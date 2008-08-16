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Департамент сопровождения кредитов НБУ возглавит Олег Новаковский

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Департамент сопровождения кредитов НБУ возглавит Олег Новаковский
По результатам конкурсного отбора департамент сопровождения кредитов с 11 сентября возглавит Олег Новаковский. Напомним, ранее эту должность занимала Татьяна Лойченко.


«Олег Новаковский является высококвалифицированным специалистом, с многолетним стажем работы на банковском рынке. С 2015 года он работал в департаменте сопровождение кредитов, а следовательно понимает специфику работы и важность задач, которые перед ним стоят. Работа этого департамента способствует транспарентности процедуры рефинансирования банков и контроля за выполнением банками своих обязательств перед НБУ. И мы считаем, что экспертиза Олега Новаковского обеспечит эффективное выполнение функций НБУ в части поддержки банков ликвидностью », - отметил заместитель Председателя Национального банка Олег чури

Олег Новаковский окончил Киевский национальный экономический университет. Имеет почти 20-летний опыт работы в банковских учреждениях Украины в сфере корпоративного и розничного бизнеса, методологии банковских процессов, сопровождение рисков.

С июня 2015 и до сих пор работал заместителем директора департамента - начальником управления кредитного анализа и сопровождения кредитов для поддержки ликвидности (до июля 2017 - управление кредитования банков) департамента сопровождения кредитов Национального банка Украины.

По материалам НБУ.
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нбу, олег новаковский
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