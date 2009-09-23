Торговая площадка eToro добавляет поддержку 5 криптовалют

Торговая и инвестиционная платформа eToro собирается добавить поддержку пяти криптовалют. Таким образом компания планирует упростить процесс покупки криптоактивов и помочь популяризации технологии в целом.
Помимо 1200 инструментов платформы, в число которых входят акции Apple, Microsoft, SNAP и Facebook, теперь клиенты смогут приобрести также актуальные базовые активы Биткоина (BTC), Эфириума (ETH), Эфириума Классик (ETC), Лайткоина (LTC) и Риппла (XRP). Решение появилось в результате повышения спроса на торговлю криптовалютой, который за последние 12 месяцев вырос в четыре раза. В последнем квартале сумма криптовалютных сделок на платформе превысила 1 миллиард долларов.
Кроме того, этот шаг является частью более обширной задачи компании, направленной на упрощение инвестиций в криптовалюте и общему усвоению технологии блокчейна.
Йони Эйша, один из основателей и руководитель платформы eToro, говорит:
«За последний год криптовалюты значительно повзрослели, однако приобретать и владеть криптоактивами до сих пор очень сложно. На платформе eToro мы уже упростили процессы торговли и инвестирования, а сейчас у нас появилась возможность применить свой опыт и знания для упрощения работы с криптовалютами».
Решение добавить базовый актив на eToro поддержали многие известные фигуры криптоиндустрии.
Основатель Лайткоина Чарли Ли сказал:
«Обеспечив доступность лайткоина на безопасной, защищенной и простой платформе, eToro поможет распространению лайткоина в широких массах».
В июле этого года платформа eToro запустила торговую стратегию под названием Crypto CopyFund, при помощи которой инвесторы могут работать с шестью наиболее популярными и доступными криптовалютами: Биткоин, Даш, Эфириум, Эфириум Классик, Лайткоин и Риппл в одном портфеле.
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