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Bit Solution Limited - bitsolution.ltd

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 03:56
#1
Специалист
 
Имя: Dmitriy
Пол: Мужской
Регистрация: 04.01.2014
Сообщений: 534
Благодарностей: 122
УГ: 10
КП: 0.000
подарки
Bit Solution Limited - bitsolution.ltd
Я не админ!
Старт проекта 09.09.2017



Легенда:
Цитата:
В нашем мире появилось все больше людей, желающих получать дополнительный и стабильный доход. Но на пути к успеху есть определенные сложности – нехватка времени, знаний в области торговли, понятия и определения криптовалют и их составляющей. Именно эти факторы являются сдерживающими на пути к финансовому благополучию. Особенно актуально это для тех, кто уже слышал о криптовалютах и торговли ими на биржах.
Для возможности стабильного заработка на торговле криптовалютами нужно: следить за трендом, рассчитывать риски, проводить мониторинг рынка и создавать подробные аналитические прогнозы. Особое внимание нужно уделить повышению или понижению спроса на основные пары криптовалют, так же как и недавно появившееся. Без опыта, статистических анализов, сплоченной команды, и многих других факторов невозможно добиться успеха.
ЧТО ТАКОЕ BIT SOLUTION LIMITED?
Bit Solution Limited предлагает инвесторам со всего мира благоприятные условия, чтобы заработать на рынке частного криптографического обмена валют и торговли. Наша профессиональная команда трейдеров готова круглосуточно обеспечивать вам стабильный доход, от вас же требуется только зарегистрироваться и инвестировать в наши планы.
НАША МИССИЯ
Мы стремимся предоставить нашим клиентам уникальную платформу для их криптовалютных инвестиций. По этой причине мы применили использование передовой платформы с обширной инфраструктурой. Наши планы вполне доступны и любой из наших клиентов может начать инвестировать, как только они будут готовы. Мы можем сделать это возможным за счет использования диверсифицированных инвестиционных возможностей и других средств.
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
Группой соучредителей было приятно решение привлекать дополнительные средства частных инвесторов для максимизации прибыли.
Мы предлагаем стабильный и пассивный доход без рисков и Вашего участия. Все что вам нужно, это стать частным инвестором, где у Вас будет возможность ежедневно получать прибыль, не делая абсолютно нечего.
Все что Вам нужно, создать бесплатный аккаунт и получать стабильный доход вместе с Bit Solution Limited.Ваши деньги ежедневно будут работать на Вас вместе с компанией Bit Solution Limited.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Продуманная система безопасности, включающая в себя SSL сертификат и выделенный сервер с DDoS защитой.
Полная и прозрачная статистика.
Прибыль от партнерской программы.
Полное отсутствие рисков.
Стабильный доход.
Отсутствие комиссий и других скрытых платежей при выводе средств.
Непрерывное реинвестирование прибыли для поиска и поддержки новых кадров, и развития дополнительных услуг.
Ежедневное резервное копирование всех баз данных.
Круглосуточная поддержка. Наша служба поддержки готова помогать своим клиентам 24 часа/7 дней в неделю.
Тарифные планы:


9%
ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
МИНИМУМ 0,001 BTC
МАКС. 0,5 BTC

10%
ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
МИНИМУМ 0,500001 BTC
МАКС. 5 BTC

12%
ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
МИНИМУМ 5,000001 BTC
МАКС. 10 BTC

15%
ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
МИНИМУМ 10,000001 BTC
МАКС. 20 BTC


Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0002BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:от 7%-2%
Тип выплат:инстант

Официальная компания!
Цитата:
Хотя мы решили перейти на онлайн платформу только сейчас, Bit Solution Limited- криптовалютная инвестиционная компания, была создана еще в 2007 году. Мы полностью зарегистрированная инвестиционная компания, базирующаяся в Новая Зеландия. Наша штаб-квартира находится здесь: Joyce & Co, Unit 4, 33 Mandeville Street, Riccarton, Christchurch, 8011 , New Zealand.
Регистрационный номер Bit Solution Limited компании 1903711. Чтобы проверить подробную информацию посетите веб-сайт Companies Office.


Ознакомиться с проектом>>

Тема создана для ознакомления и не является призывом к действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших средств лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши инвестиционные решения!

Мой вклад:0,03 BTC
Hash : 42f25846a63977055da0aba82d8d7417d30c5064ffd52dbeb9 e4246e22a0007d
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Добыча криптовалюты - и не только!! -"Production Cryptocurrency"
DmDock на форуме  
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