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Payza представляет опцию управления криптоадресами

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Payza представляет опцию управления криптоадресами


Платёжная система Payza, предоставляющая услуги для бизнеса в приеме и конвертации криптовалют, объявила о появлении функции управления биткойн-адресами, что позволит пользователям создавать собственные публичные адреса биткойнов и QR-коды. Согласно пресс-релизу, это многофункциональные адреса, и пользователи могут генерировать их неограниченное количество и всегда получать средства по адресу.
Данная опция доступна только для биткойна, однако компания планирует добавить и другие криптовалюты.
«Эта новая функция позволяет создавать адресами криптовалюты и управлять ими внутри вашей учетной записи Payza», – говорится на сайте компании.
Однако, разработчики подчёркивают, что продавцы не должны полагаться на новый метод для проверки клиентов, поскольку он не предоставляет информацию о клиенте и его транзакциях, а только обрабатывать транзакции в биткоинах.
В пресс-релизе также говорится, что управление криптовалютой в приложении - достаточно простой процесс, адреса можно использовать несколько раз для получения средств, удалённый адрес будет восстановлен в системе, если не него придет новый платеж. Последнее значит, что кошельки клиентов контролируются компанией.

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