Минфин предложил продавать криптовалюту аналогично ОФЗ



Позицию Минфина по криптовалютам в течение последних трех лет обычно высказывал заместитель министра Алексей Моисеев. В пятницу свою точку зрения впервые озвучил глава Министерства финансов Антон Силуанов.

Он заявил, что процесс покупки криптовалют для физических лиц должен быть организован так же, как и покупка облигаций федерального займа (ОФЗ). По его словам, государство понимает, что криптовалюты – это данность, поэтому запрещать их нет смысла, нужно регулировать.

«Минфин до конца года разработает законопроект, который будет регулировать порядок приобретения, хождения, регистрации участников, которые собираются вложиться и купить этот инструмент», – сообщил Силуанов.

Глава ведомства отметил, что это необходимо для того, чтобы граждане, которые совершенно не защищены от изменений стоимости такой валюты, могли иметь дело только с профессиональными участниками на организованном рынке.

«Наша задача в том, чтобы инвестиции в такого рода инструменты были урегулированы, и чтобы инвесторы понимали все риски, – пояснил глава Минфина. – Сейчас же физические лица покупают этот суррогат зачастую у непрофессиональных участников. На этом рынке очень много мошенников и жульничества».

По словам Силуанова, Минфин считаем возможным участие физических лиц в покупках криптовалютных инструментов, но эти покупки должны быть четко регламентированы, идентифицированы, и расчеты в криптовалютах должны находиться под контролем соответствующих органов. Министр уточнил, что покупка криптовалют физическими лицами должна быть аналогична покупке [ими] ценных бумаг.

«Безусловно, сегодня действует так называемый черный рынок, и мы должны сделать из него организованный рынок», – подчеркнул он. – Полагаем, что покупка и продажа такого рода инструмента должна осуществляться по аналогии с теми же самыми облигациями федерального займа, которые сегодня являются надежным и очень доходным инструментом».

Глава Минфина считает, что зарабатывать на криптовалютах никто не собирается, поскольку это волатильный суррогатный финансовый инструмент, стоимость которого определяется мощностями компьютеров, которые подключены к этой системе.

«Стоимость этой валюты очень подвержена спекулятивному воздействию, поскольку мощности компьютеров постоянно увеличиваются и в достаточно быстрой прогрессии. Говорить о стабильных курсах криптовалют, надежности вложений в них не приходится», – подытожил Силуанов.

Продажи ОФЗ для физических лиц стартовали в апреле. Первыми их начали продавать Сбербанк и ВТБ24. «Народные» облигации выпускали сроком на три года, объем их первой эмиссии составил 15 млрд рублей. Номинал одной бумаги был равен 1 000 рублей. Инвесторам на конец августа были доступны 15 млн новых ОФЗ.

Напомним, замминистра финансов Алексей Моисеев ранее утверждал, что к торговле криптовалютами должны быть допущены только квалифицированные инвесторы через регулируемую биржу. По сути, Антон Силуанов подтвердил слова своего заместителя, с той лишь разницей. что и "простые смертные" могут быть допущены к криптовалютному рынку, но через посредников. По сути, министерство очевидно предлагает продавать гражданам не сами криптовалюты, а некий производный инструмент, гарантированный криптовалютным счетом, хранящимся у биржи или посредника. Остается неясным, будут ли физлица иметь возможность получить "физические" биткоины после их покупки на бирже.



Источник Позицию Минфина по криптовалютам в течение последних трех лет обычно высказывал заместитель министра Алексей Моисеев. В пятницу свою точку зрения впервые озвучил глава Министерства финансов Антон Силуанов.Он заявил, что процесс покупки криптовалют для физических лиц должен быть организован так же, как и покупка облигаций федерального займа (ОФЗ). По его словам, государство понимает, что криптовалюты – это данность, поэтому запрещать их нет смысла, нужно регулировать.«Минфин до конца года разработает законопроект, который будет регулировать порядок приобретения, хождения, регистрации участников, которые собираются вложиться и купить этот инструмент», – сообщил Силуанов.Глава ведомства отметил, что это необходимо для того, чтобы граждане, которые совершенно не защищены от изменений стоимости такой валюты, могли иметь дело только с профессиональными участниками на организованном рынке.«Наша задача в том, чтобы инвестиции в такого рода инструменты были урегулированы, и чтобы инвесторы понимали все риски, – пояснил глава Минфина. – Сейчас же физические лица покупают этот суррогат зачастую у непрофессиональных участников. На этом рынке очень много мошенников и жульничества».По словам Силуанова, Минфин считаем возможным участие физических лиц в покупках криптовалютных инструментов, но эти покупки должны быть четко регламентированы, идентифицированы, и расчеты в криптовалютах должны находиться под контролем соответствующих органов. Министр уточнил, что покупка криптовалют физическими лицами должна быть аналогична покупке [ими] ценных бумаг.«Безусловно, сегодня действует так называемый черный рынок, и мы должны сделать из него организованный рынок», – подчеркнул он. – Полагаем, что покупка и продажа такого рода инструмента должна осуществляться по аналогии с теми же самыми облигациями федерального займа, которые сегодня являются надежным и очень доходным инструментом».Глава Минфина считает, что зарабатывать на криптовалютах никто не собирается, поскольку это волатильный суррогатный финансовый инструмент, стоимость которого определяется мощностями компьютеров, которые подключены к этой системе.«Стоимость этой валюты очень подвержена спекулятивному воздействию, поскольку мощности компьютеров постоянно увеличиваются и в достаточно быстрой прогрессии. Говорить о стабильных курсах криптовалют, надежности вложений в них не приходится», – подытожил Силуанов.Продажи ОФЗ для физических лиц стартовали в апреле. Первыми их начали продавать Сбербанк и ВТБ24. «Народные» облигации выпускали сроком на три года, объем их первой эмиссии составил 15 млрд рублей. Номинал одной бумаги был равен 1 000 рублей. Инвесторам на конец августа были доступны 15 млн новых ОФЗ.Напомним, замминистра финансов Алексей Моисеев ранее утверждал, что к торговле криптовалютами должны быть допущены только квалифицированные инвесторы через регулируемую биржу. По сути, Антон Силуанов подтвердил слова своего заместителя, с той лишь разницей. что и "простые смертные" могут быть допущены к криптовалютному рынку, но через посредников. По сути, министерство очевидно предлагает продавать гражданам не сами криптовалюты, а некий производный инструмент, гарантированный криптовалютным счетом, хранящимся у биржи или посредника. Остается неясным, будут ли физлица иметь возможность получить "физические" биткоины после их покупки на бирже.

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