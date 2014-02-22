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ABIO Coin – первый в России блокчейн-проект для кредитования реального бизнеса

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Имя: Василий
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Инвестирую в: Форекс
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ABIO Coin – первый в России блокчейн-проект для кредитования реального бизнеса


25 сентября стартует ICO проекта ABIO Coin, который представляет собой инструмент P2B-кредитования завода «Биотек» (Вологодская обл., Россия) на основе блокчейн.

«Биотек» – это первый в России завод по переработке биологических отходов животного происхождения. Чистая выручка предприятия составляет около $500 тысяч в месяц. В 2012 году в целях масштабирования предприятия был привлечён банковский кредит в евро (около 13,5 млн). В связи с резким падением рубля, тело долга увеличилось более чем в 2 раза. Руководством завода было принято решение привлечь криптовалюту для рефинансирования долга и расплачиваться с кредиторами напрямую, избегая проблемы колебания курса валют.

Приобретая токен ABI, инвестор обеспечивает право на получение дохода в виде дивидендных выплат в зависимости от пределов прибыльности предприятия, а также возможность обратного выкупа токена по цене, превышающей изначальную вдвое. Это новый подход к привлечению финансирования бизнеса, который позволяет избежать проблематики неравномерности выплат, организовать прозрачность бизнеса и всего процесса инвестирования.

В настоящее время проходит пре-ICO проекта, которое завершится 14 сентября. Общая сумма инвестиций на данный момент составляет $113 512.

Для краудсейла, который начнётся 25 сентября, планируется выпустить 30 млн токенов, которые будут предлагаться по фиксированной цене в $1 (предусмотрены скидки). Хард кап составляет $20 млн, оставшиеся токены будут сожжены.

Инвесторы могут вносить средства в ETH или BTC.

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