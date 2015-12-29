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Компания Dash спонсирует 500 тысяч долларов в американское телешоу

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Компания Dash спонсирует 500 тысяч долларов в американское телешоу


Dash выделила пол миллиона долларов для американского телешоу с бывшим трейдером и актером

Тур на автобусе с телеведущим и ранее трейдером Максом Кайзером состоится при поддержке компании Dash, которая инвестировала пол миллиона долларов. Тур начнется уже в ближайшее время, а ведущими медиатура станут Болдуин и Кайзер. Они работают на канале RT и займуться съемками 16 роликов с наименованием "Великое Американское Паломничество".

Предполагаемое количество людей которые будут смотреть эту передачу составляет 700 млн. человек из которых примерно 80 миллионов жители Соединенных Штатов. Спонсирование в пол миллиона долларов стало крупнейшим спонсорским взносом в нише криптовалютных компаний.

Раннее представиль Dash Джеффу Смит уже организовывал мероприятие на котором разыгрывалось 10 тысяч долларов в криптовалюте Dash, кто угадает итоги боя Макгрегора и Мейвезера.

Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
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криптовалюта
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