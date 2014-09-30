the-birds.ru - The-Birds

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Старт проекта 11.09.2017
Покупка Птиц
Здесь Вы можете приобрести птиц разного вида. Каждый вид птиц приносит разное количество яиц, которые можно потом продать и обменять на реальные деньги. Вы можете покупать любое количество птиц.
Склад яиц
Распределение серебра при продаже: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи яиц: 100 яиц = 1 серебро. 100 серебра = 1 рубль.
Яйца можно собирать когда вам угодно, хоть раз в месяц!
БОНУСЫ:
При регистрации получаете "Зеленую птицу" в подарок!
За каждого приглашённого реферала 0.1 руб (10 серебра) в подарок!
При первом пополнении баланса бонус 15% в подарок!
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Вы будете получать 15% на счёт для вывода от каждого пополнения баланса приглашенным вами человеком. Доход ничем не ограничен.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer
МОЙ ВКЛАД: