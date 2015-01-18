Повышение хешрейта сети Monero на неделю приблизило Хардфорк

Роста хешрейта в сети Monero на 5-6 дней приблизило Хардфорк
Ожидаемый Хардфорк в сети цифровой валюты Monero должен был произойти 21.09.17, однако все произойдет не так как ожидалось. Представители криптовалюты Monero в социальной сети Reddit опубликовали сообщение, что хардфорк может и скорее всего произойдет на 5-6 дней раньше ожидаемой даты.
Разработчики даже хотели предотвратить преждевременный хардфорк изменив количество обработанных блоков, но позднее было решено не менять число блоков, а изменить дату внедрения нового протокола. Главной причиной такого изменения дат стало резкое повышение хешрейта сети Monero. Теперь дата хардфорка планируется на 15 или 16 сентября.
Обновленный протокол добавит новые методы защиты анонимности для клиентов. В протоколе уже реализована функция RingCT, которая закольцовывает анонимные транзакции
В ожидании хардфорка Monero (XMR) оценивается в $114.05. Падение цены за последние сутки составило -0.51%. Капитализация криптовалюты $1,718,045,920, а суточный объем торгов $51,022,100.
Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com