Китайский стартап TuSimple бросает в США вызов беспилотным фурам Tesla

TuSimple выходит на трассу
Сообщается, что китайский стартап TuSimple планирует в 2018 году протестировать свой парк беспилотных коммерческих большегрузов в американском штате Аризона и в китайском городе Шанхае, что станет важным шагом для успешного запуска автономного коммерческого грузового транспорта в 2019 году. Данный шаг вводит еще одного конкурента в эту гонку беспилотных авто между такими гигантами как компания Tesla, Uber и Waymo.
Перечисленные компании стремятся изменить способ отправки, доставки и получения коммерческих грузов, а технология TuSimple и мощная финансовая поддержка делают эту китайскую компанию серьезным конкурентом для них.
В настоящее время китайская TuSimple приступила к разработке программного обеспечения для идентификации автомобилей, с помощью которого можно будет идентифицировать марку и модель грузового авто после анализа полученных изображений. Китайский предприниматель г-н Мо Чен (Mo Chen) являющийся основателем этого стартапа, в своё время вовремя увидел огромный бизнес-потенциал в технологии визуального распознавания, которая работает в мобильных приложениях для безпилотных авто и вот тогда же он и принял решение, что его стартап TuSimple займется такими грузовыми перевозками, вместо того, чтобы продать эту технологию владельцам автопарков или логистическим компаниям. Впрочем, стартап не планирует открывать своё производство пассажирских беспилотных авто, поскольку это зона более высокого риска, с пока большими нерешенными проблемами и более низкими доходами в расчете на вложенные в это дело денежные средства.
Пока стартап TuSimple ставит перед собой задачу испытать от 60 до 100 специально модернизированных больших грузовых фур на трассах американского штата Аризона. На каждой из этих фур будет смонтировано 3 радара, 10 видеокамер и система управления, которая будет анализировать дорожные условия в режиме реального времени. И если, в 2018 году, запланированный автономный пробег этих грузовых фур на расстояние в 3 млн километров окажется успешным и если это будет разрешено правилами дорожного движения, то согласно плану на 2019 год, стартап предложит свои коммерческие услуги на 2-х маршрутах, начиная с 20-мильного участка соединяющего морской порт в Шанхае со складами для приема товаров и плюс будет еще 120-мильный участок трассы между американским Фениксом и Тусоном в штате Аризона.
Между тем, сообщается, что в июне этого года компания TuSimple уже завершила проведение 200-мильного теста 4-го уровня сложности между американской Юмой, Аризоной и Сан-Диего. Транспортные средства принадлежащие к 4 уровню сложности могут самостоятельно перемещаться практически при любой дорожной обстановке и будут безопасно останавливаться, если они попросят контролирующего их водителя взять на себя управление большегрузом и далее не получат никакого ответа от него. Компания Uber также завершила успешный коммерческий тест 4-го уровня сложности беспилотного вождения и планирует уже в этом году осуществлять беспилотные перевозки грузов на фурах компании Otto. Кроме того, компания Waymo тоже провела подобные тесты, а компания Tesla планирует проведение тестов 5-го уровня, когда в машине вообще не будет никакого водителя, хотя их точная дата пока не установлена.
Результаты последнего тест-драйва были для этого стартапа очень важными, хотя по-прежнему существует большой разрыв между 4-м и 5-м уровнями вождения, когда присутствие водителя в кабине авто вообще не требуется. Также недавно были приняты изменения в правилах дорожного движения США, которые касаются беспилотных автомобилей, но правда эти изменения коснулись только легковых автомобилей и пока неясно как скоро и насколько легко законодатели позволят большегрузным автомобилям перемещаться по дорогам страны без какого-либо участия водителя.
Беспилотные коммерческая автоперевозки
Грузовые автомобильные перевозки являются главной целью этой автоматизации, поскольку перемещение груза из пункта "А" в пункт "Б" происходит намного проще, чем вождение в городских условиях плюс в настоящее время в этой отрасли Америки ощущается дефицит дальнобойщиков. Беспилотные грузовые автомобили могут снизить затраты на логистику на 40% в США и на 25% в Китае, прежде всего потому что они будут реально экономить время, которое водители тратят на приём пищи, на сон, а также произойдет существенная экономия на топливе для машин.
Однако в данном случае, больше всего выиграет транспортная безопасность. В Китае коммерческие большегрузы совершают наезды со смертельным исходом на почти 25 000 человек в год, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на данные Министерства общественной безопасности Китая. Почти 30 процентов китайских дальнобойщиков страдают от усталости во время раннего подъема утром и часто после обеда.
Практически такая же ситуация наблюдается и в США, поскольку вождение грузового автомобиля является одной из самых опасных профессий по количеству смертельных случаев: транспортники в настоящее время составляют чуть более четверти от всех погибших в результате несчастных случаев на производстве в этой стране. И хотя в транспортной отрасли миллионы людей в итоге могут потерять свою работу из-за внедрения беспилотных автомобилей, однако работы в этом направлении всё равно продолжаются. Солидные денежные вложения не направлены на борьбу с этой тенденцией, а наоборот, они направлены на то, чтобы рассматривать ее как способ защиты людей в опасных профессиях и предоставление им возможности научиться делать что-либо ещё - более безопасное в плане профессии.
Перевод специально для mmgp.ru источник
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