varges Любитель

Имя: Василий Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 22.02.2014 Сообщений: 453 Благодарностей: 35 УГ: 7 КП: 0.008

Соцсеть Yours запустила платежи в Bitcoin Cash



По словам руководителя, в результате платформа стала более надежной, гибкой и прозрачной. Но главное — с запуском Bitcoin Cash, имеющего низкую комиссию за транзакции, Чарльз и соучредитель сети Клеменс Лей (Clemens Ley) получили возможность не заниматься больше созданием платежных каналов, а переключиться на совершенствование сети.



Цитата: “Bitcoin Cash — то же самое, что и биткоин, только с низкой комиссией. С запуском 1 августа BCH, у которого комиссия составляет менее 1 цента, мы смогли перейти от платежных каналов к транзакциям по сети. Это уменьшило сложность нашего ПО и увеличило скорость разработки в 10 раз”, — говорится в пресс-релизе компании.



Источник В прошлом месяце глава социальной сети Yours Райан Чарльз (Ryan X. Charles) объявил о переводе платежей платформы с Litecoin (LTC) на Bitcoin Cash (BCH). Теперь в сервисе заработала полнофункциональная бета-версия для BCH.По словам руководителя, в результате платформа стала более надежной, гибкой и прозрачной. Но главное — с запуском Bitcoin Cash, имеющего низкую комиссию за транзакции, Чарльз и соучредитель сети Клеменс Лей (Clemens Ley) получили возможность не заниматься больше созданием платежных каналов, а переключиться на совершенствование сети.Идея децентрализованной социальной сети Yours состоит в том, чтобы пользователи зарабатывали на контенте. Авторы качественных и популярных постов, соответственно, получают возможность зарабатывать больше. Такая же идея реализована проектом Steem и его “младшим братом” — российским Golos. Но, последние используют для платежей собственные токены, а Yours начинала с расчетов в биткоинах, позднее перешла на Litecoin и теперь — на Bitcoin Cash.

Арбитраж трафика | :$:Криптобиржа с min комиссией:$: __________________