Как не стать жертвой биткоин-вымогателей



В своей записи Шерстнев рассказал о том, что стал жертвой биткоин-вымогателей, которые в течение трех часов пытались получить у него криптовалюту.



Цитата: «Пытка в течении 3-х часов. Требовали биткойн. Трое крепких людей. Били, запугивали, обещали убить», —



К сожалению, этот случай является далеко не единственным. В июле 2016 года житель Флориды стал жертвой грабежа со стороны двух вооруженных мужчин, которые ранее уже покупали у него биткоины, но на этот раз в качестве “аргумента” задействовали нож.



Другой инцидент при сделке по покупке биткоинов случился в июне 2015 года в Бруклине, где, угрожая пистолетом, грабители отняли у продавца криптовалюту на сумму в $1100. Пострадавший пришел на встречу с покупателем, с которым ранее договорился о продаже биткоинов в интернете.



Гарантий, что такие ситуации не будут повторяться в будущем, нет, и поэтому ForkLog решил составить небольшую инструкцию о том, как максимально обезопасить себя от подобных неприятных инцидентов.



Деньги любят тишину



Если вы являетесь успешным трейдером, майнером или инвестором, следует подумать, необходимо ли это знать всем подписчикам ваших соцсетей? По мнению партнера lexnet.io и юристапо вопросам IT-практики в ЮК «Юскутум» Нестора Дубневича, чтобы уменьшить риск стать жертвой заинтересованности преступного мира, имеет смысл подумать над превентивными мерами:

Молчание — банальный совет, но пока наличие биткоинов не защищается банковской тайной — лучше самому не распространяться.

Для хранения холодных кошельков вместо бумажника лучше подойдет банковская ячейка или личный сейф.

В вопросах личной безопасности можно рассмотреть технологические возможности отправки сигнала SOS, которые позволяют сделать современные устройства. Среди них и SOS-функция на Apple Watch. Отдельно хочется выделить Legal Alarm — тревожную кнопку, реализованную в виде мобильного приложения, для предотвращения таких инцидентов. Кроме этого, она позволяет отправить адвокату геолокацию с автоматическим размещением уведомления о тревоге в социальных сетях.

По понятным причинам, первый совет специалиста не так-то просто выполнить, если вы уже являетесь известным среди своих друзей и знакомых держателем криптовалют. Однако в этом случае стоит придерживаться совета номер два: и даже если вы не храните холодные кошельки в банковской ячейке, не стоит носить с собой устройства, на которых находятся кошельки с криптовалютами.



Не доверять и проверять



Существует множество интернет-сервисов, где вы можете безопасно продать или купить биткоин и другие криптовалюты. Однако если вы решили продать биткоины лично, чтобы получить наличные деньги, стоит задуматься о некоторых моментах.

Отбросьте сомнительные предложения. Если вам предлагают купить ваши биткоины с 30-40% наценкой, то, скорее всего, это обман. Слишком выгодный курс — первый показатель преступной схемы. Если вам предлагают деньги для торговли на бирже, задумайтесь о том, почему обратились именно к вам, а не проинвестировали в криптовалютные фонды, ICO и проч. Тем более, что в случае с Шерстневым «инвесторы» поинтересовались количеством криптовалют у него и не продемонстрировали свои финансовые возможности. Это должно было насторожить в первую очередь. Продажа и покупка биткоина в России, Украине и Беларуси является легальной. Поэтому ничто не мешает вам попросить скан паспорта или иного документа, удостоверяющего личность незнакомого вам покупателя. Если вы все-таки решили организовать встречу, то позаботьтесь о месте и времени: малолюдный ночной клуб и позднее время — не лучшие условия для сделки. Организуйте встречу днем, в людном месте, возьмите с собой надежного друга. Хорошим местом для совершения сделки по продаже/покупке криптовалюты может быть банк (как бы иронично это не звучало). Некоторые банки предоставляют в аренду комнаты для переговоров, где помимо охраны и видеонаблюдения вам будет доступно оборудование для пересчета и проверки купюр.

Полезные приложения и тревожные кнопки







Во многих приложениях это реализовано в качестве дополнительной функции. Тем не менее приложение Google установить легче. Также оно позволяет зайти в вашу учетную запись через чужое устройство и удалить все данные на ходу.







Android-приложение



После установки программы она попросит создать собственный профиль и добавить в него экстренные контакты, а также установить код разблокировки тревоги. Если, например, злоумышленник введет неправильные цифры, телефон выключит звук, но продолжит отслеживать координаты и оповещать друзей.



Подготовить сигнал тревоги до срабатывания можно нажатием кнопки, которая также оповестит друзей о текущей ситуации. Активировать ее можно, например, встряхиванием мобильника или выниманием штекера наушников из гнезда. Это сохраняет драгоценное время, поскольку не нужно активировать экран.







Возможности приложения:

Можно создать собственную защищенную сеть с друзьями, родными и коллегами.

Сообщать о том, где вы находитесь в данный момент, чтобы вас было проще найти.

Попросить друзей проводить вас до дома с помощью системы онлайн-GPS или помочь друзьям добраться домой в безопасности.

Использовать таймер для установки автоматического сигнала, который напомнит вам о необходимости зачекиниться в определенном месте.

Использовать опцию «Я здесь», чтобы сообщить избранным людям, где вы сейчас находитесь.

Использовать опцию «Ложный вызов», чтобы телефон зазвонил тогда, когда вам это нужно.

Если вы попали в беду, кнопка «Тревога» незамедлительно сообщит вашим друзьям и родным о том, что вам нужна помощь, а также укажет, где вы находитесь (GPS) и что происходит (видео).

Редакция ForkLog призывает читателей делиться другими полезными советами и приложениями в комментариях, чтобы силами сообщества создать максимально полную инструкцию по защите владельцев криптовалют от криминальных элементов. Берегите себя!



Источник На волне хайпа вокруг криптовалют и ICO неминуемо выросло количество мошенников и просто преступников, которые ищут легкой наживы. К сожалению, кибермошенниками дело не ограничивается. Так, 6 сентября, на странице небезызвестного биткоин-активиста Алексея Шерстнева в социальной сети Facebook появился пост «Пытки за биткойн».В своей записи Шерстнев рассказал о том, что стал жертвой биткоин-вымогателей, которые в течение трех часов пытались получить у него криптовалюту.написал Шерстнев.К сожалению, этот случай является далеко не единственным. В июле 2016 года житель Флориды стал жертвой грабежа со стороны двух вооруженных мужчин, которые ранее уже покупали у него биткоины, но на этот раз в качестве “аргумента” задействовали нож.Другой инцидент при сделке по покупке биткоинов случился в июне 2015 года в Бруклине, где, угрожая пистолетом, грабители отняли у продавца криптовалюту на сумму в $1100. Пострадавший пришел на встречу с покупателем, с которым ранее договорился о продаже биткоинов в интернете.Гарантий, что такие ситуации не будут повторяться в будущем, нет, и поэтому ForkLog решил составить небольшую инструкцию о том, как максимально обезопасить себя от подобных неприятных инцидентов.Если вы являетесь успешным трейдером, майнером или инвестором, следует подумать, необходимо ли это знать всем подписчикам ваших соцсетей? По мнению партнера lexnet.io и юристапо вопросам IT-практики в ЮК «Юскутум» Нестора Дубневича, чтобы уменьшить риск стать жертвой заинтересованности преступного мира, имеет смысл подумать над превентивными мерами:По понятным причинам, первый совет специалиста не так-то просто выполнить, если вы уже являетесь известным среди своих друзей и знакомых держателем криптовалют. Однако в этом случае стоит придерживаться совета номер два: и даже если вы не храните холодные кошельки в банковской ячейке, не стоит носить с собой устройства, на которых находятся кошельки с криптовалютами.Существует множество интернет-сервисов, где вы можете безопасно продать или купить биткоин и другие криптовалюты. Однако если вы решили продать биткоины лично, чтобы получить наличные деньги, стоит задуматься о некоторых моментах. Android Device Manager позволяет включить звуковой сигнал, определить местоположение и заблокировать ваше Android-устройство. Приложение также позволяет удалить все данные с устройства на случай, если телефон уже окончательно не под вашим контролем.Во многих приложениях это реализовано в качестве дополнительной функции. Тем не менее приложение Google установить легче. Также оно позволяет зайти в вашу учетную запись через чужое устройство и удалить все данные на ходу. AppLock защищает отдельные приложения Android от взломщиков, запрашивая PIN-код или графический ключ. Таким способом можно защитить SMS, контакты, почту или любое другое приложение. Не стоит путать такую блокировку приложений с встроенной в телефон блокировкой устройства. Встроенная блокировка блокирует весь телефон, в то время как AppLock позволяет заблокировать избранные приложения.Android-приложение iGoSafely постоянно отслеживает координаты GPS, отображая на экране информацию об остатке заряда батареи, силе сигнала GPS и мобильной сети.После установки программы она попросит создать собственный профиль и добавить в него экстренные контакты, а также установить код разблокировки тревоги. Если, например, злоумышленник введет неправильные цифры, телефон выключит звук, но продолжит отслеживать координаты и оповещать друзей.Подготовить сигнал тревоги до срабатывания можно нажатием кнопки, которая также оповестит друзей о текущей ситуации. Активировать ее можно, например, встряхиванием мобильника или выниманием штекера наушников из гнезда. Это сохраняет драгоценное время, поскольку не нужно активировать экран. bSafe – мобильное приложение (Android и iOS) для обеспечения личной безопасности вас и ваших друзей круглые сутки семь дней в неделю. Приложение содержит множество опций на случай экстренных ситуаций и рутинных мер безопасности.Редакция ForkLog призывает читателей делиться другими полезными советами и приложениями в комментариях, чтобы силами сообщества создать максимально полную инструкцию по защите владельцев криптовалют от криминальных элементов. Берегите себя!

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