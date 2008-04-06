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Стратегия экспрессов - Тотал меньше
Добрый день! Недавно познакомился с одной стратегией. Посмотрел видео, в котором о ней рассказали. Создатель видео не является автором стратегии, но достаточно популярно объяснил схему составления экспрессов.
Суть такая, как я понял, -
1. Надо найти серию матчей, которые начинаются в одно и тоже время, лучше всего если это будет какой нибудь тур чемпионата.
2. Надо дождаться окончания первого тайма, и оценить результаты матчей.
3. Далее, те матчи, в которых небольшой счет: 0-0, 0-1, берутся за основу, в каждом из этих матчей ставится максимальный Тотал Меньше. Таким образом составляется экспресс.
Самым главным плюсом стратегии является то, что по ней могут ставить даже новички в ставках.
Если интересно могу скинуть видео, в котором я узнал об этой стратегии.