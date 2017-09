Британские миллиардеры будут продавать недвижимость в Дубае за биткоины



На этой неделе произошел запуск нового проекта группы компаний The Knox. Впервые недвижимость в Дубае можно будет приобрести за биткоины напрямую от застройщика.

Строительством жилого комплекса Aston Plaza and Residences стоимостью в 250 миллионов долларов управляют шотландская баронесса и предпринимательница Мишель Мон (Michelle Mone) и бизнесмен и филантроп Дуглас Барроумен (Douglas Barrowman). Оба могут похвастаться выдающимися карьерами и являются владельцами нескольких компаний. Так, за пределами Палаты Лордов, баронесса Мон известна как основательница известного бренда нижнего белья Ultimo, из которого она вышла в 2015 году, продав контрольный пакет акций.

Даг Барроумен, который является движущей силой группы компаний The Knox, начал свою карьеру в конце 1980-х, работая на международную инвестиционную компанию 3i.

Объясняя решение предлагать апартаменты за биткоины, Барроумен рассказал, что он инвестирует в эту инновационную отрасль уже два года. Изначально его заинтересовала технология блокчейна, а сейчас он искренне верит в долгосрочный успех биткоина.

Комплекс спроектирован знаменитыми архитекторами. Строительство одно -и двухкомнатных апартаментов с большими панорамными окнами и видом на район Dubai Hills планируется завершить в 2019 году. Три этажа зданий будут отданы под рестораны, магазины и супермаркеты. В роскошных башнях расположатся кинотеатр, огромный плавательный бассейн и фитнес-центр.

Компания понимает, насколько важно правильно мотивировать сообщество, поэтому она постаралась сделать апартаменты как можно более привлекательными, предлагая их по цене на 15-20% ниже рыночной. Так, стоимость квартиры-студии составляет на сегодняшний день 133 000 долларов (или 29.9 BTC), а двухкомнатные апартаменты обойдутся в 379 000 долларов или 85.2 BTC.

Баронесса Мон говорит, что в отличие от других проектов, апартаменты будут оснащены всеми удобствами, кроме того, биткоинами можно будет оплатить дополнительный дизайн интерьера:

«Традиционно квартиры, которые продаются в Дубае, не имеют кухни или ванной комнаты. В наших апартаментах есть красивая кухня и ванная. А если вы пожелаете заказать полный дизайн интерьера, компания Michelle Mone interiors примет оплату в биткоинах».

На вопрос, планируется ли хранить хотя бы часть инвестиций в криптовалюте, Барроумен ответил:

«Мы не спекулянты, мы здесь, чтобы строить башни, и должны быть уверены, что каждый цент конвертируется в фиатную валюту. В ноябре, с приходом Segwit2x, цена может упасть (…), поэтому для нас будет рискованным спекулировать, занимаясь строительством недвижимости».



Источник На этой неделе произошел запуск нового проекта группы компаний The Knox. Впервые недвижимость в Дубае можно будет приобрести за биткоины напрямую от застройщика.Строительством жилого комплекса Aston Plaza and Residences стоимостью в 250 миллионов долларов управляют шотландская баронесса и предпринимательница Мишель Мон (Michelle Mone) и бизнесмен и филантроп Дуглас Барроумен (Douglas Barrowman). Оба могут похвастаться выдающимися карьерами и являются владельцами нескольких компаний. Так, за пределами Палаты Лордов, баронесса Мон известна как основательница известного бренда нижнего белья Ultimo, из которого она вышла в 2015 году, продав контрольный пакет акций.Даг Барроумен, который является движущей силой группы компаний The Knox, начал свою карьеру в конце 1980-х, работая на международную инвестиционную компанию 3i.Объясняя решение предлагать апартаменты за биткоины, Барроумен рассказал, что он инвестирует в эту инновационную отрасль уже два года. Изначально его заинтересовала технология блокчейна, а сейчас он искренне верит в долгосрочный успех биткоина.Комплекс спроектирован знаменитыми архитекторами. Строительство одно -и двухкомнатных апартаментов с большими панорамными окнами и видом на район Dubai Hills планируется завершить в 2019 году. Три этажа зданий будут отданы под рестораны, магазины и супермаркеты. В роскошных башнях расположатся кинотеатр, огромный плавательный бассейн и фитнес-центр.Компания понимает, насколько важно правильно мотивировать сообщество, поэтому она постаралась сделать апартаменты как можно более привлекательными, предлагая их по цене на 15-20% ниже рыночной. Так, стоимость квартиры-студии составляет на сегодняшний день 133 000 долларов (или 29.9 BTC), а двухкомнатные апартаменты обойдутся в 379 000 долларов или 85.2 BTC.Баронесса Мон говорит, что в отличие от других проектов, апартаменты будут оснащены всеми удобствами, кроме того, биткоинами можно будет оплатить дополнительный дизайн интерьера:«Традиционно квартиры, которые продаются в Дубае, не имеют кухни или ванной комнаты. В наших апартаментах есть красивая кухня и ванная. А если вы пожелаете заказать полный дизайн интерьера, компания Michelle Mone interiors примет оплату в биткоинах».На вопрос, планируется ли хранить хотя бы часть инвестиций в криптовалюте, Барроумен ответил:«Мы не спекулянты, мы здесь, чтобы строить башни, и должны быть уверены, что каждый цент конвертируется в фиатную валюту. В ноябре, с приходом Segwit2x, цена может упасть (…), поэтому для нас будет рискованным спекулировать, занимаясь строительством недвижимости».

TRAPPER-INVEST.COM - Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам

LiveCoin - криптобиржа с минимальными комиссиями: плачу 300 догов за регистрацию + рефбек

p2p обмен без посредников | Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!

Инвестиции в реальный майнинг Finrivers | САМЫЙ ЛУЧШИЙ ИНВЕСТ БОТ +РЕФБЭК! __________________