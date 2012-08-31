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Stellar запускает программу грантов для поставщиков финансовых решений

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Stellar запускает программу грантов для поставщиков финансовых решений
Компания Stellar объявила о запуске инициативы под названием Stellar Partnership Grant Program, целью которой будет продвижение разработки «значимых проектов» в экосистеме Stellar. Об этом пишет Bitcoin Magazine.

Как отмечается в заявлении Stellar, компания будет принимать предложения от ведущих организаций, которые заинтересованы в создании решений на основе технологии Stellar с целью улучшения финансового ландшафта и расширения доступа к финансовым услугам. Отобранные проекты получат гранты на сумму до $2 млн в люменах (XLM), криптовалюте проекта, что даст разработчикам возможность получить выгоду от роста сети.

Цитата:
«Наша всеобъемлющая миссия состоит в том, чтобы при помощи сети Stellar расширить доступ к финансовым услугам на глобальном уровне, охватив более 2,5 млрд людей без банковского обслуживания», —
сказал сооснователь и технический директор Stellar Джейсон Маккалеб.

Он отметил, что, хотя Stellar Development Foundation главным образом работает с лицензированными и регулируемыми партнерами вроде банков, финтех-стартапов и компаний, предлагающих услуги денежных переводов, протокол Stellar – это открытая технология, использовать которую может любой желающий.

Джейсон Маккалеб добавил, что Stellar находится в поиске партнеров на долгосрочную перспективу, которые могут предложить недорогие финансовые услуги для стран с большими потоками денежных переводов и слабо развитой инфраструктурой.

Отметим, что это уже не первая подобная инициатива Stellar. В активную поддержку разработчикам приложений и других решений на основе технологии Stellar оказывает Stellar Build Challenge. В рамках инициативы было проведено четыре конкурса, а десятки проектов получили награды. До конца 2017 года пройдет еще один конкурс Stellar Build Challenge, заявки для участия в котором принимаются до 15 ноября.

Ранее в этом году технологию Stellar задействовал французский платежный сервис Tempo, выпустивший токены, привязанные к единой европейской валюте.

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