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КАК НЕ НАРВАТЬСЯ НА МОШЕНИЧЕСКИЙ СТАРТАП

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Старый Сегодня, 10:55
#1
Интересующийся
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Кинешма, Ивановская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.08.2017
Сообщений: 25
Благодарностей: 2
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КАК НЕ НАРВАТЬСЯ НА МОШЕНИЧЕСКИЙ СТАРТАП
Прежде всего, нужно сказать, что в сети великое множество мошеннических проектов IСO которые маскируются, принимают форму реальных блокчейнов. Мошенники используют так называемую схему «фишинга». Мошенники создают сайты, которые якобы продают токены, а в реальности завладевают личными данными людей, обладающими криптовалютой. Названия таких «подставных» сайтов на одну или несколько букв отличаются от реальных сайтов. Что мошенники сделают впоследствии с Вашими данными, думаю объяснять не нужно, это и так ясно (от оформления «левых сделок» с имуществом до засвечивания перед органами правопорядка).

Так, в 2017 году жертвами интернет-мошенничеств стали инвесторы Ethereum (3000 человек). Убытки в пользу мошенников составил $150 млн. Каждый из инвесторов потерял порядка примерно 7500 тысяч долларов. Как уберечь свои вклады от действий сетевых воров, распознать сайты-мошенники, поговорим об этом ниже.

Рассмотрим, на что же нужно обращать внимания инвесторам при выборе очередного стартапа:

1. Обратите внимание на веб-сайт. Изучите всю информацию, стратегию маркетинга и прочие немаловажные детали. Среди них можно выделить публичность, историю транзакций, наименование партнеров проекта, наличие у стартапа страниц в социальных сетях. Если же у рассматриваемого стартапа своего сайта нет, или с ним технические проблемы то, наверное, это повод задуматься. Решать Вам.

2. Во-вторых, большее внимание уделите рейтингам стартапа.
Специалисты советуют не вкладывать сразу весь свой капитал в какой-то определенный проект. Вложите часть. И посмотрите. Если рост инвестиций Вас устраивает, инвестируйте дальше путем постепенного наращивания прибыли.

3. Обращайте внимание на количество инвесторов. Чем больше инвесторов, соответственно тем больше спрос и перспективы развития.

Это вкратце. Теперь попробуем подробней рассмотреть и классифицировать мошеннические IСO по определенным категориям.


Категория времени. Краткосрочные и долгосрочные (о чем говорилось выше - обращайте внимание на время срок действия стартапа, если он существует несколько дней вряд ли в него нужно инвестировать, стоит, хотя бы немного проанализировать ситуацию, понаблюдать).

Категория сложности. Данная категория подразделяется на простые, ориентированные на массовость, несложные, имеющие личину подробного описания, но если капнуть глубже можно наткнуться на интересные несоответствия, и сложные (распознование скама практически невозможно, такой вид скам-исо представляет наиболее вероятную опасность для инвесторов.

Третью категорию можно определить как желание создателей проекта которое изначально может быть определено как цель сорвать побольше денег и смыться либо превратить изначально легальный стартап в мошеннический – присвоить крипто-активы и «помахать инвесторам ручкой».

При выборе любого IСO проекта обращайте внимание на команду стартапа (людей, которые над ним работают), технологию и концепцию проекта и на легальность крипто-активов.

Проверяйте обязательно команду на наличие реальности.

Не только аккаунты в социальных сетях, но пытайтесь отследить взаимосвязь с реальным миром – телефоны, адреса, контакты, через третьих лиц, как угодно пытайтесь проверить реальность этих людей! Проверяйте связи с адвизорами, устанавливайте реальность юридического лица, в помощь портал https://egrul.nalog.ru, забейте ИНН или ОГРН организации (ОАО, ООО, ПАО и тд) и получите весь расклад на компанию (в Выписке из ЕГРЮЛ) – реквизиты директора, уставной капитал, адрес регистрации, коды деятельности и тд. Если же в базе налоговой службы ничего не найдено – смотрите сами, но с таким проектом лучше дела не иметь.

Пробивайте технологию

Через те же социальные сети путем общения с командой. Мошенники на своих страницах не отвечают на прямые вопросы, «льют воду», увиливают от ответов. Конечно у мошенников может быть разный уровень подготовки, в том числе и психологической, чтобы так сказать «запудрить Вам мозги», но думаю фидбэк мошенника и честного менеджера, который в действительности занят реализацией проекта должен значительно различаться, особенно если вы в теме и по ответам на конкретные вопросы сможете различить мошенника. Существуют специальные порталы, где можно задавать любые вопросы по блокчейн-технологиям, например https://t.me/bitfund. Не поленитесь, воспользуйтесь ими.

Ознакомтесь с концепцией стартапа

Это играет немаловажную роль. Посмотрите, имеется ли анализ рынка и полезности с точки зрения экономики. Увы, не все проекты (даже реальные и серьезные) занимаются этим. Отсеивать стартап в ряды мошенников исходя из скудности концепции не нужно конечно, однако, помните, отсутствии анализа может в конечном итоге привести краху проекта. Поэтому при выборе можно склоняться в сторону проектов, которые сами проводят изучение своей технологии и концепции еще до запуска проекта. Мошенники таким естественно заниматься не будут.

Проверяйте токены.

Что за ними стоит. Смотрите документы – Соглашение о распределении токенов, обозначение токенов (публичная оферта, например). Посмотрите на количество эмитированных токенов, ежедневный оборот, динамику роста.
Последний раз редактировалось dnk1984; Сегодня в 10:59.
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