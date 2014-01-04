Bit Solution Limited - bitsolution.ltd

В нашем мире появилось все больше людей, желающих получать дополнительный и стабильный доход. Но на пути к успеху есть определенные сложности – нехватка времени, знаний в области торговли, понятия и определения криптовалют и их составляющей. Именно эти факторы являются сдерживающими на пути к финансовому благополучию. Особенно актуально это для тех, кто уже слышал о криптовалютах и торговли ими на биржах.
Для возможности стабильного заработка на торговле криптовалютами нужно: следить за трендом, рассчитывать риски, проводить мониторинг рынка и создавать подробные аналитические прогнозы. Особое внимание нужно уделить повышению или понижению спроса на основные пары криптовалют, так же как и недавно появившееся. Без опыта, статистических анализов, сплоченной команды, и многих других факторов невозможно добиться успеха. ЧТО ТАКОЕ BIT SOLUTION LIMITED?
Bit Solution Limited предлагает инвесторам со всего мира благоприятные условия, чтобы заработать на рынке частного криптографического обмена валют и торговли. Наша профессиональная команда трейдеров готова круглосуточно обеспечивать вам стабильный доход, от вас же требуется только зарегистрироваться и инвестировать в наши планы. НАША МИССИЯ
Мы стремимся предоставить нашим клиентам уникальную платформу для их криптовалютных инвестиций. По этой причине мы применили использование передовой платформы с обширной инфраструктурой. Наши планы вполне доступны и любой из наших клиентов может начать инвестировать, как только они будут готовы. Мы можем сделать это возможным за счет использования диверсифицированных инвестиционных возможностей и других средств. ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
Группой соучредителей было приятно решение привлекать дополнительные средства частных инвесторов для максимизации прибыли.
Мы предлагаем стабильный и пассивный доход без рисков и Вашего участия. Все что вам нужно, это стать частным инвестором, где у Вас будет возможность ежедневно получать прибыль, не делая абсолютно нечего.
Все что Вам нужно, создать бесплатный аккаунт и получать стабильный доход вместе с Bit Solution Limited.Ваши деньги ежедневно будут работать на Вас вместе с компанией Bit Solution Limited. НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Продуманная система безопасности, включающая в себя SSL сертификат и выделенный сервер с DDoS защитой.
Полная и прозрачная статистика.
Прибыль от партнерской программы.
Полное отсутствие рисков.
Стабильный доход.
Отсутствие комиссий и других скрытых платежей при выводе средств.
Непрерывное реинвестирование прибыли для поиска и поддержки новых кадров, и развития дополнительных услуг.
Ежедневное резервное копирование всех баз данных.
Круглосуточная поддержка. Наша служба поддержки готова помогать своим клиентам 24 часа/7 дней в неделю.
Тарифные планы:
9%
ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
МИНИМУМ 0,001 BTC
МАКС. 0,5 BTC
10%
ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
МИНИМУМ 0,500001 BTC
МАКС. 5 BTC
12%
ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
МИНИМУМ 5,000001 BTC
МАКС. 10 BTC
15%
ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
МИНИМУМ 10,000001 BTC
МАКС. 20 BTC
Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0002BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:от 7%-2%
Тип выплат:инстант
Хотя мы решили перейти на онлайн платформу только сейчас, Bit Solution Limited- криптовалютная инвестиционная компания, была создана еще в 2007 году. Мы полностью зарегистрированная инвестиционная компания, базирующаяся в Новая Зеландия. Наша штаб-квартира находится здесь: Joyce & Co, Unit 4, 33 Mandeville Street, Riccarton, Christchurch, 8011 , New Zealand.
Регистрационный номер Bit Solution Limited компании 1903711. Чтобы проверить подробную информацию посетите веб-сайт Companies Office.