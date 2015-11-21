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Ферма: собрали, -не работает. В чем дело?

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Старый Сегодня, 09:44
#1
 
Пол: Женский
Регистрация: 11.09.2017
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Ферма: собрали, -не работает. В чем дело?
Пару дней назад собрали ферму, состоящую пока из 2 видеокарт 1070. Обнаружена проблема: при включении системы, индикаторы на карте начинают мигать красным цветом. Поменяли местами карты, -проблема повторилась. При этом вентиляторы крутятся, но карты работать не хотят. Все оборудование новое. Подключали через райзеры, именно через них не работают карты. Напрямую к системе - все ок. Помогите, пожалуйста, разобраться с причиной возникшей проблемы. Что не так?
Svetlana Alavia вне форума  
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