы этого не случилось. Гарантировать безопасность на 100% мы не можем», — сказал он.
Заглядывая в обозримое будущее, Бутерин считает, что актуальными будут типы мошенничества, связанные с использованием чужих данных, когда один человек выдает себя за другого. Этот вид фрода, говорит он, практически неистребим и будет жить еще очень долго.
Также появляются новые виды мошенничества, например, связанные с компетенциями.
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«Так, компании, выпускающие смарт-контракты, могут выпустить контракт с намеренной ошибкой кода, которая позволяет им изымать все деньги. Такой случай недавно был зафиксирован у нас в сообществе. И хорошо, что это случилось на малом масштабе — это позволяет нам учиться и ставить перед собой задачи по минимизации таких рисков.
Также Бутерин отмечает рост фрода на рынке ICO, когда мошенники выдают фальшивое ICO за настоящий проект при помощи липовых сайтов, собирая по несколько тысяч долларов с инвесторов и исчезая в неизвестном направлении.
Напомним, ранее от разработчиков Ethereum стало известно, что 18 сентября состоится запуск тестовой сети Byzantium, которая станет важным этапом для предстоящего апгрейда Metropolis. Спустя некоторое время будет осуществлен еще один апгрейд, который будет называться Constantinople. Хардфорк и релиз Metropolis запланированы на начало октября.
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