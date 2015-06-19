DMM Group построит одну из крупнейших ферм по майнингу криптовалют

Компания специализирующаяся на электронной коммерции хочет построить крупнейшую майнинговую ферму
Представители одной из самых крупнейших коммерческих фирм DMM Group рассказали о постройке огромной майниговой фермы. Подразделение DMM будет заниматься подготовкой проекта и постройке фермы для майнинга которая может стать одной из крупнейших во всем мире. Подготовительный этап начнется уже в следующем месяце, а в 2018 году подразделение будет преобразовано в майнинговый пул.
Крупнейшая майнинговая ферма в Японии будет под управлением подразделения DMM. Ферма будет самой крупной в Японии и входить в тройку майнинговых компаний мира.
Положительно высказались представители DMM о криптовалютах Биткоин и Эфириум заявив, что это будущее цифрового мира.
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По материалам forklog.com