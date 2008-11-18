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Финал US Open: Рафаэль Надаль vs Кевин Андерсон

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Финал US Open: Рафаэль Надаль vs Кевин Андерсон
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата США — 2017, в решающем противостоянии одержав победу над представителем ЮАР Кевином Андерсоном. Игра в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

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us open, ставки, теннис
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