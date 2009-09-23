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ICO для профессиональных инвесторов уже на подходе

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ICO для профессиональных инвесторов уже на подходе


Профессиональные инвесторы и фондовые менеджеры уже не первый год пытаются получить надежный доступ к продажам токенов и ICO, и сейчас идет работа по созданию новых предложений, ориентированных не только на эту аудиторию, но и на изменяющиеся правила, которые должны соблюдать как покупатели, так и продавцы.
Если кратко, то все началось с запуска первого токена, изначально созданного с характеристиками ценной бумаги – венчурная компания Blockchain Capital выпустила токен BCAP, и похоже, что теперь их опыт хотят перенять и другие организации.
Используя тот же инвестиционный банк - Argon Group, находящийся в Калифорнии, компания Protos Cryptocurrency Asset Management на прошлой неделе объявила о планах запустить ICO, разместив его по Правилу D (требования SEC по регистрации и квалификации эмитентов ценных бумаг), что позволит компании собирать средства для криптовалютного хедж-фонда.
Аналитики индустрии легко находят причину подобному рвению – все более увеличивающийся регуляторный контроль рискует снизить огромные прибыли инвесторов, которые значительно увеличили риск потенциальных убытков на рынке.
Брэд Чун (Brad Chun), генеральный директор блокчейнового стартапа Mooti Digital Identity, считает это разумным и неизбежным способом обратиться к инвесторам с учетом потенциального риска от действий регуляторов. Не только SEC отметила, что эмитенты могут понести ответственность за распространение токенов, которые считаются ценными бумагами, но и регулирующие органы в Китае зашли так далеко, что потребовали, от компаний, продающих токены, немедленно прекратить свою работу и вернуть клиентам все средства.
Чун сказал: «Здесь нет технических или эксплуатационных преимуществ. Единственным преимуществом является возможность соблюдения юрисдикций и законов, которые могут считать различные виды деятельности незаконными, если определенные шаги не будут предприняты».
Конечный результат по мнению Петара Живковски, руководителя торговой платформы Whale Club, заключается в том, что регулируемая стратегия, будучи обременительной, лучше защищает инвесторов и новаторов.
«Такая стратегия защищает их команду на законных основаниях, и они успокаивают своих клиентов подтверждением того, что они не мошенники», - говорит он.
И растущее использование частных размещений, подпадающих, например, под Правило D, не должно остаться незамеченным инвесторами. В частности, это означает, что токены следующего поколения могут быть рассмотрены как ценные бумаги финансовыми регуляторами США.

Токен за токен

Поиск баланса между высокими доходами и регулированием – ключевая характеристика предложения Protos, по словам обоих основателей компании и советников, занимающихся разработкой предложения. Токены Protos будут использованы исключительно для инвестиций в другие криптовалюты и токены. В дальнейшем инвестиции фонда будут делиться на три направления – активные инвестиции, арбитраж и инвестиции в ICO.
Поскольку ликвидность является проблемой на рынках токенов, Protos планирует сосредоточиться на торговле крупнейшими токенами, особенно теми, рыночная капитализация которых превышает 1 миллиард долларов.
Филипп Каллерхофф (Philipp Kallerhoff), который будет руководить торговыми операциями в Protos, пояснил, что он также будет создавать базу данных, которая поможет анализировать различные показатели токенов, с целью создания фундаментальных мер для ориентированных на данные торговых стратегий.
По его словам, такие инструменты будут становиться все более ценными, поскольку рынок успокаивается, а большие доходы в более развитых активах становятся менее вероятными.

Плюсы и минусы

Эмма Ченнинг (Emma Channing), которая является главным консультантом и временно исполняющей обязанности генерального директора Argon Group, инвестиционного банка, который занимался выпуском токенов Protos, отмечает, что частное размещение в соответствии с Правилом D требует, чтобы покупатели были аккредитованными инвесторами, что в США означает, что они должны иметь минимальную чистую стоимость в размере 1 000 000 долларов или зарабатывать 200 000 долларов в год в течение последних двух лет.
Ограничение списка потенциальных инвесторов по покупке токенов только до тех, кто подходит под определение аккредитованных инвесторов, ограничивает количество людей, которые могут приобрести токен. Такие ограничения могут влиять на то, как покупатели будут воспринимать размещения токенов, особенно учитывая связь с криптовалютным миром и открытым исходным кодом.
В то время как Чун отмечает, что от регулирования есть определенная польза (оно предоставляет четкое руководство к действию, обеспечивая честную работу компании), но регуляторные правила сильно ограничивают действия и имеют тенденцию к секьютиризации.
Также он отмечает, что возможно впереди нас ждет интересный тренд – новые токены будут недоступны розничным инвесторам, которые помогли создать рынок. Чун говорит:
«Я против регулирования в целом, потому что оно создает дополнительное бремя, которое несет как инвестор, так и компания. В большинстве случаев это ограничивает инвесторов из определенных юрисдикций или не имеющих определенного уровня дохода, или аккредитации».

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Последний раз редактировалось upline; Сегодня в 10:52.
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