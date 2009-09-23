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Британские миллиардеры будут продавать недвижимость в Дубае за биткоины

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Британские миллиардеры будут продавать недвижимость в Дубае за биткоины


На этой неделе произошел запуск нового проекта группы компаний The Knox. Впервые недвижимость в Дубае можно будет приобрести за биткоины напрямую от застройщика.
Строительством жилого комплекса Aston Plaza and Residences стоимостью в 250 миллионов долларов управляют шотландская баронесса и предпринимательница Мишель Мон (Michelle Mone) и бизнесмен и филантроп Дуглас Барроумен (Douglas Barrowman). Оба могут похвастаться выдающимися карьерами и являются владельцами нескольких компаний. Так, за пределами Палаты Лордов, баронесса Мон известна как основательница известного бренда нижнего белья Ultimo, из которого она вышла в 2015 году, продав контрольный пакет акций.
Даг Барроумен, который является движущей силой группы компаний The Knox, начал свою карьеру в конце 1980-х, работая на международную инвестиционную компанию 3i.
Объясняя решение предлагать апартаменты за биткоины, Барроумен рассказал, что он инвестирует в эту инновационную отрасль уже два года. Изначально его заинтересовала технология блокчейна, а сейчас он искренне верит в долгосрочный успех биткоина.
Комплекс спроектирован знаменитыми архитекторами. Строительство одно -и двухкомнатных апартаментов с большими панорамными окнами и видом на район Dubai Hills планируется завершить в 2019 году. Три этажа зданий будут отданы под рестораны, магазины и супермаркеты. В роскошных башнях расположатся кинотеатр, огромный плавательный бассейн и фитнес-центр.
Компания понимает, насколько важно правильно мотивировать сообщество, поэтому она постаралась сделать апартаменты как можно более привлекательными, предлагая их по цене на 15-20% ниже рыночной. Так, стоимость квартиры-студии составляет на сегодняшний день 133 000 долларов (или 29.9 BTC), а двухкомнатные апартаменты обойдутся в 379 000 долларов или 85.2 BTC.
Баронесса Мон говорит, что в отличие от других проектов, апартаменты будут оснащены всеми удобствами, кроме того, биткоинами можно будет оплатить дополнительный дизайн интерьера:
«Традиционно квартиры, которые продаются в Дубае, не имеют кухни или ванной комнаты. В наших апартаментах есть красивая кухня и ванная. А если вы пожелаете заказать полный дизайн интерьера, компания Michelle Mone interiors примет оплату в биткоинах».
На вопрос, планируется ли хранить хотя бы часть инвестиций в криптовалюте, Барроумен ответил:
«Мы не спекулянты, мы здесь, чтобы строить башни, и должны быть уверены, что каждый цент конвертируется в фиатную валюту. В ноябре, с приходом Segwit2x, цена может упасть (…), поэтому для нас будет рискованным спекулировать, занимаясь строительством недвижимости».

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