На смену запрету ICO в Китае может прийти лицензирование

Профессор китайского Института финансов и банковского дела Ху Бинь (Hu Bin) считает, что запрет китайскими властями ICO носит временный характер и будет снят после ввода правил лицензирования. Об этом он рассказал в интервью государственному каналу CCTV-13.
Отвечая на вопрос вызовет ли запрет остановку развития инноваций в «блокчейн-пространстве», профессор сказал, что за этими действиями китайских властей стоит желание защитить инвесторов и меры будут сняты, как только регулятором будут разработаны и приведены в действие правила лицензирования.
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«Действия регулятора скорее можно обозначить словом «стоп», не «запрет», — сказал Ху Бин.
Институт финансов и банковского дела при Академии общественных наук КНР — это государственный ВУЗ, но профессор не является представителем правительства. Однако эксперты считают, что выбор спикера был неслучайным: выражая позицию правительства он, в то же время оставил место для отказа от своего мнения в случае изменения планов властей.
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