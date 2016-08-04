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Stellar создала фонд криптовалюты 118.8 млн XLM для разработчиков фин. решений

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Stellar создала фонд криптовалюты 118.8 млн XLM для разработчиков фин. решений


Разработчики финансовых решений могут получить криптовалюту люмен эквивалентом в 2 млн долларов

Представители проект Stellar рассказали о создании фонда финансирования финансовых решений на технологиях Stellar. Фонд состоит в криптовалюте люмен равен эквиваленту в 2 млн. долларов. Фонл грантов будет распределен между лучшими разработчиками знаковых проектов в эко-системе Stellar.

Заявки на участие в конкурсе разработок будут поступать от основных организаций, которые имеют интерес и опыт в создании финансовых решений в основе которых лежит технология Stellar. Основной задачей разработчиков является расширение функционала и финансовых горизонтов компании Stellar.

Лучшие проекты получат гранды в внутренней криптовалютой в эквиваленте 2 миллионам долларов. Разработчикам самим будет интересно повышать рост сети Люмен, для повышения курса, ведь они получат деньги именно криптовалютой.

Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
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Метки
криптовалюта
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