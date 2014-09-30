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the-birds.ru - The-Birds

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 07:39
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 18,138
Благодарностей: 164
УГ: 10
КП: 0.049
the-birds.ru - The-Birds

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 11.09.2017




Об игре:

Покупка Птиц
Здесь Вы можете приобрести птиц разного вида. Каждый вид птиц приносит разное количество яиц, которые можно потом продать и обменять на реальные деньги. Вы можете покупать любое количество птиц.


Склад яиц
Распределение серебра при продаже: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи яиц: 100 яиц = 1 серебро. 100 серебра = 1 рубль.
Яйца можно собирать когда вам угодно, хоть раз в месяц!

БОНУСЫ:


При регистрации получаете "Зеленую птицу" в подарок!
За каждого приглашённого реферала 0.1 руб (10 серебра) в подарок!
При первом пополнении баланса бонус 15% в подарок!


РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Вы будете получать 15% на счёт для вывода от каждого пополнения баланса приглашенным вами человеком. Доход ничем не ограничен.


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


Payeer


МОЙ ВКЛАД:


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Сказали спасибо:
GrantMoney (Сегодня)
Старый Сегодня, 08:05
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.11.2015
Сообщений: 782
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: the-birds.ru - The-Birds
Мой вклад

Дата операции: 11 Сен 2017 07:02
ID операции: 399180232
Тип операции: перевод
Магазин: the-birds.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 700.00 p
Сумма получения: 700.00 p
Описание счета: the-birds.ru - USER GrantMoney
Номер счета в магазине: 10
__________________
GrantMoney.ru - мониторинг игр с выводом денег!
GrantMoney вне форума  
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