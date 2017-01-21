КАК НЕ НАРВАТЬСЯ НА МОШЕНИЧЕСКИЙ СТАРТАП

Прежде всего, нужно сказать, что в сети великое множество мошеннических проектов IСO которые маскируются, принимают форму реальных блокчейнов. Мошенники используют так называемую схему «фишинга». Мошенники создают сайты, которые якобы продают токены, а в реальности завладевают личными данными людей, обладающими криптовалютой. Названия таких «подставных» сайтов на одну или несколько букв отличаются от реальных сайтов. Что мошенники сделают впоследствии с Вашими данными, думаю объяснять не нужно, это и так ясно (от оформления «левых сделок» с имуществом до засвечивания перед органами правопорядка).
Так, в 2017 году жертвами интернет-мошенничеств стали инвесторы Ethereum
(3000 человек). Убытки в пользу мошенников составил $150 млн. Каждый из инвесторов потерял порядка примерно 7500 тысяч долларов. Как уберечь свои вклады от действий сетевых воров, распознать сайты-мошенники, поговорим об этом ниже.
Рассмотрим, на что же нужно обращать внимания инвесторам при выборе очередного стартапа:
1. Обратите внимание на веб-сайт.
Изучите всю информацию, стратегию маркетинга и прочие немаловажные детали. Среди них можно выделить публичность, историю транзакций, наименование партнеров проекта, наличие у стартапа страниц в социальных сетях. Если же у рассматриваемого стартапа своего сайта нет, или с ним технические проблемы то, наверное, это повод задуматься. Решать Вам.
2. Во-вторых, большее внимание уделите рейтингам
стартапа.
Специалисты советуют не вкладывать сразу весь свой капитал в какой-то определенный проект. Вложите часть. И посмотрите. Если рост инвестиций Вас устраивает, инвестируйте дальше путем постепенного наращивания прибыли.
3. Обращайте внимание на количество инвесторов
. Чем больше инвесторов, соответственно тем больше спрос и перспективы развития.
Это вкратце. Теперь попробуем подробней рассмотреть и классифицировать мошеннические IСO по определенным категориям. Категория сложности
Категория времени. Краткосрочные и долгосрочные (о чем говорилось выше - обращайте внимание на время срок действия стартапа, если он существует несколько дней вряд ли в него нужно инвестировать, стоит, хотя бы немного проанализировать ситуацию, понаблюдать).
. Данная категория подразделяется на простые, ориентированные на массовость, несложные, имеющие личину подробного описания, но если капнуть глубже можно наткнуться на интересные несоответствия, и сложные (распознование скама практически невозможно, такой вид скам-исо представляет наиболее вероятную опасность для инвесторов.
Третью категорию можно определить как желание создателей
проекта которое изначально может быть определено как цель сорвать побольше денег и смыться либо превратить изначально легальный стартап в мошеннический – присвоить крипто-активы и «помахать инвесторам ручкой».
При выборе любого IСO проекта обращайте внимание на команду стартапа (людей, которые над ним работают), технологию и концепцию проекта и на легальность крипто-активов.
Проверяйте обязательно команду на наличие реальности.
Не только аккаунты в социальных сетях, но пытайтесь отследить взаимосвязь с реальным миром – телефоны, адреса, контакты, через третьих лиц, как угодно пытайтесь проверить реальность этих людей! Проверяйте связи с адвизорами, устанавливайте реальность юридического лица, в помощь портал https://egrul.nalog.ru
, забейте ИНН или ОГРН организации (ОАО, ООО, ПАО и тд) и получите весь расклад на компанию (в Выписке из ЕГРЮЛ) – реквизиты директора, уставной капитал, адрес регистрации, коды деятельности и тд. Если же в базе налоговой службы ничего не найдено – смотрите сами, но с таким проектом лучше дела не иметь.
Пробивайте технологию
Через те же социальные сети путем общения с командой. Мошенники на своих страницах не отвечают на прямые вопросы, «льют воду», увиливают от ответов. Конечно у мошенников может быть разный уровень подготовки, в том числе и психологической, чтобы так сказать «запудрить Вам мозги», но думаю фидбэк мошенника и честного менеджера, который в действительности занят реализацией проекта должен значительно различаться, особенно если вы в теме и по ответам на конкретные вопросы сможете различить мошенника. Существуют специальные порталы, где можно задавать любые вопросы по блокчейн-технологиям, например https://t.me/bitfund
. Не поленитесь, воспользуйтесь ими.
Ознакомтесь с концепцией стартапа
Это играет немаловажную роль. Посмотрите, имеется ли анализ рынка и полезности с точки зрения экономики. Увы, не все проекты (даже реальные и серьезные) занимаются этим. Отсеивать стартап в ряды мошенников исходя из скудности концепции не нужно конечно, однако, помните, отсутствии анализа может в конечном итоге привести краху проекта. Поэтому при выборе можно склоняться в сторону проектов, которые сами проводят изучение своей технологии и концепции еще до запуска проекта. Мошенники таким естественно заниматься не будут.
Проверяйте токены.
Что за ними стоит. Смотрите документы – Соглашение о распределении токенов, обозначение токенов (публичная оферта, например). Посмотрите на количество эмитированных токенов, ежедневный оборот, динамику роста.