Новый BTC Ротатор кранов. Только проверенные и свежие краны 2017!

Хочу представить вам новый BTC Ротатор кранов.
Проверено около 300 кранов и отобраны самые жирные в количестве 80 штук.
Все краны рассортированы в порядке простоты сбора и доходности. Сначала самые лучше.
Ссылка на ротатор - http://serfmoney.ru/btc-faucet-rotator/
Все краны в списке моментально выплачивают на кошелек FAUCETHUB
Для запуска ротатора нажимите кнопку "NEXT"
Вводите биткоин кошелек, забирайте награду и переходите на следующий кран
В случае возникновения проблем с определенным краном нажмите кнопку "RELOAD".
В случае возникновения проблем с ротатором - очистите куки браузера и перезагрузите страницу Ротатора.
Если вы владелец крана, вы можете отписать тут для того чтобы я добавил кран в ротатор.
Всем удачи и хороших заработков.