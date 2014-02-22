Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,089 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

На смену запрету ICO в Китае может прийти лицензирование

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:56
#1
Любитель
 
Имя: Василий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.02.2014
Сообщений: 453
Благодарностей: 35
УГ: 7
КП: 0.008
На смену запрету ICO в Китае может прийти лицензирование


Профессор китайского Института финансов и банковского дела Ху Бинь (Hu Bin) считает, что запрет китайскими властями ICO носит временный характер и будет снят после ввода правил лицензирования. Об этом он рассказал в интервью государственному каналу CCTV-13.

Отвечая на вопрос вызовет ли запрет остановку развития инноваций в «блокчейн-пространстве», профессор сказал, что за этими действиями китайских властей стоит желание защитить инвесторов и меры будут сняты, как только регулятором будут разработаны и приведены в действие правила лицензирования.

Цитата:
«Действия регулятора скорее можно обозначить словом «стоп», не «запрет», — сказал Ху Бин.
Институт финансов и банковского дела при Академии общественных наук КНР — это государственный ВУЗ, но профессор не является представителем правительства. Однако эксперты считают, что выбор спикера был неслучайным: выражая позицию правительства он, в то же время оставил место для отказа от своего мнения в случае изменения планов властей.

Источник
__________________
Арбитраж трафика | :$:Криптобиржа с min комиссией:$:
varges на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Аналитик EXANTE: решение о запрете ICO в Китае может стать примером для других стран OPLOTT Новости криптовалют 0 06.09.2017 18:08
Рост кредитования в Китае может привести к новому мировому кризису kislov Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.10.2016 11:12
Всемирный банк может разместить облигации в SDR в Китае seter Новости в мире финансов и инвестиций 8 29.07.2016 19:17
Apple Pay уже в апреле может появиться в Китае VictorSamus Новости платежных систем 4 29.03.2015 15:41

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
IFC планирует в текущем году привлечь для украинских проектов примерно $250 млн
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар monhyip
Digital-trade - digital-trade.org
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Kirksan
В США крупно оштрафовали швейцарский банк Julius Baer
От Kirksan в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар chu
Fidelity National Information Services покупает SunGard за $9,1 млрд
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар dengov
У охранника «Газпрома» украли унитаз за 200 тысяч рублей
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Банкиры просят ЦБ позволить повысить ставки по кредитам
От Njord в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
422,089
Тем
488,322
Сообщений
12,153,432

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram