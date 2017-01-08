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Соцсеть Yours запустила платежи в Bitcoin Cash

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#1
Любитель
 
Имя: Василий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.02.2014
Сообщений: 453
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УГ: 7
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Соцсеть Yours запустила платежи в Bitcoin Cash
В прошлом месяце глава социальной сети Yours Райан Чарльз (Ryan X. Charles) объявил о переводе платежей платформы с Litecoin (LTC) на Bitcoin Cash (BCH). Теперь в сервисе заработала полнофункциональная бета-версия для BCH.

По словам руководителя, в результате платформа стала более надежной, гибкой и прозрачной. Но главное — с запуском Bitcoin Cash, имеющего низкую комиссию за транзакции, Чарльз и соучредитель сети Клеменс Лей (Clemens Ley) получили возможность не заниматься больше созданием платежных каналов, а переключиться на совершенствование сети.

Цитата:
“Bitcoin Cash — то же самое, что и биткоин, только с низкой комиссией. С запуском 1 августа BCH, у которого комиссия составляет менее 1 цента, мы смогли перейти от платежных каналов к транзакциям по сети. Это уменьшило сложность нашего ПО и увеличило скорость разработки в 10 раз”, — говорится в пресс-релизе компании.
Идея децентрализованной социальной сети Yours состоит в том, чтобы пользователи зарабатывали на контенте. Авторы качественных и популярных постов, соответственно, получают возможность зарабатывать больше. Такая же идея реализована проектом Steem и его “младшим братом” — российским Golos. Но, последние используют для платежей собственные токены, а Yours начинала с расчетов в биткоинах, позднее перешла на Litecoin и теперь — на Bitcoin Cash.

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