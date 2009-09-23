ICO meetup 14 сентября в Москве: Инсайды на 32 000 000$. Закулисье громких проектов

14 сентября в центре Москвы на закрытом мероприятии выступят практикующие эксперты и поделятся своими секретами и бесценным опытом с теми, кто привык занимать только лидирующие позиции в жесткой конкуренции бизнес-среды.
Как привлечь миллионы долларов в первые дни запуска собственного ICO-проекта?
Какие ошибки совершают 90% компаний при эмиссии токенов?
Какие подводные камни «всплывают» в процессе выбора партнёров для организации ICO?
Подобными вопросами стали озадачиваться многие предприимчивые лица, желающие освоить рынок «первичного размещения монет». Однако истинное понимание ситуации есть только у тех, кто на практике столкнулся со всеми возможными проблемами и смог их успешно преодолеть, заработав при этом миллионы американской валюты.
Кто из экспертов будет выступать на мероприятии?
Артём Честнов – директор по развитию блокчейн-платформы LAToken, на которой осуществляется токенизация и трейдинг реальных активов. На данный момент проект собрал 12 000 000 $, причем вливание денежных средств продолжается до сих пор;
Александр Петров — Сооснователь и финансовый директор KickICO.
Юрий Парсамов – глава отдела маркетинга и стратегии в проекте KickICO. Смогли привлечь в проект 20 000 000 $ инвестиций менее, чем за неделю.
Екатерина Знаменская – старший юрист адвокатского бюро «Некторов, Савельев и Партнеры», специализируется на правовом сопровождении проектов в сфере цифровой экономики и криптовалют.
Каждый из спикеров обладает практическим опытом работы в сфере ICO. Именно поэтому ценность полученной от них информации нельзя преувеличить. Ведь тот, кто ее впитает и сможет правильно задействовать при организации или инвестировании в «первичное размещение монет», окажется на вершине пищевой цепочки среди ICO-акул.
Какие вопросы будут освещены на мероприятии?
Токенизация активов и пример проведения успешного ICO-проекта в России;
Сложности и потенциал данного вида финансирования проектов;
Маркетинг-микс успешного Initial Coin Offering;
Выбор партнеров и финансовых советников для запуска ICO-стартапа;
Площадка для проведения ICO – преимущества и недостатки;
По каким критериям следует выбирать юрисдикцию для эмитента токенов;
Как оптимально структурировать токен;
Как провести оптимизацию налогообложения проекта;
Как легально конвертировать криптовалюту в фиат;
Какие риски берут на себя инициаторы проекта.
Дата: 14 сентября 2017 г. (четверг)
Время: 19-00 до 22-00
Адрес: Россия, Москва, метро Охотный ряд, ул. Охотный Ряд 2, 9 подъезд, 5 эт. Бизнес-пространство Red Square.
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