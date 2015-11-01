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Новый BTC Ротатор кранов. Только проверенные и свежие краны 2017!

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Всё о кранах криптовалют. Популярные краны и способы заработка на них
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Старый Сегодня, 02:06
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Актуальные способы пассивного дохода - http://serfmoney.ru/
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 19.12.2015
Сообщений: 10
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Новый BTC Ротатор кранов. Только проверенные и свежие краны 2017!
Хочу представить вам новый BTC Ротатор кранов.
Проверено около 300 кранов и отобраны самые жирные в количестве 80 штук.
Все краны рассортированы в порядке простоты сбора и доходности. Сначала самые лучше.

Ссылка на ротатор - http://serfmoney.ru/btc-faucet-rotator/

Все краны в списке моментально выплачивают на кошелек FAUCETHUB

Для запуска ротатора нажимите кнопку "NEXT"
Вводите биткоин кошелек, забирайте награду и переходите на следующий кран

В случае возникновения проблем с определенным краном нажмите кнопку "RELOAD".
В случае возникновения проблем с ротатором - очистите куки браузера и перезагрузите страницу Ротатора.

Если вы владелец крана, вы можете отписать тут для того чтобы я добавил кран в ротатор.

Всем удачи и хороших заработков.
AikMasta вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:46
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