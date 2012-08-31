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Bitcoin отказываются принимать в России

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Bitcoin отказываются принимать в России
Глава ЦБ рассказала, что не допустит появления криптовалюты на рынке страны.

С таким заявлением выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на Московском экономическом форуме, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Финансы.

Глава ЦБ выразила опасение, что легализация криптовалют может подорвать денежное обращение в стране. Общественный ажиотаж вокруг них она назвала «золотой лихорадкой», отметив, что интерес к ним вызван только из-за возможности легкого и необременительного заработка. При этом анонимность, которую обеспечивает криптовалюта, облегчает финансирование терроризма и отмывание доходов.

Цитата:
«Использование криптовалют как денежных суррогатов активно предлагается для расчета за товары и услуги. На наш взгляд, это чревато подрывом денежного обращения, и, конечно, мы использование криптовалют как денежных суррогатов допускать не будем», —
приводит слова Набиуллиной ТАСС.

Ранее ЦБ выпускал обращение, в котором предостерегал граждан от использования криптовалют и других связанных с ними финансовых инструментов, например ICO. Регулятор считает, что главные опасности, связанные с криптовалютами и ICO — анонимность и отсутствие регулирования со стороны каких-либо государств. Такой формат распространения и выпуска цифровых валют опасен, так как в этом случае участники сделок остаются беззащитными и могут быть вовлечены в преступные схемы. Так что в заявлении Эльвиры Набиуллиной прозвучало продолжение старой песни.

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